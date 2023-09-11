https://sputniknews.com.tr/20230911/nato-soguk-savastan-bu-yana-en-buyuk-tatbikati-yapilacak-1075384623.html

NATO, ‘soğuk savaştan’ bu yana en büyük tatbikatı yapılacak

NATO, ‘soğuk savaştan’ bu yana en büyük tatbikatı yapılacak

NATO’nun, ‘soğuk savaştan’ bu yana en büyük askeri tatbikatı gelecek yıl yıl yapmayı planladığı belirtildi. 11.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-11T16:27+0300

2023-09-11T16:27+0300

2023-09-11T16:27+0300

nato

savunma

tatbikat

ortak tatbikat

ortak askeri tatbikat

askeri tatbikat

terör

almanya

polonya

baltık denizi

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Financial Times’ın aktardığına göre NATO, Rusya’nın olası saldırısını nasıl püskürtmeye çalışacağı konusunu çalışmak için en az 40 bin asker toplayacak.Ayrıca 50’den fazla savaş gemisinin katılacağı tatbikatın 500 ila 700 uçak sortisinden oluşacak.Bu tatbikatın, teknik imkanlar nedeniyle türünde bir ilk olduğu kaydedilen haberde, manevralar sırasında askerler için en gerçekçi senaryoların oluşturulması amacıyla gerçek coğrafi ve topografik verilerin kullanılacağı ifade edildi.NATO birliklerinin 'sınırları ötesinde' terör tehditlerine karşı mücadele eğitiminin de alacağı bildirildi.Almanya, Polonya ve Baltık ülkelerinin topraklarında 2024 Şubat-Mart döneminde yapılması planlanan tatbikata, henüz ittifaka resmi üyelik kazanmayan İsveç dahil 32 ülke katılacak.

https://sputniknews.com.tr/20230911/rusya-ukrayna-ordusunun-komuta-noktasini-iskender-fuzesiyle-vurdu-1075379922.html

almanya

polonya

baltık denizi

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nato, tatbikat, ortak tatbikat, ortak askeri tatbikat, askeri tatbikat, terör, almanya, polonya, baltık denizi, rusya