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Rus Büyükelçi, Kim Jong-un ile ilgili değerlendirme nedeniyle ABD'nin ikiyüzlülüğüne dikkat çekti
Rus Büyükelçi, Kim Jong-un ile ilgili değerlendirme nedeniyle ABD'nin ikiyüzlülüğüne dikkat çekti
Rusya’nın ABD Büyükelçisi Anatoliy Antonov, ABD, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un Rusya ziyaretine ilişkin değerlendirmesi ile ikiyüzlülük gösterdiğini... 14.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-14T16:13+0300
2023-09-14T16:13+0300
kim jong-un
dünya
rusya
anatoliy antonov
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Rusya’nın Washington Büyükelçiliği’nin Telegram hesabından paylaşımda bulunan Büyükelçi Antonov, ABD tarafından Kuzey Kore liderinin Rusya ziyaretine ilişkin yapılan değerlendirmelerin ikiyüzlülüğün bir tezahürü olduğunu ifade etti.Moskova’nın kiminle etkileşime gireceğine kendi karar verme yeteneğine sahip olduğuna dikkat çeken Antonov, “ABD’nin bize nasıl yaşayacağımızı öğretmeye hakkı yok” diye ekledi.Washington’un ikiyüzlülüğünün hiç kimseyi şaşırtmadığını vurgulayan Antonov, “Amerikalılar Ukrayna'ya silah tedarik edebiliyor, ama bizim dış ülkelerle askeri-teknik işbirliğimiz Beyaz Saray'ın mantığına göre yasadışı” ifadelerini kullandı.Daha önce Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Kuzey Kore'nin silah tedariki konusunda Rusya ile işbirliği yapmasının ABD ve diğer ülkeler tarafından bir takım sonuçları olacağı konusunda uyarmıştı. Kirby aynı zamanda ABD'nin şu anda kilit müttefikleriyle bu konuda aktif bir diyalog içinde olmadığını ifade etmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230913/abd-disisleri-bakanligi-guney-koreye-f-35-satisina-onay-verdi-1075455625.html
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kim jong-un, rusya, anatoliy antonov
kim jong-un, rusya, anatoliy antonov

Rus Büyükelçi, Kim Jong-un ile ilgili değerlendirme nedeniyle ABD'nin ikiyüzlülüğüne dikkat çekti

16:13 14.09.2023
© SputnikAnatoliy Antonov
Anatoliy Antonov - Sputnik Türkiye, 1920, 14.09.2023
© Sputnik
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Rusya’nın ABD Büyükelçisi Anatoliy Antonov, ABD, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un Rusya ziyaretine ilişkin değerlendirmesi ile ikiyüzlülük gösterdiğini belirtti.
Rusya’nın Washington Büyükelçiliği’nin Telegram hesabından paylaşımda bulunan Büyükelçi Antonov, ABD tarafından Kuzey Kore liderinin Rusya ziyaretine ilişkin yapılan değerlendirmelerin ikiyüzlülüğün bir tezahürü olduğunu ifade etti.
Moskova’nın kiminle etkileşime gireceğine kendi karar verme yeteneğine sahip olduğuna dikkat çeken Antonov, “ABD’nin bize nasıl yaşayacağımızı öğretmeye hakkı yok” diye ekledi.
Washington’un ikiyüzlülüğünün hiç kimseyi şaşırtmadığını vurgulayan Antonov, “Amerikalılar Ukrayna'ya silah tedarik edebiliyor, ama bizim dış ülkelerle askeri-teknik işbirliğimiz Beyaz Saray'ın mantığına göre yasadışı” ifadelerini kullandı.
Daha önce Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Kuzey Kore'nin silah tedariki konusunda Rusya ile işbirliği yapmasının ABD ve diğer ülkeler tarafından bir takım sonuçları olacağı konusunda uyarmıştı. Kirby aynı zamanda ABD'nin şu anda kilit müttefikleriyle bu konuda aktif bir diyalog içinde olmadığını ifade etmişti.
f-35 - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2023
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