https://sputniknews.com.tr/20230914/nasa-baskani-nelson-tanimlanamayan-uzayli-teknolojisini-inkar-edemeyiz-1075479603.html

NASA Başkanı Nelson: Tanımlanamayan uzaylı teknolojisini inkar edemeyiz

NASA Başkanı Nelson: Tanımlanamayan uzaylı teknolojisini inkar edemeyiz

NASA Başkanı Bill Nelson, "Uçan cisimlerin dünya dışı olduğuna dair bir kanıt yok ancak tanımlanamayan uzaylı teknolojisini inkar edemeyiz" dedi. 14.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-14T19:55+0300

2023-09-14T19:55+0300

2023-09-14T20:05+0300

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uzaylılar

uzaylı

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ABD Uzay ve Havacılık Dairesi'nin (NASA) Başkanı Bill Nelson, NASA Genel Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında 'uzaylı fosili iddiası' hakkında konuştu.Uçan cisimlerin dünya dışı kökenli olduğuna dair kanıt bulamadığını belirten Nelson "Ancak tanımlanamayan uzaylı teknolojisini inkar edemeyiz" dedi.NASA'nın UAP bağımsız çalışma ekibinin başkanı David Spergel ise Meksika hükümetinin iddia edilen uzaylı cesetlerinin örneklerini dünya bilimsel topluluğuyla paylaşması gerektiğini belirterek, "Sıradışı şeylere sahip olduğunuzda, verileri kamuya açmak istersiniz" dedi. Spergel, Meksika Kongresinde düzenlenen oturumda gazeteci ve ufolog Jamia Maussan'ın uzaylılara ait olduğunu iddia ettiği fosilleri işaret ederek, "Önlerinde gösterilen örneklerin doğasını bilmiyoruz. Eğer Sıradışı bir şeyiniz varsa, örnekleri dünya bilimsel topluluğuna sunun" değerlendirmesine bulundu. Meksika Kongresi'nde 'tanımlanamayan uçan cisimler' ile ilgili 'dönüm noktası' niteliği taşıdığı belirtilen bir sunum gerçekleştirilmiş, sunumda Peru'nun Cusco kentindeki bir maden alanından çıkarılan 'insan olmadığı' iddia edilen iki 'fosilleşmiş cesedin' bin yıllık 'uzaylı' olduğunu öne sürülmüştü.ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, yayınladığı haritayla dünya üzerinde tanımlanamayan uçan cisimlerin en çok görüldüğü noktaları paylaşmıştı. 'Tanımlanamayan anormal fenomen' (UAP) olarak adlandırılan 'tanımlanamayan uçan cisim'ler (UFO) hakkında resmi olarak gizliliği kaldırılmış bilgiler, bakanlık tarafından kurulan yeni bir internet sitesi üzerinden paylaşıma açılmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230913/meksika-kongresinden-uzayli-iddiasi-bu-bir-donum-noktasi-1075445440.html

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