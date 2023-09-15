Türkiye
Bakan Koca duyurdu: Eris varyantı 9 kişide görüldü
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Türkiye'de ve dünyada karbon vergisi uygulamaları
07:05
116 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:01
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
FETHİ YILMAZ'LA 30 DAKİKA
AP Türkiye raporunda gözden kaçanlar
10:30
30 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
GÜN ORTASI
İYİ Parti'nin yerel seçim kararı
12:02
88 dk
27'LER KULÜBÜ ÜYESİ
Aşkı onu uçuruma sürükledi
13:30
11 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Yapay Zeka ile ilgili her detay
14:05
53 dk
ANKARA FARKI
Yeni Anayasa tartışması
15:03
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
20 dk
SESLİ HABER
Batı basını: ‘Çin, 2026'daki G20 zirvesinin ABD'de yapılmasına karşı çıktı’
18:31
1 dk
SESLİ HABER
G20 sonuç bildirgesi Ukrayna’yı hayal kırıklığına uğrattı
18:42
1 dk
SESLİ HABER
Musk'tan X platformuyla ilgili 'Rusya propagandası' açıklaması
18:52
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
4 dk
SESLİ HABER
‘Stoltenberg, yarım milyon Ukrayna askerinin öldüğünü sessizliğiyle teyit etti’
19:16
2 dk
SESLİ HABER
Batı basını: Pentagon’da Ukrayna ordusunun hareketlerini takip eden ‘süper gizli bir merkez’ var
19:28
2 dk
SESLİ HABER
Rus uzman Uvarov: ABD, uranyumlu mühimmatın güvenli olduğunu söyleyerek yanlı davranıyor
19:46
3 dk
SESLİ HABER
Batı basını: ‘ABD, Ukrayna'ya misket bombalı uzun menzilli füzeler teslim edecek’
20:00
2 dk
SESLİ HABER
Rus diplomat: Rusya ile Çin arasındaki işlemlerde dedolarizasyon gerçekleşmiş durumda
20:16
1 dk
SESLİ HABER
BM temsilcisi: ‘Batı'nın ekonomik yaptırımları, Suriye'deki elit kesimi değil yoksulları etkiledi’
20:33
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
Özgür Özel adaylığını ilan edecek
07:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
AÇIK ALAN
ABD'den 150 hedefe Rusya yaptırımı
09:12
108 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:30
15 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
OKAN ASLAN'LA GÜN ORTASI
Günün önne çıkan başlıkları
12:00
110 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
13:50
20 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20230915/bakan-koca-duyurdu-eris-varyanti-9-kiside-goruldu-1075490642.html
Bakan Koca duyurdu: Eris varyantı 9 kişide görüldü
Bakan Koca duyurdu: Eris varyantı 9 kişide görüldü
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Eris varyantının Türkiye'de tespit edildiğini duyurdu. Koca, Referans Laboratuvarı'nda yapılan incelemede... 15.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-15T09:15+0300
2023-09-15T09:25+0300
türkiye
fahrettin koca
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/images/sharing/article/tur/1075490642.jpg?1694759139
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Eris varyantının Türkiye'de görüldüğünü duyurdu."Endişe konusu sayılmayacak bir gelişme" ifadelerini kullanan Bakan Koca, hastaların temas öyküsünü de aktardı. "Hasta etme gücünün (virülansının) düşüklüğünü bildiğimiz Eris varyantı Referans Laboratuvarımızda yapılan incelemede 9 kişide görüldü" diyen Bakan Koca, testi pozitif çıkan kişilerin yurt dışı temaslı ve aynı ilde olduklarını dile getirdi.Bakan Koca'nın paylaşımı şöyle:"Hasta etme gücünün (virülansının) düşüklüğünü bildiğimiz Eris varyantı Referans Laboratuvarımızda yapılan incelemede 9 kişide görüldü. Yurtdışı temaslı ve aynı ildeler. Mevcut tedbirlere ve gündelik hayatımıza devam edeceğiz. Durum başka ülkelerde yaygın, bizde de ortaya çıkması muhtemeldi. Büyüklerimizi, kronik hastalarımızı koruyacağız."
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
fahrettin koca
fahrettin koca

Bakan Koca duyurdu: Eris varyantı 9 kişide görüldü

09:15 15.09.2023 (güncellendi: 09:25 15.09.2023)
Abone olTelegram
Ayrıntılar geliyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Eris varyantının Türkiye'de tespit edildiğini duyurdu. Koca, Referans Laboratuvarı'nda yapılan incelemede varyantın 9 kişide görüldüğünü belirtti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Eris varyantının Türkiye'de görüldüğünü duyurdu.
"Endişe konusu sayılmayacak bir gelişme" ifadelerini kullanan Bakan Koca, hastaların temas öyküsünü de aktardı. "Hasta etme gücünün (virülansının) düşüklüğünü bildiğimiz Eris varyantı Referans Laboratuvarımızda yapılan incelemede 9 kişide görüldü" diyen Bakan Koca, testi pozitif çıkan kişilerin yurt dışı temaslı ve aynı ilde olduklarını dile getirdi.
Bakan Koca'nın paylaşımı şöyle:
"Hasta etme gücünün (virülansının) düşüklüğünü bildiğimiz Eris varyantı Referans Laboratuvarımızda yapılan incelemede 9 kişide görüldü. Yurtdışı temaslı ve aynı ildeler. Mevcut tedbirlere ve gündelik hayatımıza devam edeceğiz. Durum başka ülkelerde yaygın, bizde de ortaya çıkması muhtemeldi. Büyüklerimizi, kronik hastalarımızı koruyacağız."
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала