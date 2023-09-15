https://sputniknews.com.tr/20230915/dolar-ve-euroda-son-durum-ne-1075490534.html
Dolar ve euro'da son durum ne?
Dolar ve euro'da son durum ne?
İstanbul serbest piyasada dolar 26.9420 liradan, euro 28.7020 liradan güne başladı. 15.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-15T09:13+0300
2023-09-15T09:13+0300
2023-09-15T09:13+0300
ekonomi
dolar
dolar/tl
1 dolar
euro
euro/tl
1 euro
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Serbest piyasada 26.9400 liradan alınan dolar 26.9420 liradan satılıyor. 28.7000 liradan alınan euro'nun satış fiyatı ise 28.7020 lira olarak belirlendi.Dün doların satış fiyatı 26.9510 lira, euro'nun satış fiyatı ise 28.7340 lira olmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230914/dolar-ve-euroda-son-durum-ne-1075463301.html
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dolar, dolar/tl, 1 dolar, euro, euro/tl, 1 euro
dolar, dolar/tl, 1 dolar, euro, euro/tl, 1 euro
Dolar ve euro'da son durum ne?
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İstanbul serbest piyasada dolar 26.9420 liradan, euro 28.7020 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 26.9400 liradan alınan dolar 26.9420 liradan satılıyor. 28.7000 liradan alınan euro'nun satış fiyatı ise 28.7020 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 26.9510 lira, euro'nun satış fiyatı ise 28.7340 lira olmuştu.