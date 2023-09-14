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https://sputniknews.com.tr/20230914/dolar-ve-euroda-son-durum-ne-1075463301.html
Dolar ve euro'da son durum ne?
Dolar ve euro'da son durum ne?
İstanbul serbest piyasada dolar 26,9450 liradan, euro 29,0210 liradan güne başladı. 14.09.2023, Sputnik Türkiye
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Serbest piyasada 26,9430 liradan alınan dolar, 26,9450 liradan satılıyor. 29,0190 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 29,0210 lira olarak belirlendi.Dün doların satış fiyatı 26,9380 lira, euronun satış fiyatı ise 28,9030 lira olmuştuGram altın ne kadar?Spot piyasada altın satış fiyatları şöyle:Gram altın bin 652 lira, çeyrek altın 2 bin 675 lira, Cumhuriyet altını 10 bin 669 liradan el değiştiriyor.Ons altın güne 1907 puandan başladı.Borsada günün ilk rakamlarıBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 8.0013 puandan başladı.Brent petrolün varil fiyatı 92.26 dolarBrent petrolün varili uluslararası piyasalarda 92.26 dolardan işlem görüyor.Bitcoin'de son durum ne?Bitcoin bugün 26.257 dolar seviyesinde.
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dolar, dolar/tl, euro, euro/tl, altın, bitcoin, borsa istanbul
dolar, dolar/tl, euro, euro/tl, altın, bitcoin, borsa istanbul

Dolar ve euro'da son durum ne?

09:21 14.09.2023
© Sputnik / Kerimcan Malazeuro
euro - Sputnik Türkiye, 1920, 14.09.2023
© Sputnik / Kerimcan Malaz
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İstanbul serbest piyasada dolar 26,9450 liradan, euro 29,0210 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 26,9430 liradan alınan dolar, 26,9450 liradan satılıyor. 29,0190 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 29,0210 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 26,9380 lira, euronun satış fiyatı ise 28,9030 lira olmuştu

Gram altın ne kadar?

Spot piyasada altın satış fiyatları şöyle:
Gram altın bin 652 lira, çeyrek altın 2 bin 675 lira, Cumhuriyet altını 10 bin 669 liradan el değiştiriyor.
Ons altın güne 1907 puandan başladı.

Borsada günün ilk rakamları

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne 8.0013 puandan başladı.

Brent petrolün varil fiyatı 92.26 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 92.26 dolardan işlem görüyor.

Bitcoin'de son durum ne?

Bitcoin bugün 26.257 dolar seviyesinde.
Dolar - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2023
EKONOMİ
Dolar ve euro'da son durum ne?
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