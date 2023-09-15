https://sputniknews.com.tr/20230915/new-york-moda-haftasinda-cop-posetli-saka-podyumdan-uzaklastirildi-1075497439.html
New York Moda Haftası'nda çöp poşetli şaka: Podyumdan uzaklaştırıldı
New York Moda Haftası'nda çöp poşetli şaka: Podyumdan uzaklaştırıldı
ABD'li YouTuber Fred Beyer, New York Moda Haftası'nda bir defile sırasında çöp poşeti ve duş bonesiyle podyuma çıkıp yürüdü. Beyer'in şakası güvenlik görevlisi... 15.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-15T13:53+0300
2023-09-15T13:53+0300
2023-09-15T13:53+0300
yaşam
defile
abd
şaka
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Youtube kanalında 300 binden fazla abonesi bulunan Fred Beyer, bir defilede üzerine geçirdiği çöp poşeti, duş bonesi ve şortuyla podyuma çıktı. İzleyicilerin şaşkın bakışları arasında bir süre yürüyen Beyer, koşarak gelen bir güvenlik görevlisi tarafından podyumdan çıkarıldı. Beyer’i sahnenin arkasına götüren güvenlik görevlisi de bir süre sonra gülmeye başladı ve şakanın farkında olduğunu söyledi.Fred Beyer’in kostümünün gösterinin bir parçası olduğunu düşünen bazı izleyiciler, güvenliğin müdahalesinin ardından bunun bir şaka olduğunu anladı.Birçok sosyal medya kullanıcısı, eşek şakasını komik bulurken bazıları da bunun moda haftalarında sergilenen ilginç kıyafetlerin ve gösterilerin bir örneği olduğunu söyledi.
https://sputniknews.com.tr/20230811/12-kilo-dinamit-yerlestirip-saka-yaptim-dedi-1074579072.html
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defile, abd, şaka
New York Moda Haftası'nda çöp poşetli şaka: Podyumdan uzaklaştırıldı
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ABD'li YouTuber Fred Beyer, New York Moda Haftası'nda bir defile sırasında çöp poşeti ve duş bonesiyle podyuma çıkıp yürüdü. Beyer'in şakası güvenlik görevlisi tarafından podyumdan uzaklaştırılmasıyla son buldu.
Youtube kanalında 300 binden fazla abonesi bulunan Fred Beyer, bir defilede üzerine geçirdiği çöp poşeti, duş bonesi ve şortuyla podyuma çıktı.
İzleyicilerin şaşkın bakışları arasında bir süre yürüyen Beyer, koşarak gelen bir güvenlik görevlisi tarafından podyumdan çıkarıldı. Beyer’i sahnenin arkasına götüren güvenlik görevlisi de bir süre sonra gülmeye başladı ve şakanın farkında olduğunu söyledi.
Fred Beyer’in kostümünün gösterinin bir parçası olduğunu düşünen bazı izleyiciler, güvenliğin müdahalesinin ardından bunun bir şaka olduğunu anladı.
Birçok sosyal medya kullanıcısı, eşek şakasını komik bulurken bazıları da bunun moda haftalarında sergilenen ilginç kıyafetlerin ve gösterilerin bir örneği olduğunu söyledi.