https://sputniknews.com.tr/20230915/orsan-oymen-chp-genel-baskanligina-aday-oldugunu-acikladi-1075501247.html

Örsan Öymen, CHP Genel Başkanlığı'na aday olduğunu açıkladı

Örsan Öymen, CHP Genel Başkanlığı'na aday olduğunu açıkladı

Örsan Öymen, CHP Genel Başkanlığı'na aday olduğunu açıkladı. 15.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-15T16:50+0300

2023-09-15T16:50+0300

2023-09-15T16:50+0300

politika

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

örsan öymen

genel başkan

aday

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CHP'de Özgür Özel'in ardından eski PM Üyesi Örsan Öymen de CHP Genel Başkan adayı olduğunu açıkladı. Partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenleyen Öymen, CHP'nin 'statükocular' ile 'samimi olmayan değişimciler' arasında sıkıştığını belirterek 'üçüncü yolu açmak için' CHP Genel Başkanlığı'na aday olduğunu açıkladı.

https://sputniknews.com.tr/20230915/ozgur-ozel-chp-genel-baskanligina-adayligini-acikladi-1075498035.html

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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), örsan öymen, genel başkan, aday