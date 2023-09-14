https://sputniknews.com.tr/20230914/fasta-deprem-sonrasi-yasanan-yikim-goruntulendi---1075475767.html
Fas'ta deprem sonrası yaşanan yıkım görüntülendi
Fas'ta deprem sonrası yaşanan yıkım görüntülendi
Fas'ta 7 büyüklüğündeki deprem yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği deprem bölgeleri Sputnik... 14.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-14T17:15+0300
2023-09-14T17:15+0300
2023-09-14T17:20+0300
dünya
fas
deprem
yıkım
kuzey afrika
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Fas'ta 8 Eylül'de yaşanan 7 büyüklüğündeki deprem nedeniyle şu ana kadar 2 bin 946 kişi hayatını kaybetti, 5 bin 674 kişi yaralandı. Yüzlerce yıllık bina, cami ve tarihi mekanların da büyük darbe aldığı deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.Kurtarma ekipleri, enkaz altında kalanların cansız bedenlerini bulmak için köpekleri kullanıyor. Deprem Marakeş'in yanı sıra başkent Rabat ile Kazablanka, Meknes, Agadir ve Fes kentlerini de etkilemişti.
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fas, deprem, yıkım, kuzey afrika
fas, deprem, yıkım, kuzey afrika
Fas'ta deprem sonrası yaşanan yıkım görüntülendi
17:15 14.09.2023 (güncellendi: 17:20 14.09.2023) Abone ol
Fas'ta 7 büyüklüğündeki deprem yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği deprem bölgeleri Sputnik kameralarına kaydedildi.
Fas'ta 8 Eylül'de yaşanan 7 büyüklüğündeki deprem nedeniyle şu ana kadar 2 bin 946 kişi hayatını kaybetti, 5 bin 674 kişi yaralandı.
Yüzlerce yıllık bina, cami ve tarihi mekanların da büyük darbe aldığı deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Kurtarma ekipleri, enkaz altında kalanların cansız bedenlerini bulmak için köpekleri kullanıyor.
Deprem Marakeş'in yanı sıra başkent Rabat ile Kazablanka, Meknes, Agadir ve Fes kentlerini de etkilemişti.