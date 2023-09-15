https://sputniknews.com.tr/20230915/bakan-vedat-isikhandan-yasli-bakim-sigortasi-aciklamasi-1075496795.html

Bakan Vedat Işıkhan’dan yaşlı bakım sigortası açıklaması

Bakan Vedat Işıkhan’dan yaşlı bakım sigortası açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 'yaşlı bakım sigortası' hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Işıkhan, "Yaşlı bakım sigortası üzerinde aylarca... 15.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-15T13:27+0300

2023-09-15T13:27+0300

2023-09-15T13:27+0300

ekonomi

vedat ışıkhan

yaşlı

yaşlı aylığı

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 5 yıllık seçim vaatleri içerisinde yer alan yaşlı bakım sigortasına ilişkin konuştu.Yaşlı bakım sigortasının gündeme alınmasının söz konusu olduğunu söyleyen Işıkhan, “Yaşlı bakım sigortası üzerinde aylarca çalıştık. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın 5 yıllık seçim vaatleri içerisinde yaşlı bakım sigortasının gündeme alınması söz konusu. Biz ürettik ve bizim bakanlığımıza nasip oldu. İnşallah tüm vatandaşlarımıza yönelik çok önemli bir hizmeti olacak” dedi.Türkiye nüfusunun yaşlandığına dikkat çeken Işıkhan, “Yaşlandığı için bazı risklere karşı bu sigorta çok önemli. İnşallah onu da 5 yıllık zaman içerisinde hayata geçireceğiz” şeklinde konuştu.

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vedat ışıkhan, yaşlı, yaşlı aylığı