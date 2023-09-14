https://sputniknews.com.tr/20230914/isvecte-pkk-yandaslarindan-yeni-provokasyon-polisten-izin-almislar-1075474971.html
İsveç'te PKK yandaşlarından yeni provokasyon: Polisten izin almışlar
İsveç'te PKK yandaşlarından yeni provokasyon: Polisten izin almışlar
İsveç'te terör örgütü PKK sempatizanları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve Türkiye'yi hedef alan gösteri düzenledi. 14.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-14T16:21+0300
2023-09-14T16:21+0300
2023-09-14T16:21+0300
dünya
isveç
nato
türkiye
pkk
sempatizan
provokasyon
kukla
recep tayyip erdoğan
abdullah öcalan
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İsveç Meclisi'nin açılışı ile dün başkent Stockholm'de kent merkezinde toplanan PKK yandaşları, Meclis'in önünde yaptıkları izinsiz gösteriyi sosyal medya hesaplarında paylaştı.Paylaşılan videoda, PKK'yı simgeleyen renkler taşıyan ve Abdullah Öcalan'ın posterini açan sempatizanların, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yüzüne benzetilen bir kuklayı olay yerinde yaktığı görüntüler yer aldı.PKK yandaşlarının, 30 Eylül'de Stockholm'ün merkezinde, İsveç'in NATO'ya girmesine karşı yapacakları bir gösteri için polisten izin aldıklarını anlatan pankart taşıdığı da görüldü.İsveç'te PKK provokasyonlarıBaşkent Stockholm'de 11 Ocak'ta tarihi belediye binası önünde toplanan bir grup PKK destekçisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a benzetilen bir kuklayı binanın önündeki direğe ayaklarından asmış ve görüntüsünü sosyal medyadan paylaşmıştı.PKK ile bağlantılı sosyal medya hesaplarında paylaşılan videoda, Türkçe altyazıyla Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan tehditler savrulduğu görülmüştü. Bunun üzerine İsveç'in Ankara Büyükelçisi Staffan Herrström, Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak kınanmıştı.Cumhurbaşkanı Erdoğan da "(İsveç) Caddelerinde PKK gösterilerini izliyoruz, kendilerini de uyarıyoruz. Ama ne yazık ki PKK/PYD'nin bu gösterilerde durdurulması söz konusu olmadı" açıklamasını yapmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230910/cumhurbaskani-erdogan-yeni-delhide-uluslararasi-basin-toplantisinda-konusuyor-1075358009.html
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isveç, nato, türkiye, pkk, sempatizan, provokasyon, kukla, recep tayyip erdoğan, abdullah öcalan
isveç, nato, türkiye, pkk, sempatizan, provokasyon, kukla, recep tayyip erdoğan, abdullah öcalan
İsveç'te PKK yandaşlarından yeni provokasyon: Polisten izin almışlar
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İsveç'te terör örgütü PKK sempatizanları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve Türkiye'yi hedef alan gösteri düzenledi.
İsveç Meclisi'nin açılışı ile dün başkent Stockholm'de kent merkezinde toplanan PKK yandaşları, Meclis'in önünde yaptıkları izinsiz gösteriyi sosyal medya hesaplarında paylaştı.
Paylaşılan videoda, PKK'yı simgeleyen renkler taşıyan ve Abdullah Öcalan'ın posterini açan sempatizanların, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yüzüne benzetilen bir kuklayı olay yerinde yaktığı görüntüler yer aldı.
PKK yandaşlarının, 30 Eylül'de Stockholm'ün merkezinde, İsveç'in NATO'ya girmesine karşı yapacakları bir gösteri için polisten izin aldıklarını anlatan pankart taşıdığı da görüldü.
İsveç'te PKK provokasyonları
Başkent Stockholm'de 11 Ocak'ta tarihi belediye binası önünde toplanan bir grup PKK destekçisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a benzetilen bir kuklayı binanın önündeki direğe ayaklarından asmış ve görüntüsünü sosyal medyadan paylaşmıştı.
PKK ile bağlantılı sosyal medya hesaplarında paylaşılan videoda, Türkçe altyazıyla Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan tehditler savrulduğu görülmüştü. Bunun üzerine İsveç'in Ankara Büyükelçisi Staffan Herrström, Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak kınanmıştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan da "(İsveç) Caddelerinde PKK gösterilerini izliyoruz, kendilerini de uyarıyoruz. Ama ne yazık ki PKK/PYD'nin bu gösterilerde durdurulması söz konusu olmadı" açıklamasını yapmıştı.