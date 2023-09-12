https://sputniknews.com.tr/20230912/kira-nedeniyle-tartistigi-ev-sahibini-olduren-sahis-tutuklandi-1075418268.html

Kira nedeniyle tartıştığı ev sahibini öldüren şahıs tutuklandı

Kira nedeniyle tartıştığı ev sahibini öldüren şahıs tutuklandı

Esenler'de kira nedeniyle tartıştığı ev sahibini bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen şahıs tutuklandı. 12.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-12T20:44+0300

2023-09-12T20:44+0300

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türkiye

ev sahibi

kiracı

bıçaklama

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tuna Mahallesi'nde bıçaklı kavga yaşandığı ihbarı üzerine olay yerine gitti.Burada inceleme yapan ekipler, tartıştığı kiracısı S.B. tarafından bıçakla yaralandığı tespit edilen S.A'nın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini belirledi.Polis ekiplerince yapılan çalışmada, şüpheli S.B olayda kullandığı bıçakla gözaltına alındı.'Kasten yaralama' ve 'Güveni kötüye kullanma' gibi suçlardan çok sayıda kaydı olduğu tespit edilen şüpheli, 'kasten öldürme' suçundan adliyeye sevk edildi.Şüpheli S.B. çıkarıldığı Nöbetçi Bakırköy Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

türkiye

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ev sahibi , kiracı, bıçaklama