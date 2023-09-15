https://sputniknews.com.tr/20230915/thy-ucaginin-inis-takiminda-cansiz-beden-bulundu-1075491639.html

THY uçağının iniş takımında cansız beden bulundu

THY uçağının iniş takımında cansız beden bulundu

Türk Hava Yolları'nın (THY) Amsterdam-İstanbul seferini gerçekleştiren uçağında, iniş sonrası teknik inceleme yapan ekipler tarafından uçağın iniş takımında... 15.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-15T10:13+0300

2023-09-15T10:13+0300

2023-09-15T10:13+0300

türkiye

thy

türk hava yolları (thy)

ceset

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/0a/0b/1062192938_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_15a8f4a7d8188161f85baf380d664dfb.jpg

THY’nin yerel saatle dün akşam 19.15' de gerçekleştirdiği Amsterdam- İstanbul seferini yapan TC-JOA kuyruk tescilli Airbus A330 tipi yolcu uçağı saat 22.40 sıralarında İstanbul Havalimanı'na indi. Uçuşun ardından inceleme yapan teknik ekip, uçağın iniş takımında kaçak bir yolcunun cesedini buldu. Olay üzerine uçağa polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, uçak ve çevresinde güvenlik önlemi alırken, savcılık inceleme yaptı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Kimliği henüz belirlenemediUçağın iniş takımlarının olduğu bölmede cesedi bulunan kaçak yolcunun Amsterdam uçuşunda mı yoksa daha önceki uçuşlarda mı oraya saklandığı bilinmiyor. Ayrıca kimliği henüz belirlenemeyen yolcunun ilk belirlemelere göre Afrika kökenli olduğu ve 10 Eylül'deki Banjul (Gambiya) uçuşunda uçağa binmiş olabileceği değerlendiriliyor. Ekipler tarafından cesedi bulunan yolcunun ayrıca Banjul Havalimanı'nda çalışan bir personel olabileceği de iddia ediliyor.

https://sputniknews.com.tr/20230907/ucakta-deport-yolcu-olay-cikardi-acil-inis-yapildi-1075262749.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

thy, türk hava yolları (thy), ceset