https://sputniknews.com.tr/20230915/new-york-moda-haftasinda-cop-posetli-saka-podyumdan-uzaklastirildi-1075497439.html

New York Moda Haftası'nda çöp poşetli şaka: Podyumdan uzaklaştırıldı

New York Moda Haftası'nda çöp poşetli şaka: Podyumdan uzaklaştırıldı

ABD'li YouTuber Fred Beyer, New York Moda Haftası'nda bir defile sırasında çöp poşeti ve duş bonesiyle podyuma çıkıp yürüdü. Beyer'in şakası güvenlik görevlisi... 15.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-15T13:53+0300

2023-09-15T13:53+0300

2023-09-15T13:53+0300

yaşam

defile

abd

şaka

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/0f/1075497283_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_c62fd645add095aded39025267167ba4.jpg

Youtube kanalında 300 binden fazla abonesi bulunan Fred Beyer, bir defilede üzerine geçirdiği çöp poşeti, duş bonesi ve şortuyla podyuma çıktı. İzleyicilerin şaşkın bakışları arasında bir süre yürüyen Beyer, koşarak gelen bir güvenlik görevlisi tarafından podyumdan çıkarıldı. Beyer’i sahnenin arkasına götüren güvenlik görevlisi de bir süre sonra gülmeye başladı ve şakanın farkında olduğunu söyledi.Fred Beyer’in kostümünün gösterinin bir parçası olduğunu düşünen bazı izleyiciler, güvenliğin müdahalesinin ardından bunun bir şaka olduğunu anladı.Birçok sosyal medya kullanıcısı, eşek şakasını komik bulurken bazıları da bunun moda haftalarında sergilenen ilginç kıyafetlerin ve gösterilerin bir örneği olduğunu söyledi.

https://sputniknews.com.tr/20230811/12-kilo-dinamit-yerlestirip-saka-yaptim-dedi-1074579072.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

defile, abd, şaka