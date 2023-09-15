Pentagon'a bağlı şirket için roket aksamı kaçakçılığı yapan Rusya vatandaşına 12.5 yıl hapis cezası

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Türkiye'de ve dünyada karbon vergisi uygulamaları
07:05
116 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:01
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
FETHİ YILMAZ'LA 30 DAKİKA
AP Türkiye raporunda gözden kaçanlar
10:30
30 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
GÜN ORTASI
İYİ Parti'nin yerel seçim kararı
12:02
88 dk
27'LER KULÜBÜ ÜYESİ
Aşkı onu uçuruma sürükledi
13:30
11 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Yapay Zeka ile ilgili her detay
14:05
53 dk
ANKARA FARKI
Hukukçu Senem: Sivil anayasa yapmak yumurtasız omlet yapmaya benzer
15:03
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
20 dk
SESLİ HABER
Batı basını: ‘Çin, 2026'daki G20 zirvesinin ABD'de yapılmasına karşı çıktı’
18:31
1 dk
SESLİ HABER
G20 sonuç bildirgesi Ukrayna’yı hayal kırıklığına uğrattı
18:42
1 dk
SESLİ HABER
Musk'tan X platformuyla ilgili 'Rusya propagandası' açıklaması
18:52
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
4 dk
SESLİ HABER
‘Stoltenberg, yarım milyon Ukrayna askerinin öldüğünü sessizliğiyle teyit etti’
19:16
2 dk
SESLİ HABER
Batı basını: Pentagon’da Ukrayna ordusunun hareketlerini takip eden ‘süper gizli bir merkez’ var
19:28
2 dk
SESLİ HABER
Rus uzman Uvarov: ABD, uranyumlu mühimmatın güvenli olduğunu söyleyerek yanlı davranıyor
19:46
3 dk
SESLİ HABER
Batı basını: ‘ABD, Ukrayna'ya misket bombalı uzun menzilli füzeler teslim edecek’
20:00
2 dk
SESLİ HABER
Rus diplomat: Rusya ile Çin arasındaki işlemlerde dedolarizasyon gerçekleşmiş durumda
20:16
1 dk
SESLİ HABER
BM temsilcisi: ‘Batı'nın ekonomik yaptırımları, Suriye'deki elit kesimi değil yoksulları etkiledi’
20:33
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Ebrar Karakurt teklifi 4 partinin oylarıyla reddedildi
07:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
ABD'den 150 hedefe Rusya yaptırımı
09:12
108 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
9 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
7 dk
OKAN ASLAN'LA GÜN ORTASI
Sivas Katliamı Davası zaman aşımından düştü
12:00
92 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
HAFTANIIN KEYFİ
Haftanın kültürel aktiviteleri
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230915/pentagona-bagli-sirket-icin-roket-aksami-kacakciligi-yapan-rusya-vatandasina-125-yil-hapis-cezasi-1075498704.html
Pentagon'a bağlı şirket için roket aksamı kaçakçılığı yapan Rusya vatandaşına 12.5 yıl hapis cezası
Pentagon'a bağlı şirket için roket aksamı kaçakçılığı yapan Rusya vatandaşına 12.5 yıl hapis cezası
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), ABD istihbarat servislerinin talimatıyla ABD Savunma Bakanlığı'na (Pentagon) bağlı bir firmaya yasadışı yollardan roket... 15.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-15T14:45+0300
2023-09-15T14:45+0300
dünya
rusya
abd
fsb
ceza
roket
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/0b/1069523451_0:0:1628:917_1920x0_80_0_0_6f16bfa6b6e090375362da1cce3202f0.jpg
FSB'den yapılan açıklamaya göre Tver Bölge Mahkemesi, Sergey Kabanov adlı Rusya vatandaşının Rus yapımı askeri amaçlı ürünlerin ABD'ye sevkiyatı için bir kaçakçılık kanalı organize ederek vatana ihanet suçu işlediğine karar verdi.FSB, Tver Bölge Mahkemesi'nin Kabanov'a 12.5 yıl hapis cezası verilmesine hükmettiğini bildirdi.Kabanov'un Rus roket sanayiinde kullanılan aksamları Pentagon'un kontrolündeki Victory Procurement Services adlı firmaya gönderdiğinin tespit edildiğini belirten FSB, ABD'ye füze savunma sistemlerinin bileşenlerinin ve radar silahı aksamlarının gönderilmesi için oluşturulan kaçakçılık kanalının ortadan kaldırıldığını vurguladı.
https://sputniknews.com.tr/20230915/rusya-sorusturma-komitesinden-rus-medyayi-tehdit-eden-ukraynali-yetkilinin-aciklamalarina-inceleme-1075486230.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/04/0b/1069523451_267:0:1628:1021_1920x0_80_0_0_50e2a1c1d7416983af1759bc1ffecf1f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, abd, fsb, ceza, roket
rusya, abd, fsb, ceza, roket

Pentagon'a bağlı şirket için roket aksamı kaçakçılığı yapan Rusya vatandaşına 12.5 yıl hapis cezası

14:45 15.09.2023
© Sputnik / ЦОС ФСБ РФ / Multimedya arşivine gidinFSB
FSB - Sputnik Türkiye, 1920, 15.09.2023
© Sputnik / ЦОС ФСБ РФ
/
Multimedya arşivine gidin
Abone olTelegram
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), ABD istihbarat servislerinin talimatıyla ABD Savunma Bakanlığı'na (Pentagon) bağlı bir firmaya yasadışı yollardan roket aksamı sevkiyatını organize eden Rusya vatandaşının 12.5 hapis cezası aldığını duyurdu.
FSB'den yapılan açıklamaya göre Tver Bölge Mahkemesi, Sergey Kabanov adlı Rusya vatandaşının Rus yapımı askeri amaçlı ürünlerin ABD'ye sevkiyatı için bir kaçakçılık kanalı organize ederek vatana ihanet suçu işlediğine karar verdi.

FSB, Tver Bölge Mahkemesi'nin Kabanov'a 12.5 yıl hapis cezası verilmesine hükmettiğini bildirdi.

Kabanov'un Rus roket sanayiinde kullanılan aksamları Pentagon'un kontrolündeki Victory Procurement Services adlı firmaya gönderdiğinin tespit edildiğini belirten FSB, ABD'ye füze savunma sistemlerinin bileşenlerinin ve radar silahı aksamlarının gönderilmesi için oluşturulan kaçakçılık kanalının ortadan kaldırıldığını vurguladı.
Ukrayna Bölgesel Savunma Kuvvetleri Sözcüsü Sarah Ashton-Chirillo - Sputnik Türkiye, 1920, 15.09.2023
Ukrayna krizi
Rusya Soruşturma Komitesi'nden, Rus medyayı tehdit eden Ukraynalı yetkilinin açıklamalarına inceleme
02:05
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала