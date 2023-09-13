https://sputniknews.com.tr/20230913/bm-78-genel-kurulu-baskanindan-putinin-tahil-anlasmasiyla-ilgili-sozleri-hakkinda-aciklama-1075449480.html

BM 78. Genel Kurulu Başkanı'ndan Putin'in tahıl anlaşmasıyla ilgili sözleri hakkında açıklama

BM 78. Genel Kurulu Başkanı'ndan Putin'in tahıl anlaşmasıyla ilgili sözleri hakkında açıklama

BM 78. Genel Kurulu Başkanı Dennis Francis, Rusya'nın verilen vaatlerin yerine getirilmesi halinde tahıl anlaşmasına dönmeye hazır olmasından memnuniyet... 13.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-13T17:43+0300

2023-09-13T17:43+0300

2023-09-13T17:43+0300

dünya

bm

recep tayyip erdoğan

soçi

vladimir putin

batılı ülkeler

tahıl

tahıl anlaşması

karadeniz tahıl koridoru

tahıl ihracatı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/12/1074734913_0:482:2730:2018_1920x0_80_0_0_072aa86b51baec1ca1c336980e313781.jpg

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Soçi'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı görüşmede Batı'nın verdiği vaatleri yerine getirmesi halinde tahıl anlaşmasına derhal dönmeye hazır olduklarını bir kez daha vurgulamıştı.Sputnik'e demeç veren Trinidad ve Tobagolu diplomat, Rusya'dan gelen açıklama hakkında "Öncelikle, Rusya hükümetinin tahıl anlaşmasına dönme arzusunun memnuniyet ve umut veren bir işaret olduğunu söylememe izin verin" ifadelerini kullandı.BM 78. Genel Kurulu Başkanı olarak tahıl anlaşmasının yeniden yürürlüğe koyulması için ne tür çabalar sarf edeceğinin sorulması üzerine Francis, bunun Rusya'nın böyle bir imkan bulunduğunu düşünüp düşünmediğine bağlı olduğu yanıtını verdi.Francis, tahıl anlaşmasının yeniden dünyanın çıkarları doğrultusunda çalışmaya başlaması için dengeli bir yaklaşım sergileneceğini umduğunu ifade etti.'Ukrayna'yla ilgili diyaloğun süreceğini umuyorum'Francis'e 78. BM Genel Kurulu'nda Ukrayna'daki çatışmayla ilgili önemli kararlar veya görüşmeler bekleyip beklemediği de soruldu.Ana aktörler arasında görüşmelerin yapılmasını ummak istediğini söyleyen Francis, "Görüşmeler durduğunda, taraflar gerginleşmeye başlıyor. Diplomasinin doğası böyle. Bu nedenle görüşmelerin süreceğini umuyorum" cevabını verdi.

https://sputniknews.com.tr/20230912/polonya-ukraynadan-tahil-ithalatini15-eylulden-itibaren-yasakladi-1075420995.html

soçi

ukrayna

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

bm, recep tayyip erdoğan, soçi, vladimir putin, batılı ülkeler, tahıl, tahıl anlaşması, karadeniz tahıl koridoru, tahıl ihracatı, tahıl sevkiyatı, ukrayna, ukrayna krizi, rusya