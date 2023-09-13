BM 78. Genel Kurulu Başkanı'ndan Putin'in tahıl anlaşmasıyla ilgili sözleri hakkında açıklama
© İHA / AHMET UZUN-AW01076717 Temmuz'da Rusya'nın tahıl koridoru anlaşmasından çekilmesi sonrası Ukrayna'dan yola çıkan Joseph Schulte isimli konteyner yüklü gemi
© İHA / AHMET UZUN-AW010767
BM 78. Genel Kurulu Başkanı Dennis Francis, Rusya'nın verilen vaatlerin yerine getirilmesi halinde tahıl anlaşmasına dönmeye hazır olmasından memnuniyet duyduğunu söyledi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Soçi'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı görüşmede Batı'nın verdiği vaatleri yerine getirmesi halinde tahıl anlaşmasına derhal dönmeye hazır olduklarını bir kez daha vurgulamıştı.
Sputnik'e demeç veren Trinidad ve Tobagolu diplomat, Rusya'dan gelen açıklama hakkında "Öncelikle, Rusya hükümetinin tahıl anlaşmasına dönme arzusunun memnuniyet ve umut veren bir işaret olduğunu söylememe izin verin" ifadelerini kullandı.
BM 78. Genel Kurulu Başkanı olarak tahıl anlaşmasının yeniden yürürlüğe koyulması için ne tür çabalar sarf edeceğinin sorulması üzerine Francis, bunun Rusya'nın böyle bir imkan bulunduğunu düşünüp düşünmediğine bağlı olduğu yanıtını verdi.
Francis, tahıl anlaşmasının yeniden dünyanın çıkarları doğrultusunda çalışmaya başlaması için dengeli bir yaklaşım sergileneceğini umduğunu ifade etti.
Sputnik'e demeç veren Trinidad ve Tobagolu diplomat, Rusya'dan gelen açıklama hakkında "Öncelikle, Rusya hükümetinin tahıl anlaşmasına dönme arzusunun memnuniyet ve umut veren bir işaret olduğunu söylememe izin verin" ifadelerini kullandı.
BM 78. Genel Kurulu Başkanı olarak tahıl anlaşmasının yeniden yürürlüğe koyulması için ne tür çabalar sarf edeceğinin sorulması üzerine Francis, bunun Rusya'nın böyle bir imkan bulunduğunu düşünüp düşünmediğine bağlı olduğu yanıtını verdi.
Francis, tahıl anlaşmasının yeniden dünyanın çıkarları doğrultusunda çalışmaya başlaması için dengeli bir yaklaşım sergileneceğini umduğunu ifade etti.
'Ukrayna'yla ilgili diyaloğun süreceğini umuyorum'
Francis'e 78. BM Genel Kurulu'nda Ukrayna'daki çatışmayla ilgili önemli kararlar veya görüşmeler bekleyip beklemediği de soruldu.
Ana aktörler arasında görüşmelerin yapılmasını ummak istediğini söyleyen Francis, "Görüşmeler durduğunda, taraflar gerginleşmeye başlıyor. Diplomasinin doğası böyle. Bu nedenle görüşmelerin süreceğini umuyorum" cevabını verdi.
Ana aktörler arasında görüşmelerin yapılmasını ummak istediğini söyleyen Francis, "Görüşmeler durduğunda, taraflar gerginleşmeye başlıyor. Diplomasinin doğası böyle. Bu nedenle görüşmelerin süreceğini umuyorum" cevabını verdi.