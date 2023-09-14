https://sputniknews.com.tr/20230914/putin-kuzey-kore-lideri-kime-uzayda-giyilmis-kozmonot-eldiveni-ve-karabina-tufegi-hediye-etti-1075473255.html

Putin, Kuzey Kore lideri Kim'e uzayda giyilmiş kozmonot eldiveni ve karabina tüfeği hediye etti

Putin, Kuzey Kore lideri Kim'e uzayda giyilmiş kozmonot eldiveni ve karabina tüfeği hediye etti

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Kuzey Kore lideri Kim Yong-un'un dünkü görüşmede birbirlerine hediye verdiklerini... 14.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-14T15:37+0300

2023-09-14T15:37+0300

2023-09-14T15:37+0300

dünya

sergey lavrov

vladimir putin

rusya

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kuzey kore lideri kim jong un

ziyaret

resmi ziyaret

ikili ilişkiler

ikili görüşme

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Peskov, Putin'in mevkidaşına birkaç kez uzayda bulunmuş kozmonot eldiveni ile Rus yapımı, en yüksek kaliteli karabina tüfeği hediye ettiğini belirtti.Buna karşılık Kim'in Kuzey Koreli ustaların hazırladığı bir karabina tüfeği hediye ettiğini söyleyen Peskov, Putin'in başka hediyeler de aldığını belirtti ancak daha fazla detay vermedi.'Kim, birkaç gün daha Rusya'da kalacak'Peskov, Kim'in birkaç gün daha Rusya'da kalacağını ancak Putin'le yeni bir görüşme yapmasının planlanmadığını bildirdi.Putin ve Kim'in son derece yapıcı bir görüşme yaptığını anlatan Peskov, "Kuzey Kore bizim komşumuz. Rusya, diğer komşularıyla olduğu gibi Pyongyang'la da karşılıklı faydayı öngören, karşılıklı saygı ilkesine dayanan ilişkiler tesis etme ve geliştirme niyetinde" dedi.Kim'in Putin'i Kuzey Kore'ye davet ettiğini de aktaran Peskov, Rus liderin daveti minnetle kabul ettiğini belirtti.'Lavrov, Ekim ayında Kuzey Kore'yi ziyaret edecek'Bu arada Peskov, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Ekim ayında Pyongyang'a gideceğini ve bu ziyaretle ilgili hazırlıkların hızlı bir şekilde yürütüleceğini kaydetti.

https://sputniknews.com.tr/20230914/putin-kuzey-kore-lideri-kimin-yaptigi-ziyaret-davetini-kabul-etti-1075470505.html

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sergey lavrov, vladimir putin, rusya, kuzey kore, kuzey kore lideri kim jong un, ziyaret, resmi ziyaret, ikili ilişkiler, ikili görüşme