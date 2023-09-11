https://sputniknews.com.tr/20230911/rusya-ukrayna-ordusunun-komuta-noktasini-iskender-fuzesiyle-vurdu-1075379922.html
Rusya, Ukrayna ordusunun komuta noktasını İskender füzesiyle vurdu
Rusya, Ukrayna ordusunun komuta noktasını İskender füzesiyle vurdu
Rusya Savunma Bakanlığı, Batı Askeri Bölgesi'nin İskender operasyonel taktik füze kompleksi birliklerinin Ukrayna ordusuna ait bir komuta noktasını İskender... 11.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-11T12:45+0300
2023-09-11T12:45+0300
2023-09-11T12:45+0300
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iskender füze sistemi
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Bakanlık, İskender füzesinin konuşlandığı gizli noktadan fırlatma noktasına ilerlediği, atışa hazırlandığı ve ateşlendiği anların görüntülerini yayınladı.Bakanlık, istihbarat verilerine göre İskender füzesiyle imha edilen komuta noktasının Ukrayna ordusunun üst düzey subaylarının her gün ziyaret edildiğini vurguladı.Bakanlık, görevi tamamlayan mürettebatın aracı, düşmanın keşif sistemlerine karşı görünmez kılmak için radyo dalgalarını etkisiz hale getiren kimyasal bileşimle donatılmış özel kamuflaj ağı altında sığınakta tuttuğunun altını çizdi.
https://sputniknews.com.tr/20230911/-ukrayna-ordusunun-belgorod-bolgesine-saldirmak-icin-gonderdigi-ihalar-havada-imha-edildi-1075378354.html
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ukrayna, ukrayna krizi, rusya, rusya savunma bakanlığı, iskender füzesi, iskender füzeleri, iskender füze sistemi, saldırı
Rusya, Ukrayna ordusunun komuta noktasını İskender füzesiyle vurdu
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Rusya Savunma Bakanlığı, Batı Askeri Bölgesi'nin İskender operasyonel taktik füze kompleksi birliklerinin Ukrayna ordusuna ait bir komuta noktasını İskender füzesiyle vurduğunu belirtti.
Bakanlık, İskender füzesinin konuşlandığı gizli noktadan fırlatma noktasına ilerlediği, atışa hazırlandığı ve ateşlendiği anların görüntülerini yayınladı.
Bakanlık, istihbarat verilerine göre İskender füzesiyle imha edilen komuta noktasının Ukrayna ordusunun üst düzey subaylarının her gün ziyaret edildiğini vurguladı.
Bakanlık, görevi tamamlayan mürettebatın aracı, düşmanın keşif sistemlerine karşı görünmez kılmak için radyo dalgalarını etkisiz hale getiren kimyasal bileşimle donatılmış özel kamuflaj ağı altında sığınakta tuttuğunun altını çizdi.