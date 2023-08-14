https://sputniknews.com.tr/20230814/dugun-icin-sokak-arasinda-tufeklerle-havaya-ates-actilar-1074624501.html

Düğün için sokak arasında tüfeklerle havaya ateş açtılar

Düğün için sokak arasında tüfeklerle havaya ateş açtılar

Bursa’da düğün töreni öncesi gelin almaya giden bir grup, sokak arasında pompalı tüfek ve tabanca ile arka arkaya havaya ateş açıp o anları sosyal medya... 14.08.2023, Sputnik Türkiye

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yaşam

video

düğün konvoyu

silah

tüfek

bursa

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Merkez Osmangazi ilçesi Emek Mahallesi'nde düğün töreni öncesi gelin alma merasimi için bir araya gelen taraflar sokağı savaş alanına çevirdi.Gelinin evinin bulunduğu sokağa gelen kalabalık araçlarından inip meşale yaktıktan sonra yanlarında taşıdıkları pompalı tüfek ve tabancalara sarılıp arka arkaya tetiğe bastılar.O anlar, sosyal medya hesabında paylaşılırken, görüntüler savaşı aratmadı.

bursa

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Savaş değil düğün... Sokak arasında tüfeklerle ateş açtılar Savaş değil düğün... Sokak arasında tüfeklerle ateş açtılar 2023-08-14T12:04+0300 true PT0M10S

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Sputnik Türkiye

video, düğün konvoyu, silah, tüfek, bursa, видео