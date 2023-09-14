https://sputniknews.com.tr/20230914/fare-zehirli-cinayet-once-itiraf-etti-sonra-intihar-dedi-1075463676.html
Fare zehirli cinayet: Önce itiraf etti sonra 'intihar' dedi
Fare zehirli cinayet: Önce itiraf etti sonra 'intihar' dedi
Denizli’de bir kişi, birlikte yaşadığı yabancı uyruklu sevgilisinin ellerini koli bandıyla, ayaklarını da plastik kelepçeyle bağlayıp fare zehri verdi. Zanlı... 14.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-14T09:52+0300
2023-09-14T09:52+0300
2023-09-14T09:52+0300
türkiye
cinayet
fare zehri
mahkeme
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Pamukkale ilçesine bağlı Fatih Mahallesi'nde 11 Ekim 2022 tarihinde boş arazide elleri koli bandıyla, ayakları plastik kelepçeyle bağlanıp battaniyeye sarılı halde atılan Nadia Nori'nin (30) cesedi bulundu.Soruşturmada Nadia Nori'nin kendisinden 8 yaş küçük sevgilisi Sabour Sakhizadeh (21) tarafından fare zehri verildikten sonra iş dönüşü boğazının sıkılarak öldürüldüğü, cesedin el arabasıyla battaniyeye sarılı halde yaklaşık 2 kilometre taşındıktan sonra yol kenarına atıldığı ortaya çıktı.Suçlamaları kabul etmediCinayeti itiraf eden Sakhizadeh, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Zanlının müebbet hapis cezası talebiyle 3. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına başlandı.Gözaltına alınırken suçunu itiraf eden Sabour Sakhizadeh, duruşmada sevgilisinin intihar ettiğini iddia ederek, ilk ifadesini baskı altında verdiğini ve cesedi ise panikle attığını söyledi.Cesedin taşınmasına yardım eden yaşı küçük N.K. (16) ise, şüphelinin kendisini demir taşıma bahanesiyle kandırdığını, yolda bekçilerin kendilerini durdurduğunu ve el arabasında malzeme taşıdıklarını söyledikten sonra yola devam ettiklerini ve içinde ceset olduğunu bilmediğini söyledi.Hakim, Sakhizadeh ve N.K.’nin tutukluğunun devamına ve beklenen raporlar çerçevesinde duruşmanın ertelenmesine karar verdi.Denizli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın üçüncü duruşmasında sanık Sakhızadeh, gözaltına alındığında cinayeti itiraf etmesine rağmen polise verdiği ifadelerin baskı altında alındığını, gerçeği yansıtmadığını ve Nadia Noorı'nın fare zehriyle intihar ettiğini öne sürerek beraatini istedi.Savcılık, esas hakkındaki mütalaasında sanığın genç kadının yemeğine öldürme kastı ile fare zehri koyduğunu belirterek ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılmasını istedi.3 Eki̇m'e ertelendi̇Mütalaada cesedin taşınmasına ve delillerin yok edilmesine yardımcı olduğu gerekçesiyle 16 yaşındaki N.K.'nin da suçun işlenmesine ve delillerin yok edilmesine yardım etmek suçlamasıyla cezalandırılması talep edildi.Mahkeme heyeti, Sakhızadeh ve suça sürüklenen N.K.'nin tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı 3 Ekim'e erteledi.
https://sputniknews.com.tr/20230914/yunanistandaki-6-turkun-oldugu-cete-savasinda-gonderilen-mesaj-ortaya-cikti-1075462234.html
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cinayet, fare zehri, mahkeme
cinayet, fare zehri, mahkeme
Fare zehirli cinayet: Önce itiraf etti sonra 'intihar' dedi
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Denizli’de bir kişi, birlikte yaşadığı yabancı uyruklu sevgilisinin ellerini koli bandıyla, ayaklarını da plastik kelepçeyle bağlayıp fare zehri verdi. Zanlı, kendisine yardım eden arkadaşı ile yargılandığı mahkemede ilk ifadesini kabul etmedi. Öte yandan zanlı, kadının intihar ettiğini iddia etti.
Pamukkale ilçesine bağlı Fatih Mahallesi'nde 11 Ekim 2022 tarihinde boş arazide elleri koli bandıyla, ayakları plastik kelepçeyle bağlanıp battaniyeye sarılı halde atılan Nadia Nori'nin (30) cesedi bulundu.
Soruşturmada Nadia Nori'nin kendisinden 8 yaş küçük sevgilisi Sabour Sakhizadeh (21) tarafından fare zehri verildikten sonra iş dönüşü boğazının sıkılarak öldürüldüğü, cesedin el arabasıyla battaniyeye sarılı halde yaklaşık 2 kilometre taşındıktan sonra yol kenarına atıldığı ortaya çıktı.
Suçlamaları kabul etmedi
Cinayeti itiraf eden Sakhizadeh, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Zanlının müebbet hapis cezası talebiyle 3. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına başlandı.
Gözaltına alınırken suçunu itiraf eden Sabour Sakhizadeh, duruşmada sevgilisinin intihar ettiğini iddia ederek, ilk ifadesini baskı altında verdiğini ve cesedi ise panikle attığını söyledi.
Cesedin taşınmasına yardım eden yaşı küçük N.K. (16) ise, şüphelinin kendisini demir taşıma bahanesiyle kandırdığını, yolda bekçilerin kendilerini durdurduğunu ve el arabasında malzeme taşıdıklarını söyledikten sonra yola devam ettiklerini ve içinde ceset olduğunu bilmediğini söyledi.
Hakim, Sakhizadeh ve N.K.’nin tutukluğunun devamına ve beklenen raporlar çerçevesinde duruşmanın ertelenmesine karar verdi.
Denizli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın üçüncü duruşmasında sanık Sakhızadeh, gözaltına alındığında cinayeti itiraf etmesine rağmen polise verdiği ifadelerin baskı altında alındığını, gerçeği yansıtmadığını ve Nadia Noorı'nın fare zehriyle intihar ettiğini öne sürerek beraatini istedi.
Savcılık, esas hakkındaki mütalaasında sanığın genç kadının yemeğine öldürme kastı ile fare zehri koyduğunu belirterek ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılmasını istedi.
3 Eki̇m'e ertelendi̇
Mütalaada cesedin taşınmasına ve delillerin yok edilmesine yardımcı olduğu gerekçesiyle 16 yaşındaki N.K.'nin da suçun işlenmesine ve delillerin yok edilmesine yardım etmek suçlamasıyla cezalandırılması talep edildi.
Mahkeme heyeti, Sakhızadeh ve suça sürüklenen N.K.'nin tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı 3 Ekim'e erteledi.