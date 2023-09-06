https://sputniknews.com.tr/20230906/dunya-saglik-orgutunden-yeni-aciklama-kis-oncesi-endise-verici-1075246303.html
Dünya Sağlık Örgütü'nden yeni açıklama: Kış öncesi endişe verici
Dünya Sağlık Örgütü'nden yeni açıklama: Kış öncesi endişe verici
DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus son günlerde gündeme yeniden gelen Kovid-19 vakalarıyla ilgili yeni bir açıklama yaptı. Kış öncesi kuzey yarım kürede vaka... 06.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-06T18:01+0300
2023-09-06T18:01+0300
2023-09-06T18:01+0300
koronavirüs
kovid-19
eris
varyant
dsö
dünya sağlık örgütü (dsö)
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus haftalık basın toplantısında güncel sağlık konularına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Kuzey yarım kürede kış mevsimi öncesinde Kovid-19 vakalarında endişe verici artış yaşandığına işaret eden Ghebreyesus, "Orta Doğu ve Asya'nın bazı bölgelerinde ölümler, Avrupa'da ise yoğun bakıma başvurular ve birçok bölgede hastaneye yatışlar artıyor" dedi.Ghebreyesus, Kovid-19'a dair DSÖ'nün elde ettiği verilerin sınırlı olduğunu, sadece 43 ülkenin (DSÖ'ye üye ülkelerin dörtte birinden azı) ölümler ve 20 ülkenin ise hastaneye yatışlarla ilgili DSÖ'yü bilgilendirdiğini vurguladı.Küresel olarak baskın bir Kovid-19 varyantı olmadığını aktaran Ghebreyesus, 'Eris' adı verilen EG.5 varyantın artış gösterdiğini kaydetti.Kovid-19'un BA.2.86 varyantının 11 ülkede tespit edildiğini söyleyen Ghebreyesus, DSÖ'nün bu varyantı, bulaşıcılığını ve potansiyel etkisini değerlendirmek için yakından takip ettiğini dile getirdi.Ghebreyesus, "DSÖ'nün en büyük endişelerinden biri, yakın zamanda bir doz Kovid-19 aşısı yaptıran risk altındaki kişilerin sayısının düşük olmasıdır. Risk altındaki kişiler tavsiye edilirse ek doz almalı" ifadelerini kullandı.
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türkiyede eris varyantı var mı, kovid 19 vaka sayısı son durum, kovid 19 yeniden mi, yeni varyant nedir, yeni varyantın belirtileri neler, kış öncesi endişe verici artış, dsöden son açıklama,
türkiyede eris varyantı var mı, kovid 19 vaka sayısı son durum, kovid 19 yeniden mi, yeni varyant nedir, yeni varyantın belirtileri neler, kış öncesi endişe verici artış, dsöden son açıklama,
Dünya Sağlık Örgütü'nden yeni açıklama: Kış öncesi endişe verici
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DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus son günlerde gündeme yeniden gelen Kovid-19 vakalarıyla ilgili yeni bir açıklama yaptı. Kış öncesi kuzey yarım kürede vaka sayısındaki artışın endişe verici boyutta olduğunu söyleyen Ghebreyesus, Ortadoğu ve Asya'da ölümlerin, Avrupa'da yoğun bakıma yatışların arttığını belirtti.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus haftalık basın toplantısında güncel sağlık konularına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Kuzey yarım kürede kış mevsimi öncesinde Kovid-19 vakalarında endişe verici artış yaşandığına işaret eden Ghebreyesus, "Orta Doğu ve Asya'nın bazı bölgelerinde ölümler, Avrupa'da ise yoğun bakıma başvurular ve birçok bölgede hastaneye yatışlar artıyor" dedi.
Ghebreyesus, Kovid-19'a dair DSÖ'nün elde ettiği verilerin sınırlı olduğunu, sadece 43 ülkenin (DSÖ'ye üye ülkelerin dörtte birinden azı) ölümler ve 20 ülkenin ise hastaneye yatışlarla ilgili DSÖ'yü bilgilendirdiğini vurguladı.
Küresel olarak baskın bir Kovid-19 varyantı olmadığını aktaran Ghebreyesus, 'Eris' adı verilen EG.5 varyantın artış gösterdiğini kaydetti.
Kovid-19'un BA.2.86 varyantının 11 ülkede tespit edildiğini söyleyen Ghebreyesus, DSÖ'nün bu varyantı, bulaşıcılığını ve potansiyel etkisini değerlendirmek için yakından takip ettiğini dile getirdi.
Ghebreyesus, "DSÖ'nün en büyük endişelerinden biri, yakın zamanda bir doz Kovid-19 aşısı yaptıran risk altındaki kişilerin sayısının düşük olmasıdır. Risk altındaki kişiler tavsiye edilirse ek doz almalı" ifadelerini kullandı.