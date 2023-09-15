https://sputniknews.com.tr/20230915/bakan-koca-duyurdu-eris-varyanti-9-kiside-goruldu-1075490642.html

Bakan Koca duyurdu: Eris varyantı 9 kişide görüldü

Bakan Koca duyurdu: Eris varyantı 9 kişide görüldü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Eris varyantının Türkiye'de tespit edildiğini duyurdu. Koca, Referans Laboratuvarı'nda yapılan incelemede... 15.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-15T09:15+0300

2023-09-15T09:15+0300

2023-09-15T09:25+0300

türkiye

fahrettin koca

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Eris varyantının Türkiye'de görüldüğünü duyurdu."Endişe konusu sayılmayacak bir gelişme" ifadelerini kullanan Bakan Koca, hastaların temas öyküsünü de aktardı. "Hasta etme gücünün (virülansının) düşüklüğünü bildiğimiz Eris varyantı Referans Laboratuvarımızda yapılan incelemede 9 kişide görüldü" diyen Bakan Koca, testi pozitif çıkan kişilerin yurt dışı temaslı ve aynı ilde olduklarını dile getirdi.Bakan Koca'nın paylaşımı şöyle:"Hasta etme gücünün (virülansının) düşüklüğünü bildiğimiz Eris varyantı Referans Laboratuvarımızda yapılan incelemede 9 kişide görüldü. Yurtdışı temaslı ve aynı ildeler. Mevcut tedbirlere ve gündelik hayatımıza devam edeceğiz. Durum başka ülkelerde yaygın, bizde de ortaya çıkması muhtemeldi. Büyüklerimizi, kronik hastalarımızı koruyacağız."

türkiye

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fahrettin koca