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İstanbul Havalimanı’nda rehine kurtarma tatbikatı
İstanbul Havalimanı’nda rehine kurtarma tatbikatı
Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Havalimanı’nda nefes kesen rehine kurtarma tatbikatı yaptı. Senaryo gereği uçak etrafından önlem alan ekipler... 14.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-14T15:39+0300
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türkiye
istanbul
tatbikat
havalimanı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri geçtiğimiz gün İstanbul Havalimanı’nda “Uçaktan Rehine Kurtarma” tatbikatı gerçekleştirildi. Emniyetin önemli bir parçası olan özel harekat polisleri, aldıkları eğitimler çerçevesinde nefes kesen rehine kurtarma tatbikatı yaptı. Ekipler ilk önce uçak etrafında önlem aldı. Daha sonrada uçağı içine giren özel harekat polisleri rehineleri kurtarıp şahısları yakaladı.Tatbikata katılan İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş,“ Uçak kaçırma operasyonunda uçağa müdahale edilmesinde, rehine kurtarma operasyonunda göstermiş olduğunuz başarıdan dolayı teşekkür ediyorum” dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230911/nato-soguk-savastan-bu-yana-en-buyuk-tatbikati-yapilacak-1075384623.html
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istanbul, tatbikat, havalimanı
istanbul, tatbikat, havalimanı

İstanbul Havalimanı’nda rehine kurtarma tatbikatı

15:39 14.09.2023
© İHA / ZÖHRE ALAGÖZ-AW030145İstanbul Havalimanı’nda rehine kurtarma tatbikatı
İstanbul Havalimanı’nda rehine kurtarma tatbikatı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.09.2023
© İHA / ZÖHRE ALAGÖZ-AW030145
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Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Havalimanı’nda nefes kesen rehine kurtarma tatbikatı yaptı. Senaryo gereği uçak etrafından önlem alan ekipler, daha sonrada uçağın içine girerek rehineleri kurtardı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri geçtiğimiz gün İstanbul Havalimanı’nda “Uçaktan Rehine Kurtarma” tatbikatı gerçekleştirildi. Emniyetin önemli bir parçası olan özel harekat polisleri, aldıkları eğitimler çerçevesinde nefes kesen rehine kurtarma tatbikatı yaptı. Ekipler ilk önce uçak etrafında önlem aldı. Daha sonrada uçağı içine giren özel harekat polisleri rehineleri kurtarıp şahısları yakaladı.
Tatbikata katılan İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş,“ Uçak kaçırma operasyonunda uçağa müdahale edilmesinde, rehine kurtarma operasyonunda göstermiş olduğunuz başarıdan dolayı teşekkür ediyorum” dedi.
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