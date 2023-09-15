https://sputniknews.com.tr/20230915/prenses-diananin-ikonik-kazagi-rekor-fiyata-satildi-1075493767.html

Prenses Diana’nın ikonik kazağı rekor fiyata satıldı

Prenses Diana’nın ikonik kazağı rekor fiyata satıldı

Prenses Diana’nın koyunlu ikonik kazağı 1.14 milyon dolara alıcı buldu. 15.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-15T11:28+0300

2023-09-15T11:28+0300

2023-09-15T11:28+0300

yaşam

prenses diana

kraliyet ailesi

ingiliz kraliyet ailesi

ingiltere

kral charles

kraliçe 2. elizabeth

kazak

açık artırma

rekor

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New York’ta düzenlenen açık artırmada, Prenses Diana’nın ikonik koyunlu kazağı 1.14 milyon dolara satıldı. Bu, Prenses Diana’ya ait bir parçanın açık artırmada elde edilen en yüksek fiyat oldu.Prenses Diana’nın 1981 yılında polo maçında giydiği kazak, Sotheby’s Müzayede Evi tarafından 50 bin ila 80 bin dolar arasında bir fiyatla satışa çıkarılmıştı. Ancak açık artırmada, 1.14 milyon dolara (30 milyon 721 bin lira) alıcı buldu.Sotheby's'den Cynthia Houlton, bu kazağın önemli olduğunu söyleyerek, "Çünkü 'giyeceği parçalar açısından, Prenses Diana'yı ve gardırobunu düşünürseniz seçebileceği şeyler açısından kesinlikle birçok seçeneğe sahipti. O nedenle Bu şeyler bir şey ifade ediyordu" dedi.Çevrimiçi yapılan açık artırmada alıcının ismi açıklanmadı. Kazağın tasarımında, beyaz koyunların arasında tek bir siyah koyunun yer alması, Prenses Diana’nın Kraliyet ailesi içindeki yerinin bir sembolü olarak yorumlanmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230719/prenses-diananin-kara-koyun-kazagi-muzayede-evinde-1073715795.html

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prenses diana, kraliyet ailesi, ingiliz kraliyet ailesi, ingiltere, kral charles, kraliçe 2. elizabeth, kazak, açık artırma, rekor