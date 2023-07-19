Prenses Diana'nın 'kara koyun kazağı' müzayede evinde

© AAYeni nişanlı Diana Spencer, müstakbel kocası Prens Charles`ın 1981`de polo oynamasını izlerken bu kazağı giymişti.
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© AA
Yeni nişanlı Diana Spencer, müstakbel kocası Prens Charles`ın 1981`de polo oynamasını izlerken bu kazağı giymişti.
© AAÜrün üst düzey bir tasarımcı markasından olmasa da, spekülasyonlar sayesinde oldukça ünlendi.
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© AA
Ürün üst düzey bir tasarımcı markasından olmasa da, spekülasyonlar sayesinde oldukça ünlendi.
© AAKazaktaki kara koyunun, prensesin Kraliyet ailesi içinde nasıl görüldüğünü temsil ettiği iddia edildi.
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© AA
Kazaktaki kara koyunun, prensesin Kraliyet ailesi içinde nasıl görüldüğünü temsil ettiği iddia edildi.
© AAÜretici triko markası Warm & Wonderful, kısa bir süre önce süveteri depoda buldu.
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© AA
Üretici triko markası Warm & Wonderful, kısa bir süre önce süveteri depoda buldu.
© AADiana`ya ait kazak ve mektuplar, bu yıl müzayedeye çıkacak. Kazak için satış bedelinin 60 ile 80 bin dolar arası olacağı tahmin ediliyor.
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© AA
Diana`ya ait kazak ve mektuplar, bu yıl müzayedeye çıkacak. Kazak için satış bedelinin 60 ile 80 bin dolar arası olacağı tahmin ediliyor.