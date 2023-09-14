https://sputniknews.com.tr/20230914/isvecte-pkk-yandaslarindan-yeni-provokasyon-polisten-izin-almislar-1075474971.html

İsveç'te PKK yandaşlarından yeni provokasyon: Polisten izin almışlar

İsveç'te PKK yandaşlarından yeni provokasyon: Polisten izin almışlar

İsveç'te terör örgütü PKK sempatizanları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve Türkiye'yi hedef alan gösteri düzenledi. 14.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-14T16:21+0300

2023-09-14T16:21+0300

2023-09-14T16:21+0300

dünya

isveç

nato

türkiye

pkk

sempatizan

provokasyon

kukla

recep tayyip erdoğan

abdullah öcalan

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İsveç Meclisi'nin açılışı ile dün başkent Stockholm'de kent merkezinde toplanan PKK yandaşları, Meclis'in önünde yaptıkları izinsiz gösteriyi sosyal medya hesaplarında paylaştı.Paylaşılan videoda, PKK'yı simgeleyen renkler taşıyan ve Abdullah Öcalan'ın posterini açan sempatizanların, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yüzüne benzetilen bir kuklayı olay yerinde yaktığı görüntüler yer aldı.PKK yandaşlarının, 30 Eylül'de Stockholm'ün merkezinde, İsveç'in NATO'ya girmesine karşı yapacakları bir gösteri için polisten izin aldıklarını anlatan pankart taşıdığı da görüldü.İsveç'te PKK provokasyonlarıBaşkent Stockholm'de 11 Ocak'ta tarihi belediye binası önünde toplanan bir grup PKK destekçisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a benzetilen bir kuklayı binanın önündeki direğe ayaklarından asmış ve görüntüsünü sosyal medyadan paylaşmıştı.PKK ile bağlantılı sosyal medya hesaplarında paylaşılan videoda, Türkçe altyazıyla Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan tehditler savrulduğu görülmüştü. Bunun üzerine İsveç'in Ankara Büyükelçisi Staffan Herrström, Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak kınanmıştı.Cumhurbaşkanı Erdoğan da "(İsveç) Caddelerinde PKK gösterilerini izliyoruz, kendilerini de uyarıyoruz. Ama ne yazık ki PKK/PYD'nin bu gösterilerde durdurulması söz konusu olmadı" açıklamasını yapmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230910/cumhurbaskani-erdogan-yeni-delhide-uluslararasi-basin-toplantisinda-konusuyor-1075358009.html

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isveç, nato, türkiye, pkk, sempatizan, provokasyon, kukla, recep tayyip erdoğan, abdullah öcalan