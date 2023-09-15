https://sputniknews.com.tr/20230915/ac-kalan-bozayi-olu-tavuklarin-atildigi-kuyuya-dustu-1075507071.html
Aç kalan bozayı, ölü tavukların atıldığı kuyuya düştü
Aç kalan bozayı, ölü tavukların atıldığı kuyuya düştü
Bolu’da aç kalan bozayı, ormandan inerek tavuk çiftliğinde yiyecek ararken ölü tavukların atıldığı kireçli su kuyusuna düştü. Kuyuda mahsur kalan bozayı... 15.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-15T19:31+0300
2023-09-15T19:31+0300
2023-09-15T19:31+0300
yaşam
ayı
bozayı
kuyu
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Olay, saat 14.30 sıralarında Semerciler köyündeki bir tavuk çiftliğinde meydana geldi. Aç kalan bozayı, tavuk kümesinin olduğu alana indi. Ayı, ölü tavukların atıldığı ve hastalık yayılmaması için ilaç ve kireç dökülen 4 metre derinliğindeki kuyuya düştü. Tavukları yemek için kuyuya düşen ayı, mahsur kaldı. Ayıyı fark eden çiftlik çalışanlarının ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.Ekipler ve çiftlik çalışanları, ayıyı kurtarmak için kuyuya merdiven koydu. Ayı, merdivene tırmanarak kuyudan çıktıktan sonra koşarak ormana gitti.
https://sputniknews.com.tr/20230820/sicaktan-bunalan-yavru-boz-ayilar-nemrut-krater-golunde-serinlerken-goruntulendi-1074772392.html
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ayı, bozayı, kuyu
Aç kalan bozayı, ölü tavukların atıldığı kuyuya düştü
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Bolu’da aç kalan bozayı, ormandan inerek tavuk çiftliğinde yiyecek ararken ölü tavukların atıldığı kireçli su kuyusuna düştü. Kuyuda mahsur kalan bozayı, ekiplerin merdivene tırmanarak kendi imkanlarıyla kuyudan çıktı.
Olay, saat 14.30 sıralarında Semerciler köyündeki bir tavuk çiftliğinde meydana geldi. Aç kalan bozayı, tavuk kümesinin olduğu alana indi. Ayı, ölü tavukların atıldığı ve hastalık yayılmaması için ilaç ve kireç dökülen 4 metre derinliğindeki kuyuya düştü. Tavukları yemek için kuyuya düşen ayı, mahsur kaldı.
Ayıyı fark eden çiftlik çalışanlarının ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.
Ekipler ve çiftlik çalışanları, ayıyı kurtarmak için kuyuya merdiven koydu. Ayı, merdivene tırmanarak kuyudan çıktıktan sonra koşarak ormana gitti.