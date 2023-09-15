https://sputniknews.com.tr/20230915/fastaki-7-buyuklugundeki-depremin-50-bin-evi-yiktigi-aciklandi-ailelere-14-bin-dolar-yardim-1075490849.html

Fas'taki 7 büyüklüğündeki depremin 50 bin evi yıktığı açıklandı: Ailelere 14 bin dolar yardım

Fas'taki 7 büyüklüğündeki depremin 50 bin evi yıktığı açıklandı: Ailelere 14 bin dolar yardım

Fas'ta meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremde yaklaşık 50 bin evin tamamen veya kısmen yıkıldığı bildirildi. 15.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-15T09:35+0300

2023-09-15T09:35+0300

2023-09-15T09:36+0300

dolar

çökme

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Fas Kraliyet Divanı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, depremzedelerin barınma ihtiyacının karşılanması ve gerekli yardımların ulaştırılmasına yönelik acil durum programının etkinleştirilmesi için Kral 6. Muhammed’in başkanlığında özel bir toplantı düzenlendi.Depremden etkilenen 5 bölgede yaklaşık 50 bin evin tamamen veya kısmen çöktüğüne işaret edilen açıklamada, devletin depremden etkilenen ailelere 30 bin dirhem (yaklaşık 3 bin dolar) değerinde acil yardım sağlayacağı kaydedildi.Açıklamada, “Tamamen yıkılan evler için 140 bin dirhem (yaklaşık 14 bin dolar), kısmen yıkılan evler için de 80 bin dirhem (yaklaşık 8 bin dolar) doğrudan mali yardım sağlanacağı” belirtilirken, kaç evin tamamen kaç evin ise kısmen yıkıldığına dair bilgi verilmedi.Fas'ta son durumFas’ta 8 Eylül’de yerel saatle 23.10’da merkez üssü Marakeş kentine bağlı El-Huz bölgesi olan 7 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.Deprem, Marakeş’in yanı sıra başkent Rabat ile Kazablanka, Meknes, Agadir ve Fes kentlerini de etkilemişti.Fas İçişleri Bakanlığı, son verilere göre depremde can kaybının 2 bin 946, yaralı sayısının da 5 bin 674 olduğunu duyurmuştu.

https://sputniknews.com.tr/20230914/fasta-deprem-sonrasi-yasanan-yikim-goruntulendi---1075475767.html

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