https://sputniknews.com.tr/20230914/rusya-disisleri-rusya-ihtiyac-sahibi-ulkelere-amonyak-ihrac-etmenin-yollarini-bulacak-1075474457.html

Rusya Dışişleri: Rusya ihtiyaç sahibi ülkelere amonyak ihraç etmenin yollarını bulacak

Rusya Dışişleri: Rusya ihtiyaç sahibi ülkelere amonyak ihraç etmenin yollarını bulacak

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Verşinin, Rusya’nın Tolyatti-Odessa boru hattını olmadan da amonyak ihraç edebileceğini belirtti. 14.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-14T16:10+0300

2023-09-14T16:10+0300

2023-09-14T16:10+0300

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rusya dışişleri bakanlığı

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sergey verşinin

amonyak

boru hattı

ukrayna

ukrayna krizi

sabotaj

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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, Rossiya 24 televizyonuna demecinde, Rusya'nın Tolyatti-Odessa amonyak boru hattını kullanmadan da ihtiyacı olan ülkelere amonyak ihraç etme yollarını bulacağını söyledi.Verşinin, "Eninde sonunda, ihtiyacı olan ülkelere amonyak boru hattını kullanmadan amonyak ihraç etme imkanını bulacağız ve böyle bir imkanın olacağını biliyorum" dedi.Verşinin, amonyak boru hattının yeniden kullanıma açılmasının önemli bir konu olmaya devam ettiğini ancak bunun siyasi amaçlarla kullanılmasının kabul edilemeyeceğini vurguladı.Daha önce Rusya Savunma Bakanlığı, Ukraynalı bir sabotaj ve keşif grubunun Tolyatti-Odessa amonyak boru hattının bir kısmını havaya uçurduğunu ve sivil kayıpların olduğunu belirterek olayı bir terör eylemi olarak nitelendirmişti. Amonyak boru hattının önündeki engelin kaldırılması Rusya'nın tahıl anlaşması kapsamındaki taleplerinden biri.

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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, sergey verşinin, amonyak, boru hattı, ukrayna, ukrayna krizi, sabotaj