https://sputniknews.com.tr/20230915/prenses-diananin-ikonik-kazagi-rekor-fiyata-satildi-1075493767.html
Prenses Diana’nın ikonik kazağı rekor fiyata satıldı
Prenses Diana’nın ikonik kazağı rekor fiyata satıldı
Prenses Diana’nın koyunlu ikonik kazağı 1.14 milyon dolara alıcı buldu. 15.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-15T11:28+0300
2023-09-15T11:28+0300
2023-09-15T11:28+0300
yaşam
prenses diana
kraliyet ailesi
ingiliz kraliyet ailesi
ingiltere
kral charles
kraliçe 2. elizabeth
kazak
açık artırma
rekor
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New York’ta düzenlenen açık artırmada, Prenses Diana’nın ikonik koyunlu kazağı 1.14 milyon dolara satıldı. Bu, Prenses Diana’ya ait bir parçanın açık artırmada elde edilen en yüksek fiyat oldu.Prenses Diana’nın 1981 yılında polo maçında giydiği kazak, Sotheby’s Müzayede Evi tarafından 50 bin ila 80 bin dolar arasında bir fiyatla satışa çıkarılmıştı. Ancak açık artırmada, 1.14 milyon dolara (30 milyon 721 bin lira) alıcı buldu.Sotheby's'den Cynthia Houlton, bu kazağın önemli olduğunu söyleyerek, "Çünkü 'giyeceği parçalar açısından, Prenses Diana'yı ve gardırobunu düşünürseniz seçebileceği şeyler açısından kesinlikle birçok seçeneğe sahipti. O nedenle Bu şeyler bir şey ifade ediyordu" dedi.Çevrimiçi yapılan açık artırmada alıcının ismi açıklanmadı. Kazağın tasarımında, beyaz koyunların arasında tek bir siyah koyunun yer alması, Prenses Diana’nın Kraliyet ailesi içindeki yerinin bir sembolü olarak yorumlanmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230719/prenses-diananin-kara-koyun-kazagi-muzayede-evinde-1073715795.html
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prenses diana, kraliyet ailesi, ingiliz kraliyet ailesi, ingiltere, kral charles, kraliçe 2. elizabeth, kazak, açık artırma, rekor
prenses diana, kraliyet ailesi, ingiliz kraliyet ailesi, ingiltere, kral charles, kraliçe 2. elizabeth, kazak, açık artırma, rekor
Prenses Diana’nın ikonik kazağı rekor fiyata satıldı
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Prenses Diana’nın koyunlu ikonik kazağı 1.14 milyon dolara alıcı buldu.
New York’ta düzenlenen açık artırmada, Prenses Diana’nın ikonik koyunlu kazağı 1.14 milyon dolara satıldı. Bu, Prenses Diana’ya ait bir parçanın açık artırmada elde edilen en yüksek fiyat oldu.
Prenses Diana’nın 1981 yılında polo maçında giydiği kazak, Sotheby’s Müzayede Evi tarafından 50 bin ila 80 bin dolar arasında bir fiyatla satışa çıkarılmıştı. Ancak açık artırmada, 1.14 milyon dolara (30 milyon 721 bin lira) alıcı buldu.
Sotheby's'den Cynthia Houlton, bu kazağın önemli olduğunu söyleyerek, "Çünkü 'giyeceği parçalar açısından, Prenses Diana'yı ve gardırobunu düşünürseniz seçebileceği şeyler açısından kesinlikle birçok seçeneğe sahipti. O nedenle Bu şeyler bir şey ifade ediyordu" dedi.
Çevrimiçi yapılan açık artırmada alıcının ismi açıklanmadı. Kazağın tasarımında, beyaz koyunların arasında tek bir siyah koyunun yer alması, Prenses Diana’nın Kraliyet ailesi içindeki yerinin bir sembolü olarak yorumlanmıştı.