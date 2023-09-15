https://sputniknews.com.tr/20230915/libyadaki-selin-derneyi-vurdugu-anlarin-goruntusu-ortaya-cikti-1075500550.html

Libya'daki selin Derne'yi vurduğu anların görüntüsü ortaya çıktı

Libya'daki selin Derne'yi vurduğu anların görüntüsü ortaya çıktı

Libya'da Daniel fırtınası ve iki barajın çökmesi sonucu meydana gelen felakette, 11 bin 300 kişi hayatını kaybetti. Selin Derne kentini vurduğu anlar ortaya... 15.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-15T16:26+0300

2023-09-15T16:26+0300

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Libya'nın doğusunda geçtiğimiz hafta sonu etkili olan şiddetli yağışlar ve 2 barajın çökmesi sonucu meydana gelen sel felaketi Derne kentinde büyük yıkıma neden oldu. Bölgedeki barajın çökmesi sonucu şehrin sular altında kaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, sel sularının saniyeler içinde hızla ilerlediği ve nehre dönüşen sokaktaki onlarca aracı sürüklediği görülüyor.'Cesetleri toplu mezarlara gömmeyin'Binlerce can kaybının yaşandığı ülkede bulunan cansız bedenler toplu mezarlara gömülmeye başlandı. Birleşmiş Milletler raporuna göre şu ana kadar en az bin kişi toplu mezarlara defnedildi. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve birçok uluslararası yardım kuruluşu ise Libyalı yetkililere cesetleri toplu olarak gömmemeleri çağrısında bulundu. DSÖ tarafından yapılan açıklamada, hayatını kaybedenlerin kimliklerinin kayıt altında tutulduğu mezarlıklara defnedilmesi gerektiği ifade edildi.Yüzlerce cesedin denize sürüklendiği Derne'de ayrıca enkaz altında kalan birçok kişi olduğu tahmin ediliyor. İş makineleri ile enkaz kaldırma çalışmalarının sürdüğü kentte uluslararası sivil toplum kuruluşları da arama kurtarma çalışmalarına katılıyor. Ancak altyapının çökmesi, yolların kapalı olması, elektriğe, suya ve yakıta erişimin olmaması nedeniyle yardım çalışmaları yavaş ilerliyor.Libya Kızılayı tarafından dün yapılan açıklamada, sel felaketinden en çok etkilenen Derne kentinde can kaybının 11 bin 300'e yükseldiği, 10 bin 100 kişinin ise kayıp olduğu belirtilmişti.

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