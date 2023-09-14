https://sputniknews.com.tr/20230914/putin-kuzey-kore-lideri-kimin-yaptigi-ziyaret-davetini-kabul-etti-1075470505.html
Putin, Kuzey Kore lideri Kim'in yaptığı ziyaret davetini kabul etti
Putin, Kuzey Kore lideri Kim'in yaptığı ziyaret davetini kabul etti
Kuzey Kore lideri Kim Yong-un'un Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i ülkesine davet ettiği ve Rus liderin bu daveti memnuniyetle kabul ettiği belirtildi. 14.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-14T14:14+0300
2023-09-14T14:14+0300
2023-09-14T14:14+0300
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kim jong-un
rusya
vladimir putin
görüşme
ikili görüşme
ikili ilişkiler
diplomatik ilişkiler
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Kore Merkezi Haber Ajansı'nın (KCNA) aktardığına göre Kim, kendisi onuruna verilen resmi yemeğin ardından Putin'e uygun göreceği bir zamanda Kuzey Kore'yi ziyaret etmesi için davette bulundu.Kim'in davetini memnuniyetle kabul eden Putin, Rusya-Kuzey Kore dostluğunun tarihini ve geleneklerini daima sürdürmeye hazır olduğunu vurguladı.Kim de, Putin'in sözleri karşısında, Rusya'ya yaptığı ziyaretin iki ülke arasındaki işbirliğini yeni bir seviyeye çıkaracak önemli bir temas olacağının altını çizdi.Putin ve Kim, dün Kuzey Kore liderinin 2019'da Rusya'ya yaptığı ziyaretin ardından ilk kez bir araya gelmişti.Rusya'nın yeni uzay tesisi Vostoçnıy Uzay Üssü'nde görüşen liderler, uluslararası ve bölgesel gelişmelerin yanı sıra ikili ilişkileri masaya yatırmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230913/putin-vostocniy-uzay-ussune-geldi-1075425715.html
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kim yo jong, kuzey kore lideri kim jong un, kim jong-un, rusya, vladimir putin, görüşme, ikili görüşme, ikili ilişkiler, diplomatik ilişkiler, ziyaret, resmi ziyaret, kuzey kore
kim yo jong, kuzey kore lideri kim jong un, kim jong-un, rusya, vladimir putin, görüşme, ikili görüşme, ikili ilişkiler, diplomatik ilişkiler, ziyaret, resmi ziyaret, kuzey kore
Putin, Kuzey Kore lideri Kim'in yaptığı ziyaret davetini kabul etti
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Kuzey Kore lideri Kim Yong-un'un Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i ülkesine davet ettiği ve Rus liderin bu daveti memnuniyetle kabul ettiği belirtildi.
Kore Merkezi Haber Ajansı'nın (KCNA) aktardığına göre Kim, kendisi onuruna verilen resmi yemeğin ardından Putin'e uygun göreceği bir zamanda Kuzey Kore'yi ziyaret etmesi için davette bulundu.
Kim'in davetini memnuniyetle kabul eden Putin, Rusya-Kuzey Kore dostluğunun tarihini ve geleneklerini daima sürdürmeye hazır olduğunu vurguladı.
Kim de, Putin'in sözleri karşısında, Rusya'ya yaptığı ziyaretin iki ülke arasındaki işbirliğini yeni bir seviyeye çıkaracak önemli bir temas olacağının altını çizdi.
Putin ve Kim, dün Kuzey Kore liderinin 2019'da Rusya'ya yaptığı ziyaretin ardından ilk kez bir araya gelmişti.
Rusya'nın yeni uzay tesisi Vostoçnıy Uzay Üssü'nde görüşen liderler, uluslararası ve bölgesel gelişmelerin yanı sıra ikili ilişkileri masaya yatırmıştı.