https://sputniknews.com.tr/20230914/pentagon-genel-mufettisliginin-ukraynadan-sorumlu-kidemli-temsilcisi-kievde-1075473925.html
Pentagon Genel Müfettişliği'nin Ukrayna'dan sorumlu kıdemli temsilcisi Kiev'de
Pentagon Genel Müfettişliği'nin Ukrayna'dan sorumlu kıdemli temsilcisi Kiev'de
Pentagon Genel Müfettişliği kıdemli temsilcisinin ABD'nin Ukrayna’ya gönderdiği askeri yardımın maliyetini denetlemek üzere Kiev’e gittiği bildirildi. 14.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-14T15:57+0300
2023-09-14T15:57+0300
2023-09-14T15:57+0300
ukrayna krizi
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kiev
ziyaret
müfettiş
ukrayna
ukrayna krizi
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ABD Savunma Bakanlığı Genel Müfettişliği Ofisi'nin Ukrayna’dan sorumlu kıdemli temsilcisinin ABD'nin Ukrayna’ya gönderdiği askeri yardımın maliyetini denetlemek üzere Kiev’deki ABD Büyükelçiliği'nde bulunduğu belirtildi.Mayıs ayında Pentagon, ABD'nin Kiev'e gönderdiği askeri yardımın maliyetinin, değerlendirme kategorilerindeki tutarsızlıklar nedeniyle şişirildiğini, yeniden hesaplamanın bakanlığın yaklaşık 6 milyar dolar daha harcama yapmasına olanak tanıyacağını açıklamıştı.Savunma Bakanlığı, bazı durumlarda askeri yardım aktarılırken ‘net defter değeri’ yerine ‘kazanılmış değer’ kavramının kullanıldığını ve bunun da fiyatların şişmesine yol açtığını belirtmişti. Breaking Defense'e göre Pentagon genel müfettişinin bu konuda inceleme yapması gerekiyor.Pentagon’un internet sitesinden yapılan açıklamada, “Savunma Bakanlığı Genel Müfettişlik Ofisi'nin kıdemli temsilcisi şu anda ofisin Amerikalı ve Ukraynalı meslektaşlarıyla olan etkileşimlerini yönetmek üzere Ukrayna'daki ABD Büyükelçiliği'nde bulunuyor” denilerek, soruşturma ve incelemeleri kolaylaştırmak üzere yakın zamanda Ukrayna'ya ek personelin görevlendirileceği kaydedildi.CNN'e göre Genel Müfettişlik personeli Şubat 2022'den bu yana ilk kez Ukrayna'da görev yapacak.
https://sputniknews.com.tr/20230912/bati-basini-pentagonda-ukrayna-ordusunun-hareketlerini-takip-eden-super-gizli-bir-merkez-var-1075417689.html
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abd, pentagon, amerikan savunma bakanlığı (pentagon), kiev, ziyaret, müfettiş, ukrayna, ukrayna krizi, rusya, silah yardımı
abd, pentagon, amerikan savunma bakanlığı (pentagon), kiev, ziyaret, müfettiş, ukrayna, ukrayna krizi, rusya, silah yardımı
Pentagon Genel Müfettişliği'nin Ukrayna'dan sorumlu kıdemli temsilcisi Kiev'de
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Pentagon Genel Müfettişliği kıdemli temsilcisinin ABD'nin Ukrayna’ya gönderdiği askeri yardımın maliyetini denetlemek üzere Kiev’e gittiği bildirildi.
ABD Savunma Bakanlığı Genel Müfettişliği Ofisi'nin Ukrayna’dan sorumlu kıdemli temsilcisinin ABD'nin Ukrayna’ya gönderdiği askeri yardımın maliyetini denetlemek üzere Kiev’deki ABD Büyükelçiliği'nde bulunduğu belirtildi.
Mayıs ayında Pentagon, ABD'nin Kiev'e gönderdiği askeri yardımın maliyetinin, değerlendirme kategorilerindeki tutarsızlıklar nedeniyle şişirildiğini, yeniden hesaplamanın bakanlığın yaklaşık 6 milyar dolar daha harcama yapmasına olanak tanıyacağını açıklamıştı.
Savunma Bakanlığı, bazı durumlarda askeri yardım aktarılırken ‘net defter değeri’ yerine ‘kazanılmış değer’ kavramının kullanıldığını ve bunun da fiyatların şişmesine yol açtığını belirtmişti. Breaking Defense'e göre Pentagon genel müfettişinin bu konuda inceleme yapması gerekiyor.
Pentagon’un internet sitesinden yapılan açıklamada, “Savunma Bakanlığı Genel Müfettişlik Ofisi'nin kıdemli temsilcisi şu anda ofisin Amerikalı ve Ukraynalı meslektaşlarıyla olan etkileşimlerini yönetmek üzere Ukrayna'daki ABD Büyükelçiliği'nde bulunuyor” denilerek, soruşturma ve incelemeleri kolaylaştırmak üzere yakın zamanda Ukrayna'ya ek personelin görevlendirileceği kaydedildi.
CNN'e göre Genel Müfettişlik personeli Şubat 2022'den bu yana ilk kez Ukrayna'da görev yapacak.