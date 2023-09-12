https://sputniknews.com.tr/20230912/bati-basini-pentagonda-ukrayna-ordusunun-hareketlerini-takip-eden-super-gizli-bir-merkez-var-1075417689.html

Batı basını: Pentagon’da Ukrayna ordusunun hareketlerini takip eden ‘süper gizli bir merkez’ var

Batı basını: Pentagon’da Ukrayna ordusunun hareketlerini takip eden ‘süper gizli bir merkez’ var

CBS News televizyonu, Pentagon’da Ukrayna’daki durumun günlük olarak takip edildiği özel bir izleme merkezi bulunduğunu bildirdi. 12.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-12T19:34+0300

2023-09-12T19:34+0300

2023-09-12T19:34+0300

ukrayna krizi

cbs

cbs news

mark milley

mark a. milley

abd

abd

pentagon

amerikan savunma bakanlığı (pentagon)

abd savunma bakanlığı (pentagon)

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CBS News televizyonunun haberine göre, ABD Savunma Bakanlığı’nda (Pentagon) bulunan ‘süper gizli bir merkez’ Ukrayna ordusunun hareketlerini günbegün izliyor.Habere göre kanalın muhabirleri, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley ile buluştu. Milley, gazetecilere Pentagon’un günlük olarak Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin hareketlerini izlediği odayı gösterdi.Makalede, “Pentagon'un derinliklerinde, çalışanların Ukrayna'daki çatışma alanlarından toplanan istihbarat verilerini izlediği ve onu (Milley’i) her gün olup bitenler hakkında bilgilendirdiği çok gizli bir komuta merkezi bulunuyor” ifadelerine yer verildi.Komuta merkezindeki ekranlarda yer alan haritaların Ukrayna’nın taarruzunun ‘meşakkatli ilerleyişini’ gösterdiğini anlatan Orgeneral Milley, gelen bilgilerin bir kısmının Kiev’e iletildiğini anlattı.Ukrayna dört aydır Güney Donetsk, Artyomovsk ve Zaporojye yönlerinde NATO tarafından eğitilen ve Batı yapımı silahlarla donatılan tugayları çatışmaya sürerek karşı taarruz yürütüyor. Kiev yönetimi şimdiye kadar cephenin hiçbir bölgesinde başarı elde edemedi.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD’nin uzun süredir eski Sovyet ülkeleri alanda gerçekleşen süreçlere dahil olduğunu, Ukrayna ile ilgili olarak ise Amerikan kurumlarının faaliyet gösterdiğini açıklamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230909/abd-eski-istihbarat-subayi-ritter-batiya-gore-rusyanin-ukraynadaki-zaferi-kacinilmaz-1075341853.html

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