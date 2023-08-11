https://sputniknews.com.tr/20230811/12-kilo-dinamit-yerlestirip-saka-yaptim-dedi-1074579072.html

12 kilo dinamit yerleştirip 'şaka yaptım' dedi

12 kilo dinamit yerleştirip 'şaka yaptım' dedi

Finlandiya'da bir kişi arkadaşının arabalarına "şaka" amaçlı 12 kilo dinamit yerleştirdi. 11.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-11T23:34+0300

2023-08-11T23:34+0300

2023-08-11T23:34+0300

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Finlandiya'nın batısındaki Pedersöre'ye bağlı Kaliby köyünde yaşayan bir kişi, arkadaşına şaka yapmak amacıyla iki arabasına 12 kilo dinamit yerleştirdi.YLE haber ajansına konuşan bölge polisi, olaya ilişkin detayları paylaştı.Büyük miktarda patlayıcı nedeniyle çevre binaların boşaltıldığını aktaran Finlandiya polisi, olayın terör eylemi olmadığını ifade etti.Polise verdiği ifadede arkadaşına "şaka" yapmak için 12 kilo dinamiti iki ayrı arabaya yerleştirdiğini anlatan şüpheli gözaltına alındı ve daha sonra serbest bırakıldı.Söz konusu şüphelinin patlayıcıları nereden temin ettiğine dair araştırmalar sürüyor.

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finlandiya, avrupa, dinamit