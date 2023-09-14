https://sputniknews.com.tr/20230914/prof-dr--ahmet-ercan-2-ilin-deprem-riskini-paylasti-dikkat-ceken-hatay-uyarisi-1075462534.html
Prof. Dr. Ahmet Ercan 2 ilin deprem riskini paylaştı: Dikkat çeken Hatay uyarısı
Prof. Dr. Ahmet Ercan 2 ilin deprem riskini paylaştı: Dikkat çeken Hatay uyarısı
Prof. Dr. Ahmet Ercan, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır yıkım yaşayan Hatay'ın deprem riskine ilişkin açıklamalarda bulundu. Ercan, sosyal medya... 14.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-14T08:37+0300
2023-09-14T08:37+0300
2023-09-14T08:37+0300
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hatay
hakkari
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Jeofizik mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, illerin deprem risk haritasını açıklamaya devam ediyor. Beklenen depremleri ve büyüklüklerini paylaşan Prof. Dr. Ercan, H harfi ile başlayan 2 ile ilişkin deprem tahminini açıkladı. Hakkari ve Hatay'la ilgili değerlendirmelerde bulunan Ercan, "6 Şubat 2023, 4 kırıklı, 4 odaklı Onbiril Depremleri ile Hatay gerginliğini büyük oranda atmıştır" dedi.Ercan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunlara yer verdi:"Şu illerde gelecekte görülebilecek en büyük deprem büyüklüğü; Hakkari; M7.2, Hatay; M7.3. 6 Şubat 2023, 4 kırıklı, 4 odaklı 11 il depremleri ile Hatay gerginliğini büyük oranda atmıştır."Hatay'la ilgili bir sosyal medya kullanıcısının yorumuna yanıt veren Prof. Dr. Ercan, "Hatay tüm ilçeleriyle dağlık kesime kaydırılmalıdır. Sağlam yerde, sağlam yapı sorun biter" ifadelerini kullandı. Ercan, "Hatay'da yakın gelecekte en çok kaç büyüklüğünde depremler beklenir?" sorusuna ise "Artçılar olur" cevabını verdi.
https://sputniknews.com.tr/20230913/prof-dr-ahmet-ercan-3-ili-acikladi-78-buyuklugunde-deprem-uyarisi-1075430938.html
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Prof. Dr. Ahmet Ercan 2 ilin deprem riskini paylaştı: Dikkat çeken Hatay uyarısı
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Prof. Dr. Ahmet Ercan, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır yıkım yaşayan Hatay'ın deprem riskine ilişkin açıklamalarda bulundu. Ercan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, Hatay ve Hakkari'de görülebilecek deprem büyüklüğünü paylaştı.
Jeofizik mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, illerin deprem risk haritasını açıklamaya devam ediyor. Beklenen depremleri ve büyüklüklerini paylaşan Prof. Dr. Ercan, H harfi ile başlayan 2 ile ilişkin deprem tahminini açıkladı. Hakkari ve Hatay'la ilgili değerlendirmelerde bulunan Ercan, "6 Şubat 2023, 4 kırıklı, 4 odaklı Onbiril Depremleri ile Hatay gerginliğini büyük oranda atmıştır" dedi.
Ercan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunlara yer verdi:
"Şu illerde gelecekte görülebilecek en büyük deprem büyüklüğü; Hakkari; M7.2, Hatay; M7.3. 6 Şubat 2023, 4 kırıklı, 4 odaklı 11 il depremleri ile Hatay gerginliğini büyük oranda atmıştır."
Hatay'la ilgili bir sosyal medya kullanıcısının yorumuna yanıt veren Prof. Dr. Ercan, "Hatay tüm ilçeleriyle dağlık kesime kaydırılmalıdır. Sağlam yerde, sağlam yapı sorun biter" ifadelerini kullandı.
Ercan, "Hatay'da yakın gelecekte en çok kaç büyüklüğünde depremler beklenir?" sorusuna ise "Artçılar olur" cevabını verdi.