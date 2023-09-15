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https://sputniknews.com.tr/20230915/ikinci-elde-en-cok-satan-markalar-hangileri-1075485501.html
İkinci elde en çok satan markalar hangileri?
İkinci elde en çok satan markalar hangileri?
Türkiye ikinci el online araç pazarında geçen ay Volkswagen en çok tercih edilen marka olurken, model bazında binekte en çok Clio, hafif ticaride ise Doblo... 15.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-15T00:57+0300
2023-09-15T00:59+0300
ekonomi
türkiye
volkswagen (vw)
fiat doblo
clio
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İkinci el online otoda ağustosta en çok satılan markalar belli oldu.Anadolu Ajansı'nın Indicata şirketinin ikinci el online pazar raporuna dayandırdığı habere göre, Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında satışlar, geçen ay 2022'nin aynı ayına göre satışlar yüzde 1 artışla 125 bin 935 oldu. Satışlarda otomobillerin payı yüzde 82 ve hafif ticari araçların payı yüzde 18 olarak belirlendi.Ocak-Ağustos 2023 dönemine yani 8 aylık toplam rakamlara bakıldığında, geçen yılın aynı dönemine göre ilan adedinde yüzde 5, satış adetlerinde ise yüzde 13 artış gerçekleşti.En çok satılan 10 marka pazardan yüzde 76 pay aldıİkinci el online pazarda ağustosta en çok tercih edilen otomotiv markası (binek ve hafif ticari) 16 bin 728 Volkswagen oldu. Bunu, 15 bin 735 adetle Renault ve 14 bin 64 adetle Fiat takip etti.Satış sıralamasında 12 bin 4 adetle Ford, 7 bin 642 ile BMW, 6 bin 616 adetle Opel, 6 bin 411 adetle Mercedes-Benz, 5 bin 898 adetle Peugeot, 5 bin 629 adetle Hyundai ve 4 bin 871 adetle Toyota ilk 10 içinde yer aldı.Ağustos ayında ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında satılan 125 bin 935 adet aracın yüzde 76'sını söz konusu ilk 10 marka gerçekleştirdi.Diğer yandan, ocak-ağustos döneminde de en çok satılan marka sıralaması Volkswagen, Renault ve Fiat şeklinde kayıtlara geçti. Clio ilk sırada yer aldıİkinci el online binek araç pazarında ağustosta toplam 103 bin 717 adet binek araç satışı gerçekleşti. Renault Clio 4 bin 911 adetle ağustos ayının en çok tercih edilen modeli oldu.Clio'yu, 4 bin 818 adetle Passat, 4 bin 565 satışla Egea, 4 bin 539 adetle Megane, 3 bin 136 adetle Focus, 3 bin 123'le Corolla, 2 bin 654 adetle Astra, 2 bin 643'le BMW 5 Serisi, 2 bin 605 satışla BMW 3 Serisi ve 2 bin 537 satışla da VW Polo takip etti.Söz konusu 10 model, toplam binek satışlarının yüzde 34,3'ünü oluşturdu.Yılın 8 aylık döneminde ise en çok tercih edilen modeller, Egea, Clio ve Passat oldu.En çok tercih edilen hafif ticarilerOnline pazarda geçen ay 22 bin 218 adet hafif ticari araç satışı gerçekleşti. Fiat Doblo 3 bin 164 adetle ağustos ayında en çok tercih edilen model oldu.Ford Transit/Tourneo Courier, 3 bin 154 adetle ikinci ve Fiat Fiorino da 2 bin 701 satışla üçüncü sırada konumlandı. Bu modelleri, 1.323 satışla VW Cady, 1.292 adetle Ford Transit/Tourneo Connect, 1.206 satışla VW Transporter, 1.073 satışla Ford Transit, 940 satışla Renault Kangoo, 727 adetle Citroen Berlingo ve 705 adetle Peugeot Partner izledi.Söz konusu 10 model, toplam hafif ticari araç satışlarının yüzde 73,3'ünü oluşturdu.Ocak-ağustos dönemine bakıldığında ise en fazla satılan hafif ticari araç modelleri Doblo, Fiorino ve Ford Transit/Tourneo Courier şeklinde sıralandı.Türkiye pazarı satış hızı, ağustosta ortalama 57 gün olurken, en hızlı satılan marka 48 günle Fiat oldu. En yavaş satılan marka ise 69 günlük satış hızıyla BMW olarak belirlendi.
https://sputniknews.com.tr/20230412/ikinci-el-online-otomobil-pazarinda-hem-satislar-ve-hem-de-fiyatlar-artti-1069567566.html
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türkiye, volkswagen (vw), fiat doblo, clio
türkiye, volkswagen (vw), fiat doblo, clio

İkinci elde en çok satan markalar hangileri?

00:57 15.09.2023 (güncellendi: 00:59 15.09.2023)
© AAOtomobil
Otomobil - Sputnik Türkiye, 1920, 15.09.2023
© AA
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Türkiye ikinci el online araç pazarında geçen ay Volkswagen en çok tercih edilen marka olurken, model bazında binekte en çok Clio, hafif ticaride ise Doblo satıldı.
İkinci el online otoda ağustosta en çok satılan markalar belli oldu.
Anadolu Ajansı'nın Indicata şirketinin ikinci el online pazar raporuna dayandırdığı habere göre, Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında satışlar, geçen ay 2022'nin aynı ayına göre satışlar yüzde 1 artışla 125 bin 935 oldu. Satışlarda otomobillerin payı yüzde 82 ve hafif ticari araçların payı yüzde 18 olarak belirlendi.
Ocak-Ağustos 2023 dönemine yani 8 aylık toplam rakamlara bakıldığında, geçen yılın aynı dönemine göre ilan adedinde yüzde 5, satış adetlerinde ise yüzde 13 artış gerçekleşti.

En çok satılan 10 marka pazardan yüzde 76 pay aldı

İkinci el online pazarda ağustosta en çok tercih edilen otomotiv markası (binek ve hafif ticari) 16 bin 728 Volkswagen oldu. Bunu, 15 bin 735 adetle Renault ve 14 bin 64 adetle Fiat takip etti.
Satış sıralamasında 12 bin 4 adetle Ford, 7 bin 642 ile BMW, 6 bin 616 adetle Opel, 6 bin 411 adetle Mercedes-Benz, 5 bin 898 adetle Peugeot, 5 bin 629 adetle Hyundai ve 4 bin 871 adetle Toyota ilk 10 içinde yer aldı.
Ağustos ayında ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında satılan 125 bin 935 adet aracın yüzde 76'sını söz konusu ilk 10 marka gerçekleştirdi.
Diğer yandan, ocak-ağustos döneminde de en çok satılan marka sıralaması Volkswagen, Renault ve Fiat şeklinde kayıtlara geçti.

Clio ilk sırada yer aldı

İkinci el online binek araç pazarında ağustosta toplam 103 bin 717 adet binek araç satışı gerçekleşti. Renault Clio 4 bin 911 adetle ağustos ayının en çok tercih edilen modeli oldu.
Clio'yu, 4 bin 818 adetle Passat, 4 bin 565 satışla Egea, 4 bin 539 adetle Megane, 3 bin 136 adetle Focus, 3 bin 123'le Corolla, 2 bin 654 adetle Astra, 2 bin 643'le BMW 5 Serisi, 2 bin 605 satışla BMW 3 Serisi ve 2 bin 537 satışla da VW Polo takip etti.
Söz konusu 10 model, toplam binek satışlarının yüzde 34,3'ünü oluşturdu.
Yılın 8 aylık döneminde ise en çok tercih edilen modeller, Egea, Clio ve Passat oldu.

En çok tercih edilen hafif ticariler

Online pazarda geçen ay 22 bin 218 adet hafif ticari araç satışı gerçekleşti. Fiat Doblo 3 bin 164 adetle ağustos ayında en çok tercih edilen model oldu.
Ford Transit/Tourneo Courier, 3 bin 154 adetle ikinci ve Fiat Fiorino da 2 bin 701 satışla üçüncü sırada konumlandı. Bu modelleri, 1.323 satışla VW Cady, 1.292 adetle Ford Transit/Tourneo Connect, 1.206 satışla VW Transporter, 1.073 satışla Ford Transit, 940 satışla Renault Kangoo, 727 adetle Citroen Berlingo ve 705 adetle Peugeot Partner izledi.
Söz konusu 10 model, toplam hafif ticari araç satışlarının yüzde 73,3'ünü oluşturdu.
Ocak-ağustos dönemine bakıldığında ise en fazla satılan hafif ticari araç modelleri Doblo, Fiorino ve Ford Transit/Tourneo Courier şeklinde sıralandı.
Türkiye pazarı satış hızı, ağustosta ortalama 57 gün olurken, en hızlı satılan marka 48 günle Fiat oldu. En yavaş satılan marka ise 69 günlük satış hızıyla BMW olarak belirlendi.
Otomobil anahtarı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.04.2023
EKONOMİ
İkinci el online otomobil pazarında hem satışlar hem de fiyatlar arttı
12 Nisan, 13:12
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