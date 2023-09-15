https://sputniknews.com.tr/20230915/bursada-tramvaya-ates-acildi-1075504789.html
Bursa'da tramvaya ateş açıldı
Bursa'da tramvaya ateş açıldı
Bursa’da alkollü bir kişi yolda yürürken yanında bulundurduğu tabancasıyla seyir halindeki tramvaya ateş etti. Olayda korkulan olmazken, şüpheli polis... 15.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-15T18:37+0300
2023-09-15T18:37+0300
2023-09-15T18:37+0300
türkiye
bursa
tramvay
ateş açma
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/0f/1075504631_0:0:971:546_1920x0_80_0_0_89a8ca6d69514dee8090185e02858942.jpg
9 Eylül’de merkez Osmangazi ilçesi İnönü Caddesi üzerinde arkadaşıyla birlikte yürüyen Bilal K. (40) alkolün etkisiyle yanında taşıdığı tabancasını çekip seyir halinde olan tramvaya ateş açtı.Tramvayın camına isabet eden kurşun şans eseri kimseye gelmedi. Vatmanın durumu farketmesiyle polis ekibi çağrıldı. İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği şüpheliyi titizlikle çalışarak yakaladı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Bilal K., ‘olası adam öldürmeye teşebbüsten’ adliyeye sevk edildi.Kimsenin akıl sır erdiremediği görüntüler güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
https://sputniknews.com.tr/20230814/dugun-icin-sokak-arasinda-tufeklerle-havaya-ates-actilar-1074624501.html
türkiye
bursa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/0f/1075504631_0:0:729:546_1920x0_80_0_0_81c79bc632759a4db49b60a30029bccd.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
bursa, tramvay, ateş açma
bursa, tramvay, ateş açma
Bursa'da tramvaya ateş açıldı
Abone ol
Bursa’da alkollü bir kişi yolda yürürken yanında bulundurduğu tabancasıyla seyir halindeki tramvaya ateş etti. Olayda korkulan olmazken, şüpheli polis ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.
9 Eylül’de merkez Osmangazi ilçesi İnönü Caddesi üzerinde arkadaşıyla birlikte yürüyen Bilal K. (40) alkolün etkisiyle yanında taşıdığı tabancasını çekip seyir halinde olan tramvaya ateş açtı.
Tramvayın camına isabet eden kurşun şans eseri kimseye gelmedi. Vatmanın durumu farketmesiyle polis ekibi çağrıldı. İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği şüpheliyi titizlikle çalışarak yakaladı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Bilal K., ‘olası adam öldürmeye teşebbüsten’ adliyeye sevk edildi.
Kimsenin akıl sır erdiremediği görüntüler güvenlik kamerasına anbean yansıdı.