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https://sputniknews.com.tr/20230915/ak-partili-turandan-isvece-tepki-terore-karsi-adim-atmazsa-nato-uyeligi-tehlikeye-girecek-1075494669.html
AK Partili Turan’dan İsveç’e tepki: 'Teröre karşı adım atmazsa, NATO üyeliği tehlikeye girecek'
AK Partili Turan’dan İsveç’e tepki: 'Teröre karşı adım atmazsa, NATO üyeliği tehlikeye girecek'
TBMM İdari Amiri ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan İsveç’in başkenti Stockholm'de PKK’nın eylemlerine izin verilmesine tepki gösterdi. Turan... 15.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-15T11:59+0300
2023-09-15T11:59+0300
görüş
isveç
nato
hasan turan
pkk
recep tayyip erdoğan
kukla
eylem
yakma
nefret suçu
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İsveç Parlamentosu’nun açılışında PKK yandaşları, İsveç’in başkenti Stockholm'de eylem yapmış, bu eylemler sırasında Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a benzetilen bir kukla da yakılmıştı. NATO üyeliği konusunda Türkiye’nin onayını bekleyen İsveç’te düzenlenen bu eylem ve bu eyleme İsveç polisinin müdahale etmemesi Türkiye’de tepki ile karşılandı.İsveç’e onay verecek makam olan TBMM’nin İdari Amiri ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan İsveç’te gerçekleşen eylem ve bu eyleme İsveçli yetkililerin sesiz kalmasını Sputnik’e şöyle değerlendirdi:‘Saldırılar ilk değil’İsveç’te Türkiye’ye ve İslam değerlerine yönelik saldırıların daha önce de gerçekleştirildiğini hatırlayan Turan “İsveç'te Türkiye'yi hedef alan saldırılar yeni değil. Stockholm'de daha öncede terör örgütü PKK destekçileri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a benzetilen bir kuklayı binanın önündeki direğe ayaklarından asmış ve görüntüleri de sosyal medyadan paylaşmıştı. Bunlar yeni değil ve Türkiye’nin AB ile ilişkilerini zehirlemek için terörizm yanlıları bu tür provokasyonlar yapıyor, ne yazık ki İsveç makamları da buna göz yumuyor” ifadelerini kullandı.‘İsveç uluslararası hukuka uygun hareket etmeli’Avrupa Birliği ve NATO üyesi ülkeler Türkiye'nin güvenlik kaygılarını giderecek, uluslararası işbirliklerinin önünü açacak somut adımlar atmasını beklediklerini ifade eden Hasan Turan “Eğer İsveç terör konusunda somut adımlar atmazsa, uluslararası hukuka uygun hareket etmezse üyeliğin tehlikeye gireceği gerçeğini anlamalıdır. İslam'ı ve Türkiye’yi tahkir eden bu davranışlara ve provokasyonlara gösterilen iltimas ilişkilerimizi gözden geçirmemize neden olacaktır. Bunların ‘ifade özgürlüğü’ olarak nitelendirilmesi nefret suçlarını alenileştirmektir. Kendi geçmişlerinde başka örnekleri de bulunan bu tür olumsuzlukların yeniden ortaya çıkması bazı ülkelerin insan hakları ve ifade hürriyetini hala tam manasıyla idrak edemediğini göstermektedir” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230914/isvecte-pkk-yandaslarindan-yeni-provokasyon-polisten-izin-almislar-1075474971.html
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isveç, nato, hasan turan, pkk, recep tayyip erdoğan, kukla, eylem, yakma, nefret suçu, islamofobi, islamofobik eylemler, üyelik, tam üyelik, üyelik süreci, tbmm
isveç, nato, hasan turan, pkk, recep tayyip erdoğan, kukla, eylem, yakma, nefret suçu, islamofobi, islamofobik eylemler, üyelik, tam üyelik, üyelik süreci, tbmm

AK Partili Turan’dan İsveç’e tepki: 'Teröre karşı adım atmazsa, NATO üyeliği tehlikeye girecek'

11:59 15.09.2023
© AAİsveç'in Göteborg kentinde toplanan bir grup, PKK sembolleri ve Öcalan fotoğraflarıyla eylem yaptı
İsveç'in Göteborg kentinde toplanan bir grup, PKK sembolleri ve Öcalan fotoğraflarıyla eylem yaptı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.09.2023
© AA
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Özel
TBMM İdari Amiri ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan İsveç’in başkenti Stockholm'de PKK’nın eylemlerine izin verilmesine tepki gösterdi. Turan İsveç’in NATO üyeliği konusunda son sözü TBMM vereceğini hatırlattı.
İsveç Parlamentosu’nun açılışında PKK yandaşları, İsveç’in başkenti Stockholm'de eylem yapmış, bu eylemler sırasında Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a benzetilen bir kukla da yakılmıştı. NATO üyeliği konusunda Türkiye’nin onayını bekleyen İsveç’te düzenlenen bu eylem ve bu eyleme İsveç polisinin müdahale etmemesi Türkiye’de tepki ile karşılandı.
İsveç’e onay verecek makam olan TBMM’nin İdari Amiri ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan İsveç’te gerçekleşen eylem ve bu eyleme İsveçli yetkililerin sesiz kalmasını Sputnik’e şöyle değerlendirdi:
“PKK'yı simgeleyen bez parçaları taşıyan ve elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterini açan terör örgütü yandaşlarının, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yüzüne benzetilen bir kuklayı olay yerinde yaktığı görüntüler yer alıyor. İsveç’in başkenti Stockholm'de toplanan terör örgütü PKK yandaşları vandallar, İsveç Meclisi'nin önünde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yüzüne sözde benzetilen bir kuklayı yaktı. Çevrede bulunan polis ise provokasyonu engellemek yerine her zamanki gibi sadece seyretti. NATO zirvesinde yapılan ikili ve heyetler arası görüşmeler sonrasında Cumhurbaşkanımız İsveç’in NATO üyeliği konusunda Milli iradenin tecelligahı TBMM’nin nihai kararı vereceğini belirtmişti. Sayın Cumhurbaşkanımız NATO zirvesine gitmeden önce Türkiye’nin NATO müttefiklerinden başta terör olmak üzere endişelerimizin giderilmesini talep etmişti. Ancak yaşanan gelişmeler halen Batı dünyasının bu duruşunu değiştirmediğini gösteriyor”

‘Saldırılar ilk değil’

İsveç’te Türkiye’ye ve İslam değerlerine yönelik saldırıların daha önce de gerçekleştirildiğini hatırlayan Turan “İsveç'te Türkiye'yi hedef alan saldırılar yeni değil. Stockholm'de daha öncede terör örgütü PKK destekçileri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a benzetilen bir kuklayı binanın önündeki direğe ayaklarından asmış ve görüntüleri de sosyal medyadan paylaşmıştı. Bunlar yeni değil ve Türkiye’nin AB ile ilişkilerini zehirlemek için terörizm yanlıları bu tür provokasyonlar yapıyor, ne yazık ki İsveç makamları da buna göz yumuyor” ifadelerini kullandı.

‘İsveç uluslararası hukuka uygun hareket etmeli’

Avrupa Birliği ve NATO üyesi ülkeler Türkiye'nin güvenlik kaygılarını giderecek, uluslararası işbirliklerinin önünü açacak somut adımlar atmasını beklediklerini ifade eden Hasan Turan “Eğer İsveç terör konusunda somut adımlar atmazsa, uluslararası hukuka uygun hareket etmezse üyeliğin tehlikeye gireceği gerçeğini anlamalıdır. İslam'ı ve Türkiye’yi tahkir eden bu davranışlara ve provokasyonlara gösterilen iltimas ilişkilerimizi gözden geçirmemize neden olacaktır. Bunların ‘ifade özgürlüğü’ olarak nitelendirilmesi nefret suçlarını alenileştirmektir. Kendi geçmişlerinde başka örnekleri de bulunan bu tür olumsuzlukların yeniden ortaya çıkması bazı ülkelerin insan hakları ve ifade hürriyetini hala tam manasıyla idrak edemediğini göstermektedir” dedi.
İsveç'in Göteborg kentinde toplanan bir grup, PKK sembolleri ve Öcalan fotoğraflarıyla eylem yaptı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.09.2023
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İsveç'te PKK yandaşlarından yeni provokasyon: Polisten izin almışlar
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