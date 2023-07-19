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Prenses Diana'nın 'kara koyun kazağı' müzayede evinde
Prenses Diana'nın 'kara koyun kazağı' müzayede evinde
Prenses Diana'nın manidar kırmızı kazağı İngiltere'de önümüzdeki ay düzenlenen açık artırmada 60 ile 80 bin dolar arası tahmini bedelle satılacak. 19.07.2023, Sputnik Türkiye
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prenses diana, fotoğraf, kazak, açık artırma, фото
prenses diana, fotoğraf, kazak, açık artırma, фото

Prenses Diana'nın 'kara koyun kazağı' müzayede evinde

15:00 19.07.2023
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Prenses Diana'nın manidar kırmızı kazağı İngiltere'de önümüzdeki ay düzenlenen açık artırmada 60 ile 80 bin dolar arası tahmini bedelle satılacak.
© AAYeni nişanlı Diana Spencer, müstakbel kocası Prens Charles`ın 1981`de polo oynamasını izlerken bu kazağı giymişti.
Prenses Diana'nın 'kara koyun kazağı' müzayede evinde - Sputnik Türkiye
1/5
© AA
Yeni nişanlı Diana Spencer, müstakbel kocası Prens Charles`ın 1981`de polo oynamasını izlerken bu kazağı giymişti.
© AAÜrün üst düzey bir tasarımcı markasından olmasa da, spekülasyonlar sayesinde oldukça ünlendi.
Prenses Diana'nın 'kara koyun kazağı' müzayede evinde - Sputnik Türkiye
2/5
© AA
Ürün üst düzey bir tasarımcı markasından olmasa da, spekülasyonlar sayesinde oldukça ünlendi.
© AAKazaktaki kara koyunun, prensesin Kraliyet ailesi içinde nasıl görüldüğünü temsil ettiği iddia edildi.
Prenses Diana'nın 'kara koyun kazağı' müzayede evinde - Sputnik Türkiye
3/5
© AA
Kazaktaki kara koyunun, prensesin Kraliyet ailesi içinde nasıl görüldüğünü temsil ettiği iddia edildi.
© AAÜretici triko markası Warm & Wonderful, kısa bir süre önce süveteri depoda buldu.
Prenses Diana'nın 'kara koyun kazağı' müzayede evinde - Sputnik Türkiye
4/5
© AA
Üretici triko markası Warm & Wonderful, kısa bir süre önce süveteri depoda buldu.
© AADiana`ya ait kazak ve mektuplar, bu yıl müzayedeye çıkacak. Kazak için satış bedelinin 60 ile 80 bin dolar arası olacağı tahmin ediliyor.
Prenses Diana'nın 'kara koyun kazağı' müzayede evinde - Sputnik Türkiye
5/5
© AA
Diana`ya ait kazak ve mektuplar, bu yıl müzayedeye çıkacak. Kazak için satış bedelinin 60 ile 80 bin dolar arası olacağı tahmin ediliyor.
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