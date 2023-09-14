https://sputniknews.com.tr/20230914/fasta-deprem-sonrasi-yasanan-yikim-goruntulendi---1075475767.html

Fas'ta deprem sonrası yaşanan yıkım görüntülendi

Fas'ta deprem sonrası yaşanan yıkım görüntülendi

Fas'ta 7 büyüklüğündeki deprem yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği deprem bölgeleri Sputnik... 14.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-14T17:15+0300

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dünya

fas

deprem

yıkım

kuzey afrika

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Fas'ta 8 Eylül'de yaşanan 7 büyüklüğündeki deprem nedeniyle şu ana kadar 2 bin 946 kişi hayatını kaybetti, 5 bin 674 kişi yaralandı. Yüzlerce yıllık bina, cami ve tarihi mekanların da büyük darbe aldığı deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.Kurtarma ekipleri, enkaz altında kalanların cansız bedenlerini bulmak için köpekleri kullanıyor. Deprem Marakeş'in yanı sıra başkent Rabat ile Kazablanka, Meknes, Agadir ve Fes kentlerini de etkilemişti.

fas

kuzey afrika

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fas, deprem, yıkım, kuzey afrika