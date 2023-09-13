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https://sputniknews.com.tr/20230913/abd-disisleri-bakanligi-guney-koreye-f-35-satisina-onay-verdi-1075455625.html
ABD Dışişleri’nden Güney Kore’ye F-35 satışına onay
ABD Dışişleri’nden Güney Kore’ye F-35 satışına onay
ABD Dışişleri Bakanlığı, Güney Kore’ye toplam maliyeti yaklaşık 5 milyar dolar olan 25 adet F-35 savaş uçağının satışına onay verdi. 13.09.2023, Sputnik Türkiye
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ABD Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Dışişleri Bakanlığı, Güney Kore’ye yaklaşık 5.06 milyar dolar değerinde F-35 ve ilgili donanımın olası satışına onay verdi” ifadesine yer verildi.Güney Kore’nin 25 adet F-35 savaş uçağının yanı sıra motor, elektronik ekipman ve teknik destek hizmetleri talep ettiği anımsatılırken anlaşmanın bölgedeki askeri güç dengesini değiştirmeyeceği belirtildi.
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güney kore, güney kore
güney kore, güney kore

ABD Dışişleri’nden Güney Kore’ye F-35 satışına onay

22:15 13.09.2023 (güncellendi: 22:35 13.09.2023)
© AAf-35
f-35 - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2023
© AA
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ABD Dışişleri Bakanlığı, Güney Kore’ye toplam maliyeti yaklaşık 5 milyar dolar olan 25 adet F-35 savaş uçağının satışına onay verdi.
ABD Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Dışişleri Bakanlığı, Güney Kore’ye yaklaşık 5.06 milyar dolar değerinde F-35 ve ilgili donanımın olası satışına onay verdi” ifadesine yer verildi.
Güney Kore’nin 25 adet F-35 savaş uçağının yanı sıra motor, elektronik ekipman ve teknik destek hizmetleri talep ettiği anımsatılırken anlaşmanın bölgedeki askeri güç dengesini değiştirmeyeceği belirtildi.
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