https://sputniknews.com.tr/20230915/olumuyle-birlikte-uzun-surelidir-iskence-gordugu-ortaya-cikan-10-yasindaki-cocugun-ailesi-1075492463.html

Ölümüyle birlikte uzun sürelidir işkence gördüğü ortaya çıkan 10 yaşındaki çocuğun ailesi tutuklandı

Ölümüyle birlikte uzun sürelidir işkence gördüğü ortaya çıkan 10 yaşındaki çocuğun ailesi tutuklandı

10 yaşındaki Sara Sharif'in ölümüyle birlikte 'sürekli ve uzun' bir süre boyunca 'çok sayıda ve kapsamlı yaralanmalara' maruz kaldığı ortaya çıkmıştı... 15.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-15T10:55+0300

2023-09-15T10:55+0300

2023-09-15T10:55+0300

yaşam

cinayet

çocuk

çocuk istismarı

çocuk cinayeti

çocuk tacizi

işkence

yaralama

bıçakla yaralama

kasten yaralama

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10 yaşındaki Sara Sharif, geçen aylarda İngiltere'deki evinde ölü bulunmuştu. Esrarengiz ölümün soruşturması kapsamında polis Sara’nın babası Urfan Sharif, eşi Beinash Batool ve erkek kardeşi Faisal Malik ile görüşmek istemişti ancak bu isimler Sara'nın cesedi bulunmadan bir gün önce Pakistan'a giderek polisten kaçmıştı.Sara'nın babası ve üvey annesi bir video yayınlayarak polisten korktukları için kaçtıklarını itiraf etmişlerdi. Yapılan otopsi sonucunda Sara’nın 'sürekli ve uzun' bir süre boyunca 'çok sayıda ve kapsamlı yaralanmalara' maruz kaldığı tespit edildi.Sara Sharif cinayeti kapsamında aranan üç isim Urfan Sharif, Beinash Batool ve Faisal Malik, dün Dubai'den gelen bir uçakla Londra'ya indi. Avukatlarına göre çift ve Malik, son bir aydır Pakistan'da saklandıktan sonra İngiltere'ye dönmeye ve polise ifade vermeye karar verdi. Bu doğrultuda bahsi geçen üç ismin tutuklandığı ve şu anda gözaltında oldukları bilgisi paylaşıldı.

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