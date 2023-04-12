https://sputniknews.com.tr/20230412/ikinci-el-online-otomobil-pazarinda-hem-satislar-ve-hem-de-fiyatlar-artti-1069567566.html

İkinci el online otomobil pazarında hem satışlar hem de fiyatlar arttı

İkinci el online otomobil pazarında hem satışlar hem de fiyatlar arttı

Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında satışlar, geçen ay 2022'nin aynı ayına göre yüzde 28 artışla 189 bin 643 adet olurken, fiyatlarda... 12.04.2023, Sputnik Türkiye

2023-04-12T13:12+0300

2023-04-12T13:12+0300

2023-04-12T13:20+0300

ekonomi

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ikinci el

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Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında satışlar, geçen ay 2022'nin aynı ayına göre yüzde 28 artışla 189 bin 643 adet olurken, fiyatlarda da yüzde 4.3 artış gözlendi.Indicata'nın ikinci el online pazar raporundan derlenen verilerine göre; Mart 2023'te Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında tekil 360 bin 458 adet aracın ilanı yayınlandı. Geçen senenin mart ayı ile karşılaştırıldığında ilan adetleri yüzde 7 arttı.İlanı yayınlanan araçların yüzde 53’ü satıldı. Böylece Mart 2023'te bir önceki yılın mart ayına göre yüzde 28'lik artışla 189 bin 643 adet satış gerçekleşti.Satışlarda otomobillerin payı yüzde 81 ve hafif ticari araçların payı yüzde 19 olarak belirlendi.Mart'ta şubata kıyasla satışlar yüzde 50 artarken, Ocak-Mart 2023 toplamında satışlarda geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 36 artış kaydedildi.123 bin 663 adet ilanın fiyat değişimleri incelendiİkinci el online pazarında en çok satışı gerçekleşen ilk 32 markanın 253 modeline ait 2 bin 23 varyantının 2010-2022 model yıllarındaki 123 bin 663 adet ilanın fiyat değişimleri incelenerek yapılan analize göre, mart ayında 2. el online binek ve hafif ticari araç pazarında perakende fiyatların bir önceki aya göre yüzde 4.3 arttığı gözlendi.İkinci el elektrikli otomobil satışları 592 olduTürkiye ikinci el online binek ve hafif ticari pazarı motor tipine göre değerlendirildiğinde, Mart 2023'te en yüksek payı 118 bin 175 adetlik satışla dizel otomobiller aldı.Dizel otomobilleri, 63 bin 288 satışla benzinli ve 4 bin 102 adetle oto gazlı otomobiller takip etti.Hibrit otomobillerin satış adedi 3 bin 486, ikinci el elektrikli otomobil satışları 592 oldu. Geçen yılın mart ayında 379 adet ikinci el elektrikli otomobil satılmıştı.

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