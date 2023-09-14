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https://sputniknews.com.tr/20230914/guterres-erdogan-ve-lavrovla-tahil-anlasmasina-dair-rusyaya-sunulacak-yeni-teklifleri-konusacak-1075467520.html
'Guterres, Erdoğan ve Lavrov'la tahıl anlaşmasına dair Rusya'ya sunulacak yeni teklifleri konuşacak'
'Guterres, Erdoğan ve Lavrov'la tahıl anlaşmasına dair Rusya'ya sunulacak yeni teklifleri konuşacak'
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in gelecek hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la yapacağı görüşmelerde tahıl... 14.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-14T11:51+0300
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tahıl
karadeniz tahıl koridoru
tahıl anlaşması
tahıl ihracatı
tahıl silosu
tahıl sevkiyatı
rusya
birleşmiş milletler (bm)
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bm genel sekreteri antonio guterres
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Tahıl anlaşmasıyla ilgili görüşmelere katılan Türk teknik heyetinde yer alan bir kaynak, Sputnik'e demecinde, Moskova'ya sunulacak yeni tekliflerin önümüzdeki hafta BM Genel Kurulu kapsamında yapılacak görüşmelerde ele alınacağını bildirdi.Kaynak, "Türkiye ve BM, Rus tarafı için bir dizi yeni teklif hazırladı. Bunlar, BM Genel Sekreteri'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rus heyetinin başkanı olan Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'la istişare edecek. Bu teklifler, gemilerin sigortalanması ve Rusya ihracat işlemlerinin ödemesiyle ilgili" dedi.Ankara'nın Batılı ortaklarıyla tahıl anlaşması konusunda sürdürdüğü görüşmelerin nasıl geçtiğinin sorulması üzerine kaynak, "Müzakereler bazen çok zor geçiyor. Tahıl koridorunu yeniden devreye almak için tek başımıza çalışamayacağımızı, Rusya'dan tarım ürünleri ihracatı konusunda garantiler sunulması ve verilen sözlerin yerine getirilmesi gerektiğini ortaklarımıza, AB ülkelerine anlatıyoruz" ifadelerini kullandı.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Soçi'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı görüşmede Batı'nın verdiği vaatleri yerine getirmesi halinde tahıl anlaşmasına derhal dönmeye hazır olduklarını bir kez daha vurgulamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230913/bm-78-genel-kurulu-baskanindan-putinin-tahil-anlasmasiyla-ilgili-sozleri-hakkinda-aciklama-1075449480.html
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tahıl, karadeniz tahıl koridoru, tahıl anlaşması, tahıl ihracatı, tahıl silosu, tahıl sevkiyatı, rusya, birleşmiş milletler (bm), bm, bm genel sekreteri antonio guterres, türkiye, ukrayna, ukrayna krizi, recep tayyip erdoğan, vladimir putin
tahıl, karadeniz tahıl koridoru, tahıl anlaşması, tahıl ihracatı, tahıl silosu, tahıl sevkiyatı, rusya, birleşmiş milletler (bm), bm, bm genel sekreteri antonio guterres, türkiye, ukrayna, ukrayna krizi, recep tayyip erdoğan, vladimir putin

'Guterres, Erdoğan ve Lavrov'la tahıl anlaşmasına dair Rusya'ya sunulacak yeni teklifleri konuşacak'

11:51 14.09.2023
© İHA / AHMET UZUN-AW01076717 Temmuz'da Rusya'nın tahıl koridoru anlaşmasından çekilmesi sonrası Ukrayna'dan yola çıkan Joseph Schulte isimli konteyner yüklü gemi
17 Temmuz'da Rusya'nın tahıl koridoru anlaşmasından çekilmesi sonrası Ukrayna'dan yola çıkan Joseph Schulte isimli konteyner yüklü gemi - Sputnik Türkiye, 1920, 14.09.2023
© İHA / AHMET UZUN-AW010767
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BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in gelecek hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la yapacağı görüşmelerde tahıl anlaşması konusunda Moskova'ya sunulacak teklifleri istişare edeceği belirtildi.
Tahıl anlaşmasıyla ilgili görüşmelere katılan Türk teknik heyetinde yer alan bir kaynak, Sputnik'e demecinde, Moskova'ya sunulacak yeni tekliflerin önümüzdeki hafta BM Genel Kurulu kapsamında yapılacak görüşmelerde ele alınacağını bildirdi.

Kaynak, "Türkiye ve BM, Rus tarafı için bir dizi yeni teklif hazırladı. Bunlar, BM Genel Sekreteri'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rus heyetinin başkanı olan Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'la istişare edecek. Bu teklifler, gemilerin sigortalanması ve Rusya ihracat işlemlerinin ödemesiyle ilgili" dedi.

Ankara'nın Batılı ortaklarıyla tahıl anlaşması konusunda sürdürdüğü görüşmelerin nasıl geçtiğinin sorulması üzerine kaynak, "Müzakereler bazen çok zor geçiyor. Tahıl koridorunu yeniden devreye almak için tek başımıza çalışamayacağımızı, Rusya'dan tarım ürünleri ihracatı konusunda garantiler sunulması ve verilen sözlerin yerine getirilmesi gerektiğini ortaklarımıza, AB ülkelerine anlatıyoruz" ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Soçi'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı görüşmede Batı'nın verdiği vaatleri yerine getirmesi halinde tahıl anlaşmasına derhal dönmeye hazır olduklarını bir kez daha vurgulamıştı.
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