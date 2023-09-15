https://sputniknews.com.tr/20230915/orsan-oymen-chp-genel-baskanligina-aday-oldugunu-acikladi-1075501247.html
Örsan Öymen, CHP Genel Başkanlığı'na aday olduğunu açıkladı
Örsan Öymen, CHP Genel Başkanlığı'na aday olduğunu açıkladı
Örsan Öymen, CHP Genel Başkanlığı'na aday olduğunu açıkladı. 15.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-15T16:50+0300
2023-09-15T16:50+0300
2023-09-15T16:50+0300
politika
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
örsan öymen
genel başkan
aday
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CHP'de Özgür Özel'in ardından eski PM Üyesi Örsan Öymen de CHP Genel Başkan adayı olduğunu açıkladı. Partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenleyen Öymen, CHP'nin 'statükocular' ile 'samimi olmayan değişimciler' arasında sıkıştığını belirterek 'üçüncü yolu açmak için' CHP Genel Başkanlığı'na aday olduğunu açıkladı.
https://sputniknews.com.tr/20230915/ozgur-ozel-chp-genel-baskanligina-adayligini-acikladi-1075498035.html
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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), örsan öymen, genel başkan, aday
chp, cumhuriyet halk partisi (chp), örsan öymen, genel başkan, aday
Örsan Öymen, CHP Genel Başkanlığı'na aday olduğunu açıkladı
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Örsan Öymen, CHP Genel Başkanlığı'na aday olduğunu açıkladı.
CHP'de Özgür Özel'in ardından eski PM Üyesi Örsan Öymen de CHP Genel Başkan adayı olduğunu açıkladı.
Partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenleyen Öymen, CHP'nin 'statükocular' ile 'samimi olmayan değişimciler' arasında sıkıştığını belirterek 'üçüncü yolu açmak için' CHP Genel Başkanlığı'na aday olduğunu açıkladı.