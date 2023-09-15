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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230915/rusya-sorusturma-komitesinden-rus-medyayi-tehdit-eden-ukraynali-yetkilinin-aciklamalarina-inceleme-1075486230.html
Rusya Soruşturma Komitesi'nden, Rus medyayı tehdit eden Ukraynalı yetkilinin açıklamalarına inceleme
Rusya Soruşturma Komitesi'nden, Rus medyayı tehdit eden Ukraynalı yetkilinin açıklamalarına inceleme
Rusya Soruşturma Komitesi Başkanı Aleksandr Bastrıkin, Rus gazetecileri tehdit eden Ukrayna Bölgesel Savunma Kuvvetleri Sarah Ashton-Chirillo’nun... 15.09.2023, Sputnik Türkiye
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ukrayna krizi
rusya soruşturma komitesi
rusya devlet duması dış müdahaleleri soruşturma komitesi
aleksandr bastrıkin
rus
rus
gazeteci
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Rusya Soruşturma Komitesi’nin açıklamasında, “Başkan Aleksandr Bastrıkin, Soruşturma Baş İdaresi’ne, Ukrayna Bölgesel Savunma Kuvvetleri Sözcüsü Sarah Ashton-Chirillo’nun medyada yayınlanan açıklamalarını, Rus gazetecilere yönelik tehditlerin mevcudiyetini tespit etme amacıyla inceleme talimatını verdi” ifadesine yer verildi.
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rusya soruşturma komitesi, rusya devlet duması dış müdahaleleri soruşturma komitesi, aleksandr bastrıkin, rus, rus, gazeteci
rusya soruşturma komitesi, rusya devlet duması dış müdahaleleri soruşturma komitesi, aleksandr bastrıkin, rus, rus, gazeteci

Rusya Soruşturma Komitesi'nden, Rus medyayı tehdit eden Ukraynalı yetkilinin açıklamalarına inceleme

02:05 15.09.2023 (güncellendi: 02:07 15.09.2023)
© AFP 2023 / ROMAN PILIPEYUkrayna Bölgesel Savunma Kuvvetleri Sözcüsü Sarah Ashton-Chirillo
Ukrayna Bölgesel Savunma Kuvvetleri Sözcüsü Sarah Ashton-Chirillo - Sputnik Türkiye, 1920, 15.09.2023
© AFP 2023 / ROMAN PILIPEY
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Rusya Soruşturma Komitesi Başkanı Aleksandr Bastrıkin, Rus gazetecileri tehdit eden Ukrayna Bölgesel Savunma Kuvvetleri Sarah Ashton-Chirillo’nun açıklamalarını inceleme emrini verdi.
Rusya Soruşturma Komitesi’nin açıklamasında, “Başkan Aleksandr Bastrıkin, Soruşturma Baş İdaresi’ne, Ukrayna Bölgesel Savunma Kuvvetleri Sözcüsü Sarah Ashton-Chirillo’nun medyada yayınlanan açıklamalarını, Rus gazetecilere yönelik tehditlerin mevcudiyetini tespit etme amacıyla inceleme talimatını verdi” ifadesine yer verildi.
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