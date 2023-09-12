https://sputniknews.com.tr/20230912/polonya-ukraynadan-tahil-ithalatini15-eylulden-itibaren-yasakladi-1075420995.html

Polonya, Ukrayna'dan tahıl ithalatını 15 Eylül'den itibaren yasakladı

Polonya, Ukrayna'dan tahıl ithalatını 15 Eylül'den itibaren yasakladı

Polonya hükümetinden yapılan açıklamada, Polonya’nın Avrupa Komisyonu'nun kararına bakılmaksızın 15 Eylül'den itibaren Ukrayna'dan tahıl ithalatını yasakladığı... 12.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-12T23:26+0300

2023-09-12T23:26+0300

2023-09-12T23:29+0300

ukrayna krizi

polonya

tahıl

ithalat

rusya

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Polonya hükümetinin internet sitesinde yer alan açıklamada, hükümetin Avrupa Komisyonu'nun kararına bakılmaksızın 15 Eylül'den itibaren Ukrayna'dan tahıl ithalatını yasaklayan kararı kabul ettiği belirtildi.Açıklamada, “Komisyonun bundan sonraki kararı ne olursa olsun, bu tarihten itibaren sınırlarımızı Ukrayna’dan gelen tahıla kapatmayı sürdüreceğiz. Yasağın uzatılmasını istiyoruz. Tarım piyasasını istikrara kavuşturmak için ilave adımları ele alacağız” denildi.Polonyalı çiftçilerin çıkarlarının her şeyden daha önemli olduğuna vurgu yapılan açıklamada, Brüksel'in ambargoya uymaması halinde Varşova’nın bu kararı bağımsız olarak uygulayacağı kaydedildi.Ayrıca, Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki konuya ilişkin yaptığı açıklamada, tahıl pazarının yeniden istikrarsız hale gelmesinden endişe duyduklarını, diğer konularda olduğu gibi bu alanda da piyasayı istikrara kavuşturmak için her şeyi yapacaklarını dile getirdi.Ukrayna'dan Polonya, Bulgaristan, Macaristan, Romanya ve Slovakya'ya tahıl ithalatı yasağı 15 Eylül Cuma günü sona eriyor. Adı geçen ülkeler, ambargonun yıl sonuna kadar uzatılması için AB yönetimine talepte bulunmuştu.

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polonya, tahıl, ithalat, rusya