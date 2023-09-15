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Erdoğan oran verdi, duyurdu: Öğretmenlerin ek ders ücretinde artış
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https://sputniknews.com.tr/20230915/bakan-vedat-isikhandan-yasli-bakim-sigortasi-aciklamasi-1075496795.html
Bakan Vedat Işıkhan’dan yaşlı bakım sigortası açıklaması
Bakan Vedat Işıkhan’dan yaşlı bakım sigortası açıklaması
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 'yaşlı bakım sigortası' hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Işıkhan, "Yaşlı bakım sigortası üzerinde aylarca... 15.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-15T13:27+0300
2023-09-15T13:27+0300
ekonomi
vedat ışıkhan
yaşlı
yaşlı aylığı
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 5 yıllık seçim vaatleri içerisinde yer alan yaşlı bakım sigortasına ilişkin konuştu.Yaşlı bakım sigortasının gündeme alınmasının söz konusu olduğunu söyleyen Işıkhan, “Yaşlı bakım sigortası üzerinde aylarca çalıştık. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın 5 yıllık seçim vaatleri içerisinde yaşlı bakım sigortasının gündeme alınması söz konusu. Biz ürettik ve bizim bakanlığımıza nasip oldu. İnşallah tüm vatandaşlarımıza yönelik çok önemli bir hizmeti olacak” dedi.Türkiye nüfusunun yaşlandığına dikkat çeken Işıkhan, “Yaşlandığı için bazı risklere karşı bu sigorta çok önemli. İnşallah onu da 5 yıllık zaman içerisinde hayata geçireceğiz” şeklinde konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20230915/erdogan-acikladi-ogretmenlerin-ek-ders-ucretinde-artis-1075495625.html
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vedat ışıkhan, yaşlı, yaşlı aylığı
vedat ışıkhan, yaşlı, yaşlı aylığı

Bakan Vedat Işıkhan’dan yaşlı bakım sigortası açıklaması

13:27 15.09.2023
© AA Vedat Işıkhan
 Vedat Işıkhan - Sputnik Türkiye, 1920, 15.09.2023
© AA
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 'yaşlı bakım sigortası' hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Işıkhan, "Yaşlı bakım sigortası üzerinde aylarca çalıştık. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın 5 yıllık seçim vaatleri içerisinde yaşlı bakım sigortasının gündeme alınması söz konusu" dedi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 5 yıllık seçim vaatleri içerisinde yer alan yaşlı bakım sigortasına ilişkin konuştu.

Yaşlı bakım sigortasının gündeme alınmasının söz konusu olduğunu söyleyen Işıkhan, “Yaşlı bakım sigortası üzerinde aylarca çalıştık. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın 5 yıllık seçim vaatleri içerisinde yaşlı bakım sigortasının gündeme alınması söz konusu. Biz ürettik ve bizim bakanlığımıza nasip oldu. İnşallah tüm vatandaşlarımıza yönelik çok önemli bir hizmeti olacak” dedi.

Türkiye nüfusunun yaşlandığına dikkat çeken Işıkhan, “Yaşlandığı için bazı risklere karşı bu sigorta çok önemli. İnşallah onu da 5 yıllık zaman içerisinde hayata geçireceğiz” şeklinde konuştu.
Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 15.09.2023
POLİTİKA
Erdoğan oran verdi, duyurdu: Öğretmenlerin ek ders ücretinde artış
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