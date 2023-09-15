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THY uçağının iniş takımında cansız beden bulundu
THY uçağının iniş takımında cansız beden bulundu
Türk Hava Yolları'nın (THY) Amsterdam-İstanbul seferini gerçekleştiren uçağında, iniş sonrası teknik inceleme yapan ekipler tarafından uçağın iniş takımında... 15.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-15T10:13+0300
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THY’nin yerel saatle dün akşam 19.15' de gerçekleştirdiği Amsterdam- İstanbul seferini yapan TC-JOA kuyruk tescilli Airbus A330 tipi yolcu uçağı saat 22.40 sıralarında İstanbul Havalimanı'na indi. Uçuşun ardından inceleme yapan teknik ekip, uçağın iniş takımında kaçak bir yolcunun cesedini buldu. Olay üzerine uçağa polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, uçak ve çevresinde güvenlik önlemi alırken, savcılık inceleme yaptı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Kimliği henüz belirlenemediUçağın iniş takımlarının olduğu bölmede cesedi bulunan kaçak yolcunun Amsterdam uçuşunda mı yoksa daha önceki uçuşlarda mı oraya saklandığı bilinmiyor. Ayrıca kimliği henüz belirlenemeyen yolcunun ilk belirlemelere göre Afrika kökenli olduğu ve 10 Eylül'deki Banjul (Gambiya) uçuşunda uçağa binmiş olabileceği değerlendiriliyor. Ekipler tarafından cesedi bulunan yolcunun ayrıca Banjul Havalimanı'nda çalışan bir personel olabileceği de iddia ediliyor.
https://sputniknews.com.tr/20230907/ucakta-deport-yolcu-olay-cikardi-acil-inis-yapildi-1075262749.html
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thy, türk hava yolları (thy), ceset
thy, türk hava yolları (thy), ceset

THY uçağının iniş takımında cansız beden bulundu

10:13 15.09.2023
© AAUçak
Uçak - Sputnik Türkiye, 1920, 15.09.2023
© AA
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Türk Hava Yolları'nın (THY) Amsterdam-İstanbul seferini gerçekleştiren uçağında, iniş sonrası teknik inceleme yapan ekipler tarafından uçağın iniş takımında ceset bulundu. Polis uçak ve çevresinde güvenlik önlemi alırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
THY’nin yerel saatle dün akşam 19.15' de gerçekleştirdiği Amsterdam- İstanbul seferini yapan TC-JOA kuyruk tescilli Airbus A330 tipi yolcu uçağı saat 22.40 sıralarında İstanbul Havalimanı'na indi.
Uçuşun ardından inceleme yapan teknik ekip, uçağın iniş takımında kaçak bir yolcunun cesedini buldu. Olay üzerine uçağa polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, uçak ve çevresinde güvenlik önlemi alırken, savcılık inceleme yaptı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kimliği henüz belirlenemedi

Uçağın iniş takımlarının olduğu bölmede cesedi bulunan kaçak yolcunun Amsterdam uçuşunda mı yoksa daha önceki uçuşlarda mı oraya saklandığı bilinmiyor. Ayrıca kimliği henüz belirlenemeyen yolcunun ilk belirlemelere göre Afrika kökenli olduğu ve 10 Eylül'deki Banjul (Gambiya) uçuşunda uçağa binmiş olabileceği değerlendiriliyor. Ekipler tarafından cesedi bulunan yolcunun ayrıca Banjul Havalimanı'nda çalışan bir personel olabileceği de iddia ediliyor.
Uçak kazasından 2 hafta sonra canlı bulundu - Sputnik Türkiye, 1920, 07.09.2023
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Uçakta 'deport yolcu' olay çıkardı: Acil iniş yapıldı
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