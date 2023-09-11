https://sputniknews.com.tr/20230911/rusya-ukrayna-ordusunun-komuta-noktasini-iskender-fuzesiyle-vurdu-1075379922.html

Rusya, Ukrayna ordusunun komuta noktasını İskender füzesiyle vurdu

Rusya, Ukrayna ordusunun komuta noktasını İskender füzesiyle vurdu

Rusya Savunma Bakanlığı, Batı Askeri Bölgesi'nin İskender operasyonel taktik füze kompleksi birliklerinin Ukrayna ordusuna ait bir komuta noktasını İskender... 11.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-11T12:45+0300

2023-09-11T12:45+0300

2023-09-11T12:45+0300

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Bakanlık, İskender füzesinin konuşlandığı gizli noktadan fırlatma noktasına ilerlediği, atışa hazırlandığı ve ateşlendiği anların görüntülerini yayınladı.Bakanlık, istihbarat verilerine göre İskender füzesiyle imha edilen komuta noktasının Ukrayna ordusunun üst düzey subaylarının her gün ziyaret edildiğini vurguladı.Bakanlık, görevi tamamlayan mürettebatın aracı, düşmanın keşif sistemlerine karşı görünmez kılmak için radyo dalgalarını etkisiz hale getiren kimyasal bileşimle donatılmış özel kamuflaj ağı altında sığınakta tuttuğunun altını çizdi.

https://sputniknews.com.tr/20230911/-ukrayna-ordusunun-belgorod-bolgesine-saldirmak-icin-gonderdigi-ihalar-havada-imha-edildi-1075378354.html

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