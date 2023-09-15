https://sputniknews.com.tr/20230915/bakan-uraloglu-canli-yayinda-ogrencilere-vergisiz-telefonda-son-durumu-acikladi-tarih-verildi-1075494743.html

Bakan Uraloğlu, canlı yayında öğrencilere vergisiz telefonda son durumu açıkladı: Tarih verildi

Bakan Uraloğlu, canlı yayında öğrencilere vergisiz telefonda son durumu açıkladı: Tarih verildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, katıldığı bir canlı yayında, vergisiz cep telefonu ve bilgisayar düzenlemesine ilişkin bilgi verdi. Uraloğlu... 15.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-15T11:59+0300

2023-09-15T11:59+0300

2023-09-15T11:59+0300

ekonomi

ulaştırma

ulaştırma ve altyapı bakanlığı

abdulkadir uraloğlu

cep telefonu

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, NTV canlı yayınında soruları yanıtladı. Hindistan Başbakanı Narendra Modi’nin G-20 Zirvesi’nde gündeme getirdiği “Hindistan - Orta Doğu - Avrupa Tren Hattı”nın zamandan tasarruf anlamında efektif olmadığını anlatan Bakan Uraloğlu, Türkiye’nin üzerinde çalıştığı Kalkınma Yolu’na ilişkin bilgi verdi.Türkiye’nin Irak ve Birleşik Arap Emirlikleri’yle birlikte aylardır bir çalışma yürttüğünü anlatan Uraloğlu, “Proje genel anlamda hazır diyebiliriz. Biz bunu yaparken de şunun altını çizmek istiyorum; bölgedeki hiçbir ülkeyi ötekileştirmeden bir süreç başlattık” diye konuştu.Uraloğlu, projeye ilişkin ilk imzaların ekim ayında atılabileceğini söyledi.Vergisiz telefonBakan Uraloğlu, gençlerin beklediği vergisiz cep telefonu ve bilgisayar düzenlemesinin yakın zamanda tamamlanacağını da söyledi. Çalışmanın Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütüldüğünü anlatan Uraloğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın da çalışamaya destek verdiğini aktardı.Uraloğlu, “Zannediyorum ki bugünlerde tamamlanır, yıl sonuna gitmeden kamuoyuna duyurulur ve başlatılır” dedi.Bakanın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:“(BAE) Enerji sektörü ile ilgili yakın temasları var. Bizim de daha çok demiryollarında yapmayı düşündüğümüz projeler var. Mesela Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden geçecek demiryolu hattının finanse edilmesinden tutun, mevcut otoyol işletmecilerine ortak olunmasıyla ilgili bir gündem var. Bazı limanların işletilmesiyle ya da ortaklık yapılmasıyla ilgili gündem var. Bunları görüşüyoruz. Karar genel anlamda verildi. İlk etapta yaklaşık 5-6 milyar dolarlık proje söz konusu.Ulaşım yapılarıyla ilgili deprem yönetmeliği yayınladı. Dünyada kabul edilmiş yeni yaklaşıma göre yapılarımızı gözden geçiriyoruz. Yeni yapılan yapılarda çok sıkıntımız yok ama hepsini kontrol ediyoruz. Özellikle karayolları tarafına baktığımızda, İstanbul’da kritik yapılar var. Kritik yapılar dediğimiz köprüler ve tünellerde bir hasar aldığınızda hemen birkaç saatte geçiş veremiyorsunuz. Güçlendirme çalışmalarımız var. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün askı halatlarını değiştirdik, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nün askı halatlarını değiştiriyoruz.Büyük İstanbul Tüneli Projesi ismi gibi kendi de büyük bir proje… İstanbul’un ana arterlerine hizmet edebilecek bir proje. Yaklaşık 28 kilometre uzunluğunda ve 13 istasyondan oluşacak. Neye hizmet etsin diye çok tartıştığımız bir projedir bu. En son verdiğimiz karar burada demiryolu geçişi şeklinde projelendirmek… Projeleri bitti. Türkiye’deki ekonomik durumu da dikkate alarak uygun zamanlamayla yapımına başlamayı düşünüyoruz.Öğrencilere internet ve vergisiz telefon10 GB internet konusunda burada hitap edeceğimiz üniversite öğrencileri kimlerdir, sayıları ne kadardır, operatörlerden sağlama konusunda teklifleri aldık. Cumhurbaşkanımıza arz edeceğiz. O da bu açıklamayı kısa zamanda yapar.Vergisiz cep telefonu ve bilgisayar konusunda birinci derecede Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız yürütüyor. Biz de onlara destek veriyoruz. Onlar da hangi cihazları kapsayacağı ile ilgili çalışma yapıyorlar. Zannediyorum ki bugünlerde tamamlanır, yıl sonuna gitmeden kamuoyuna duyurulur ve başlatılır.”

https://sputniknews.com.tr/20230906/bakan-kacirdan-genclere-vergisiz-telefon-sorusuna-yanit-1075234179.html

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ulaştırma, ulaştırma ve altyapı bakanlığı, abdulkadir uraloğlu, cep telefonu