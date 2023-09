https://sputniknews.com.tr/20230915/kira-anlasmazliklari-diyanetin-cuma-hutbesinde-ev-sahibi-kiracisinin-aile-gecindirdigini-unutmaz--1075502073.html

Kira anlaşmazlıkları Diyanet’in cuma hutbesinde: Ev sahibi, kiracısının aile geçindirdiğini unutmaz

2023-09-15T17:19+0300

2023-09-15T17:19+0300

2023-09-15T17:19+0300

Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan cuma hutbesinde, müminlerin ticarette ahiret hesabını da gözetmesi, haksız kazançtan, karaborsacılıktan, fırsatçılıktan, kul ve kamu hakkını ihlal etmekten uzak durması gerektiği belirtilerek, "Mümin bilir ki, inancımız ve geleneğimizde kazanç elde etmek için her yol mübah değildir. Daha çok kazanma hırsıyla insan onuru çiğnenemez. İnsanların zor durumda olmaları istismar edilemez. Bilgisizliği suistimal edilerek kişi zarara uğratılamaz, aldatılamaz." ifadeleri kullanıldı."Ahilik: Dürüstlük ve Merhameti Ticarete Hakim Kılmak" konulu hutbe, cuma vakti Türkiye genelindeki camilerde okundu.Huzurlu ve hakkaniyetli bir hayatın yol haritasını çizen İslam'ın iş ve ticaret hayatında temel ilke ve esasları belirlediği hatırlatılan hutbede, İslam'ın her işte olduğu gibi ticarette de helal haram duyarlılığıyla hareket etmeyi, doğruluğu, dürüstlüğü ve merhameti şiar edinmeyi emrettiği, hırs ve tamahı, yalan ve hileyi, aldatma ve haksızlığı, gayrimeşru ve gayriahlaki her türlü muameleyi de yasakladığı anımsatıldı.'Merhametli bir ev sahibi, kiracısının da bir aile geçindirdiğini unutmaz'Kur'an-ı Kerim'de yer alan "Ey iman edenler! Karşılıklı rızaya dayanan ticaret dışında, mallarınızı aranızda haksız ve haram yollarla yemeyin ve kendinizi helak etmeyin. Şüphesiz Allah size karşı çok merhametlidir." ayetinin aktarıldığı hutbede, şunlara yer verildi:

