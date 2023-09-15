https://sputniknews.com.tr/20230915/rusya-sorusturma-komitesinden-rus-medyayi-tehdit-eden-ukraynali-yetkilinin-aciklamalarina-inceleme-1075486230.html
Rusya Soruşturma Komitesi'nden, Rus medyayı tehdit eden Ukraynalı yetkilinin açıklamalarına inceleme
Rusya Soruşturma Komitesi'nden, Rus medyayı tehdit eden Ukraynalı yetkilinin açıklamalarına inceleme
Rusya Soruşturma Komitesi Başkanı Aleksandr Bastrıkin, Rus gazetecileri tehdit eden Ukrayna Bölgesel Savunma Kuvvetleri Sarah Ashton-Chirillo’nun... 15.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-15T02:05+0300
2023-09-15T02:05+0300
2023-09-15T02:07+0300
ukrayna krizi
rusya soruşturma komitesi
rusya devlet duması dış müdahaleleri soruşturma komitesi
aleksandr bastrıkin
rus
rus
gazeteci
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/0f/1075486487_0:0:1843:1037_1920x0_80_0_0_deb8f2fac1fc6dc58495a118c8c12045.jpg
Rusya Soruşturma Komitesi’nin açıklamasında, “Başkan Aleksandr Bastrıkin, Soruşturma Baş İdaresi’ne, Ukrayna Bölgesel Savunma Kuvvetleri Sözcüsü Sarah Ashton-Chirillo’nun medyada yayınlanan açıklamalarını, Rus gazetecilere yönelik tehditlerin mevcudiyetini tespit etme amacıyla inceleme talimatını verdi” ifadesine yer verildi.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/0f/1075486487_61:0:1700:1229_1920x0_80_0_0_83d53ec843a869e05080b9659cfedf3b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya soruşturma komitesi, rusya devlet duması dış müdahaleleri soruşturma komitesi, aleksandr bastrıkin, rus, rus, gazeteci
rusya soruşturma komitesi, rusya devlet duması dış müdahaleleri soruşturma komitesi, aleksandr bastrıkin, rus, rus, gazeteci
Rusya Soruşturma Komitesi'nden, Rus medyayı tehdit eden Ukraynalı yetkilinin açıklamalarına inceleme
02:05 15.09.2023 (güncellendi: 02:07 15.09.2023) Abone ol
Rusya Soruşturma Komitesi Başkanı Aleksandr Bastrıkin, Rus gazetecileri tehdit eden Ukrayna Bölgesel Savunma Kuvvetleri Sarah Ashton-Chirillo’nun açıklamalarını inceleme emrini verdi.
Rusya Soruşturma Komitesi’nin açıklamasında, “Başkan Aleksandr Bastrıkin, Soruşturma Baş İdaresi’ne, Ukrayna Bölgesel Savunma Kuvvetleri Sözcüsü Sarah Ashton-Chirillo’nun medyada yayınlanan açıklamalarını, Rus gazetecilere yönelik tehditlerin mevcudiyetini tespit etme amacıyla inceleme talimatını verdi” ifadesine yer verildi.