https://sputniknews.com.tr/20230915/libyada-arama-calismalari-sirasinda-hayatta-kalan-aileler-bulundu-1075505725.html
‘Libya’da, arama çalışmaları sırasında, hayatta kalan aileler bulundu’
‘Libya’da, arama çalışmaları sırasında, hayatta kalan aileler bulundu’
Libya’da, parlamento tarafından kurulan hükümet nezdinde faaliyet gösteren Acil Müdahale Servisi Başkanı Salim Hasan Muhammed, Derne şehrinde kurtarıcı... 15.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-15T18:52+0300
2023-09-15T18:52+0300
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Acil Müdahale Servisi Başkanı Salim Hasan Muhammed, Sputnik’e açıklamasında, “Kasırgada ölenlerin sayısı her geçen saat artıyor. Libya Ordusu’nun kurtarma ekipleri, Arap ve yabancı kurtarma ekipleriyle koordinasyon içinde enkaz altından ve denizden cesetleri çıkarmaya devam ediyorlar” ifadesini kullandı.“Arama çalışmaları sırasında, hayatta kalan aileler bulundu” diyen Muhammed, “Geçtiğimiz günlerde Derne’de açılan sahra hastanesine kaldırılan 3 kişinin durumlarının iyi olduğu bildirildi” diye ekledi.Libya hükümeti ve ordusunun Derne’deki durumu kontrol altına altığını belirten Servis Başkanı, “Yine de arama kurtarma çalışmaları için uzman kurtarma ekiplerine ve ek teknik araçlara ihtiyacımız var, çünkü kurbanların büyük kısmı denizde” diye anlattı.
https://sputniknews.com.tr/20230915/libyadaki-selin-derneyi-vurdugu-anlarin-goruntusu-ortaya-cikti-1075500550.html
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‘Libya’da, arama çalışmaları sırasında, hayatta kalan aileler bulundu’
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Libya’da, parlamento tarafından kurulan hükümet nezdinde faaliyet gösteren Acil Müdahale Servisi Başkanı Salim Hasan Muhammed, Derne şehrinde kurtarıcı eksikliği yaşadıklarını belirtti.
Acil Müdahale Servisi Başkanı Salim Hasan Muhammed, Sputnik’e açıklamasında, “Kasırgada ölenlerin sayısı her geçen saat artıyor. Libya Ordusu’nun kurtarma ekipleri, Arap ve yabancı kurtarma ekipleriyle koordinasyon içinde enkaz altından ve denizden cesetleri çıkarmaya devam ediyorlar” ifadesini kullandı.
“Arama çalışmaları sırasında, hayatta kalan aileler bulundu” diyen Muhammed, “Geçtiğimiz günlerde Derne’de açılan sahra hastanesine kaldırılan 3 kişinin durumlarının iyi olduğu bildirildi” diye ekledi.
Libya hükümeti ve ordusunun Derne’deki durumu kontrol altına altığını belirten Servis Başkanı, “Yine de arama kurtarma çalışmaları için uzman kurtarma ekiplerine ve ek teknik araçlara ihtiyacımız var, çünkü kurbanların büyük kısmı denizde” diye anlattı.