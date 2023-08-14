https://sputniknews.com.tr/20230814/dugun-icin-sokak-arasinda-tufeklerle-havaya-ates-actilar-1074624501.html
Düğün için sokak arasında tüfeklerle havaya ateş açtılar
Düğün için sokak arasında tüfeklerle havaya ateş açtılar
Bursa’da düğün töreni öncesi gelin almaya giden bir grup, sokak arasında pompalı tüfek ve tabanca ile arka arkaya havaya ateş açıp o anları sosyal medya... 14.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-14T12:04+0300
2023-08-14T12:04+0300
2023-08-14T12:06+0300
yaşam
video
düğün konvoyu
silah
tüfek
bursa
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Merkez Osmangazi ilçesi Emek Mahallesi'nde düğün töreni öncesi gelin alma merasimi için bir araya gelen taraflar sokağı savaş alanına çevirdi.Gelinin evinin bulunduğu sokağa gelen kalabalık araçlarından inip meşale yaktıktan sonra yanlarında taşıdıkları pompalı tüfek ve tabancalara sarılıp arka arkaya tetiğe bastılar.O anlar, sosyal medya hesabında paylaşılırken, görüntüler savaşı aratmadı.
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Savaş değil düğün... Sokak arasında tüfeklerle ateş açtılar
Savaş değil düğün... Sokak arasında tüfeklerle ateş açtılar
2023-08-14T12:04+0300
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video, düğün konvoyu, silah, tüfek, bursa, видео
video, düğün konvoyu, silah, tüfek, bursa, видео
Düğün için sokak arasında tüfeklerle havaya ateş açtılar
12:04 14.08.2023 (güncellendi: 12:06 14.08.2023) Abone ol
Bursa’da düğün töreni öncesi gelin almaya giden bir grup, sokak arasında pompalı tüfek ve tabanca ile arka arkaya havaya ateş açıp o anları sosyal medya hesabında paylaştılar.
Merkez Osmangazi ilçesi Emek Mahallesi'nde düğün töreni öncesi gelin alma merasimi için bir araya gelen taraflar sokağı savaş alanına çevirdi.
Gelinin evinin bulunduğu sokağa gelen kalabalık araçlarından inip meşale yaktıktan sonra yanlarında taşıdıkları pompalı tüfek ve tabancalara sarılıp arka arkaya tetiğe bastılar.
O anlar, sosyal medya hesabında paylaşılırken, görüntüler savaşı aratmadı.