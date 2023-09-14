https://sputniknews.com.tr/20230914/sahte-dernekle-sma-hastalarinin-fotograflarini-kullanarak-bagis-toplayan-4-kisi-gozaltinda-1075465106.html

Sahte dernekle SMA hastalarının fotoğraflarını kullanarak bağış toplayan 4 kişi gözaltında

Sahte dernekle SMA hastalarının fotoğraflarını kullanarak bağış toplayan 4 kişi gözaltında

Kayseri'de sahte SMA derneği kuran ve SMA hastalarının fotoğraf ve videolarını kullanarak bağış toplayan 4 kişi gözaltına alındı. 14.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-14T10:26+0300

2023-09-14T10:26+0300

2023-09-14T10:26+0300

türkiye

sma

spinal müsküler atrofi (sma)

hasta

dolandırıcılık

çocuk

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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte 4 kişinin sahte dernek çatısı altında SMA hastası çocukların fotoğraf ve videolarını kullanarak haksız kazanç elde ettiğini belirledi. Şahısların adreslerini tespit eden ekipler, operasyon düzenledi. Operasyonda şüpheli 4 kişi gözaltına alınırken, yapılan aramalarda ise 3 adet cep telefonu, 2 adet sim kartı, 41 adet SMA hastalarının isminin yazılı olduğu kutu, 36 adet jelatinsiz yardım kumbarası, 680 TL madeni para, bin 30 TL kağıt para, sosyal medya hesaplarının ve yardım edildiği iddia edilen kişilerin kimlik bilgilerinin ve banka hesaplarının olduğu defter, 3 dekont, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, yardım paraları ile 2 adet plastik kabartmalı dernek levhasına ve suçtan elde edilen gelir ile almış olabileceği değerlendirilen bir araca el konuldu.Emniyete götürülen şahısların işlemleri sürüyor.

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sma, spinal müsküler atrofi (sma), hasta, dolandırıcılık, çocuk