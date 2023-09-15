https://sputniknews.com.tr/20230915/pentagona-bagli-sirket-icin-roket-aksami-kacakciligi-yapan-rusya-vatandasina-125-yil-hapis-cezasi-1075498704.html

Pentagon'a bağlı şirket için roket aksamı kaçakçılığı yapan Rusya vatandaşına 12.5 yıl hapis cezası

Pentagon'a bağlı şirket için roket aksamı kaçakçılığı yapan Rusya vatandaşına 12.5 yıl hapis cezası

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), ABD istihbarat servislerinin talimatıyla ABD Savunma Bakanlığı'na (Pentagon) bağlı bir firmaya yasadışı yollardan roket... 15.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-15T14:45+0300

2023-09-15T14:45+0300

2023-09-15T14:45+0300

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FSB'den yapılan açıklamaya göre Tver Bölge Mahkemesi, Sergey Kabanov adlı Rusya vatandaşının Rus yapımı askeri amaçlı ürünlerin ABD'ye sevkiyatı için bir kaçakçılık kanalı organize ederek vatana ihanet suçu işlediğine karar verdi.FSB, Tver Bölge Mahkemesi'nin Kabanov'a 12.5 yıl hapis cezası verilmesine hükmettiğini bildirdi.Kabanov'un Rus roket sanayiinde kullanılan aksamları Pentagon'un kontrolündeki Victory Procurement Services adlı firmaya gönderdiğinin tespit edildiğini belirten FSB, ABD'ye füze savunma sistemlerinin bileşenlerinin ve radar silahı aksamlarının gönderilmesi için oluşturulan kaçakçılık kanalının ortadan kaldırıldığını vurguladı.

https://sputniknews.com.tr/20230915/rusya-sorusturma-komitesinden-rus-medyayi-tehdit-eden-ukraynali-yetkilinin-aciklamalarina-inceleme-1075486230.html

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