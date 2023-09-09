https://sputniknews.com.tr/20230909/saglik-bakani-kocadan-evlilik-oncesi-sma-taramalariyla-ilgili-aciklama-1075343383.html

Sağlık Bakanı Koca'dan evlilik öncesi SMA taramalarıyla ilgili açıklama

Sağlık Bakanı Koca'dan evlilik öncesi SMA taramalarıyla ilgili açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, evlilik öncesindeki kişiler için bugüne kadar yapılan SMA taramalarında 853 bin 445 kişide taşıyıcılık saptanmadığını, 22 bin 573... 09.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-09T19:04+0300

2023-09-09T19:04+0300

2023-09-09T19:04+0300

türkiye

fahrettin koca

tarama

spinal müsküler atrofi (sma)

spinal müsküler atrofi (sma) hastaları için ilaç

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Bakan Koca, sosyal medya hesabından, evlilik öncesindeki çiftler için yürütülen Spinal Müsküler Atrofi (SMA) hastalığına yönelik taramalarla ilgili paylaşımda bulundu.Taramaların başladığı dönem olan 27 Aralık 2021 ile 4 Eylül 2023 tarihleri arasında evlilik öncesindeki 1 milyon 834 kişiden numune alındığını ve 984 bin 701 kişinin numunesinin kabul edildiğini aktaran Koca, şunları kaydetti:'4 milyondan fazla kişiye meme kanseri taraması yapıldı'Öte yandan Bakan Koca, yakın dönemde yapılan meme kanseri taramalarında erken teşhisin sonuçlarına ilişkin de sosyal medya hesabından şu bilgileri paylaştı:'6 ayda 1,3 milyon kanser taraması yapıldı'Sağlık Bakanı Koca, 3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası dolayısıyla sosyal medya hesabından, Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezleri (KETEM) ve aile sağlığı merkezlerinde yakın dönemde yapılan kanser tarama çalışmalarına ilişkin de paylaşımda bulundu.Geçen yıl birinci basamak sağlık kuruluşlarında 2 milyon 834 bin 15 tarama yapıldığını belirten Koca, "Bu taramalardan 1 milyon 709 bin 455'i KETEM tarafından, 1 milyon 124 bin 560'ı aile sağlığı merkezleri tarafından yapılmıştır" bilgisini paylaştı.Meme kanseri tarama sayısının KETEM'de 833 bin 413, aile sağlığı merkezlerinde 12 bin 458 olduğuna işaret eden Koca, serviks kanseri tarama sayısının KETEM'de 458 bin 451, aile sağlığı merkezlerinde 218 bin 651, kolorektal kanser tarama sayısının KETEM'de 417 bin 591, aile sağlığı merkezlerinde 893 bin 451 olduğunu aktardı.Koca, bu yılın tarama çalışmalarına ilişkin olarak, şu ifadeleri kullandı:Koca, ilk 6 ayda KETEM'de 224 bin 784, aile sağlığı merkezlerinde ise 454 bin 465 kolorektal kanser taraması yapıldığını da kaydetti.

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fahrettin koca, tarama, spinal müsküler atrofi (sma), spinal müsküler atrofi (sma) hastaları için ilaç