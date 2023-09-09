Sağlık Bakanı Koca'dan evlilik öncesi SMA taramalarıyla ilgili açıklama
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, evlilik öncesindeki kişiler için bugüne kadar yapılan SMA taramalarında 853 bin 445 kişide taşıyıcılık saptanmadığını, 22 bin 573 kişide ise taşıyıcılık şüphesinin tespit edildiğini bildirdi.
Bakan Koca, sosyal medya hesabından, evlilik öncesindeki çiftler için yürütülen Spinal Müsküler Atrofi (SMA) hastalığına yönelik taramalarla ilgili paylaşımda bulundu.
Taramaların başladığı dönem olan 27 Aralık 2021 ile 4 Eylül 2023 tarihleri arasında evlilik öncesindeki 1 milyon 834 kişiden numune alındığını ve 984 bin 701 kişinin numunesinin kabul edildiğini aktaran Koca, şunları kaydetti:
"Numunesi onaylanan kişi sayısı 892 bin 386, SMA taşıyıcılığı saptanmayan kişi sayısı 853 bin 445, SMA taşıyıcılığı şüpheli kişi sayısı 22 bin 573, yeni numune istenen kişi sayısı 16 bin 349'dur.
1 Ocak- 04 Eylül 2023 tarihleri arasında Evlilik Öncesi SMA Taşıyıcı Tarama Programı'nda numunesi alınan kişi sayısı 446 bin 563'tür. Numunesi kabul edilen kişi sayısı 447 bin 758, numunesi onaylanan kişi sayısı 394 bin 895, SMA taşıyıcılığı saptanmayan kişi sayısı 371 bin 926, SMA taşıyıcılığı şüpheli kişi sayısı 9 bin 931, yeni numune istenen kişi sayısı 13 bin 24'tür."
3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 9, 2023
𝗘𝗩𝗟𝗜̇𝗟𝗜̇𝗞 𝗢̈𝗡𝗖𝗘𝗦𝗜̇ 𝗦𝗠𝗔 𝗧𝗔𝗥𝗔𝗠𝗔𝗟𝗔𝗥𝗜 𝗡𝗘 𝗗𝗨𝗥𝗨𝗠𝗗𝗔?
27 Aralık 2021- 04 Eylül 2023 tarihleri arasında Evlilik Öncesi SMA Taşıyıcı Tarama Programında numunesi alınan kişi sayısı 1.000.834’tür. Numunesi kabul edilen kişi…
'4 milyondan fazla kişiye meme kanseri taraması yapıldı'
Öte yandan Bakan Koca, yakın dönemde yapılan meme kanseri taramalarında erken teşhisin sonuçlarına ilişkin de sosyal medya hesabından şu bilgileri paylaştı:
"1 Ocak 2016-30 Haziran 2023 tarihleri arasında birinci basamak sağlık kuruluşlarında 4 milyon 303 bin 847 kişiye meme kanseri taraması yapılmış olup, 248 bin 875 kişinin sonucu pozitif /şüpheli raporlanmıştır. Sonucu pozitif /şüpheli olanlardan 40 bin 382 kişinin prekanseröz vaka yani henüz kanser olmayan, fakat kansere dönüşme ihtimali yüksek lezyonlara sahip kişiler olduğu tahmin edilmektedir."
3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 9, 2023
𝗬𝗔𝗞𝗜𝗡 𝗬𝗜𝗟𝗟𝗔𝗥𝗗𝗔 𝗬𝗔𝗣𝗜𝗟𝗔𝗡 𝗠𝗘𝗠𝗘 𝗞𝗔𝗡𝗦𝗘𝗥𝗜̇ 𝗧𝗔𝗥𝗔𝗠𝗔𝗟𝗔𝗥𝗜𝗡𝗗𝗔 𝗘𝗥𝗞𝗘𝗡 𝗧𝗘𝗦̧𝗛𝗜̇𝗦𝗜̇𝗡 𝗦𝗢𝗡𝗨𝗖̧𝗟𝗔𝗥𝗜
1 Ocak 2016 ile 30 Haziran 2023 tarihleri arasında Birinci Basamak Sağlık Kuruluşlarında 4.303.847…
'6 ayda 1,3 milyon kanser taraması yapıldı'
Sağlık Bakanı Koca, 3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası dolayısıyla sosyal medya hesabından, Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezleri (KETEM) ve aile sağlığı merkezlerinde yakın dönemde yapılan kanser tarama çalışmalarına ilişkin de paylaşımda bulundu.
Geçen yıl birinci basamak sağlık kuruluşlarında 2 milyon 834 bin 15 tarama yapıldığını belirten Koca, "Bu taramalardan 1 milyon 709 bin 455'i KETEM tarafından, 1 milyon 124 bin 560'ı aile sağlığı merkezleri tarafından yapılmıştır" bilgisini paylaştı.
Meme kanseri tarama sayısının KETEM'de 833 bin 413, aile sağlığı merkezlerinde 12 bin 458 olduğuna işaret eden Koca, serviks kanseri tarama sayısının KETEM'de 458 bin 451, aile sağlığı merkezlerinde 218 bin 651, kolorektal kanser tarama sayısının KETEM'de 417 bin 591, aile sağlığı merkezlerinde 893 bin 451 olduğunu aktardı.
Koca, bu yılın tarama çalışmalarına ilişkin olarak, şu ifadeleri kullandı:
"2023'ün ilk 6 ayında birinci basamak sağlık kuruluşlarında toplamda 1 milyon 344 bin 192 tarama yapılmıştır. Bu taramalardan 818 bin 664'ü KETEM tarafından, 525 bin 528'i aile sağlığı merkezleri tarafından yapılmıştır. KETEM'de yapılan meme kanseri tarama sayısı 352 bin 341, aile sağlığı merkezinde yapılan meme kanseri tarama sayısı 5 bin 558'dir. KETEM'de yapılan serviks kanseri tarama sayısı 241 bin 539, aile sağlığı merkezinde yapılan serviks kanseri tarama sayısı 65 bin 505'tir."
Koca, ilk 6 ayda KETEM'de 224 bin 784, aile sağlığı merkezlerinde ise 454 bin 465 kolorektal kanser taraması yapıldığını da kaydetti.
3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 9, 2023
𝗞𝗘𝗧𝗘𝗠 𝗩𝗘 𝗔𝗜̇𝗟𝗘 𝗦𝗔𝗚̆𝗟𝗜𝗚̆𝗜 𝗠𝗘𝗥𝗞𝗘𝗭𝗟𝗘𝗥𝗜̇𝗡𝗗𝗘 𝗬𝗔𝗞𝗜𝗡 𝗗𝗢̈𝗡𝗘𝗠𝗗𝗘 𝗬𝗔𝗣𝗜𝗟𝗔𝗡 𝗞𝗔𝗡𝗦𝗘𝗥 𝗧𝗔𝗥𝗔𝗠𝗔 𝗖̧𝗔𝗟𝗜𝗦̧𝗠𝗔𝗟𝗔𝗥𝗜
2022 yılında birinci basamak sağlık kuruluşlarında toplamda 2.834.015 tarama…