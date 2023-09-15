Bursa'da tramvaya ateş açıldı

Musk'tan X platformuyla ilgili 'Rusya propagandası' açıklaması

‘Stoltenberg, yarım milyon Ukrayna askerinin öldüğünü sessizliğiyle teyit etti’

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Batı basını: Pentagon’da Ukrayna ordusunun hareketlerini takip eden ‘süper gizli bir merkez’ var