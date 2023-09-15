https://sputniknews.com.tr/20230915/ac-kalan-bozayi-olu-tavuklarin-atildigi-kuyuya-dustu-1075507071.html

Aç kalan bozayı, ölü tavukların atıldığı kuyuya düştü

Aç kalan bozayı, ölü tavukların atıldığı kuyuya düştü

Bolu’da aç kalan bozayı, ormandan inerek tavuk çiftliğinde yiyecek ararken ölü tavukların atıldığı kireçli su kuyusuna düştü. Kuyuda mahsur kalan bozayı... 15.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-15T19:31+0300

2023-09-15T19:31+0300

2023-09-15T19:31+0300

yaşam

ayı

bozayı

kuyu

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Olay, saat 14.30 sıralarında Semerciler köyündeki bir tavuk çiftliğinde meydana geldi. Aç kalan bozayı, tavuk kümesinin olduğu alana indi. Ayı, ölü tavukların atıldığı ve hastalık yayılmaması için ilaç ve kireç dökülen 4 metre derinliğindeki kuyuya düştü. Tavukları yemek için kuyuya düşen ayı, mahsur kaldı. Ayıyı fark eden çiftlik çalışanlarının ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.Ekipler ve çiftlik çalışanları, ayıyı kurtarmak için kuyuya merdiven koydu. Ayı, merdivene tırmanarak kuyudan çıktıktan sonra koşarak ormana gitti.

https://sputniknews.com.tr/20230820/sicaktan-bunalan-yavru-boz-ayilar-nemrut-krater-golunde-serinlerken-goruntulendi-1074772392.html

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ayı, bozayı, kuyu