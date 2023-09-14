https://sputniknews.com.tr/20230914/fare-zehirli-cinayet-once-itiraf-etti-sonra-intihar-dedi-1075463676.html

Fare zehirli cinayet: Önce itiraf etti sonra 'intihar' dedi

Fare zehirli cinayet: Önce itiraf etti sonra 'intihar' dedi

Denizli’de bir kişi, birlikte yaşadığı yabancı uyruklu sevgilisinin ellerini koli bandıyla, ayaklarını da plastik kelepçeyle bağlayıp fare zehri verdi. Zanlı... 14.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-14T09:52+0300

2023-09-14T09:52+0300

2023-09-14T09:52+0300

türkiye

cinayet

fare zehri

mahkeme

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/09/0e/1075463820_0:0:1000:562_1920x0_80_0_0_9b974f53d05c4286598ee27cfd44909b.jpg

Pamukkale ilçesine bağlı Fatih Mahallesi'nde 11 Ekim 2022 tarihinde boş arazide elleri koli bandıyla, ayakları plastik kelepçeyle bağlanıp battaniyeye sarılı halde atılan Nadia Nori'nin (30) cesedi bulundu.Soruşturmada Nadia Nori'nin kendisinden 8 yaş küçük sevgilisi Sabour Sakhizadeh (21) tarafından fare zehri verildikten sonra iş dönüşü boğazının sıkılarak öldürüldüğü, cesedin el arabasıyla battaniyeye sarılı halde yaklaşık 2 kilometre taşındıktan sonra yol kenarına atıldığı ortaya çıktı.Suçlamaları kabul etmediCinayeti itiraf eden Sakhizadeh, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Zanlının müebbet hapis cezası talebiyle 3. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına başlandı.Gözaltına alınırken suçunu itiraf eden Sabour Sakhizadeh, duruşmada sevgilisinin intihar ettiğini iddia ederek, ilk ifadesini baskı altında verdiğini ve cesedi ise panikle attığını söyledi.Cesedin taşınmasına yardım eden yaşı küçük N.K. (16) ise, şüphelinin kendisini demir taşıma bahanesiyle kandırdığını, yolda bekçilerin kendilerini durdurduğunu ve el arabasında malzeme taşıdıklarını söyledikten sonra yola devam ettiklerini ve içinde ceset olduğunu bilmediğini söyledi.Hakim, Sakhizadeh ve N.K.’nin tutukluğunun devamına ve beklenen raporlar çerçevesinde duruşmanın ertelenmesine karar verdi.Denizli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın üçüncü duruşmasında sanık Sakhızadeh, gözaltına alındığında cinayeti itiraf etmesine rağmen polise verdiği ifadelerin baskı altında alındığını, gerçeği yansıtmadığını ve Nadia Noorı'nın fare zehriyle intihar ettiğini öne sürerek beraatini istedi.Savcılık, esas hakkındaki mütalaasında sanığın genç kadının yemeğine öldürme kastı ile fare zehri koyduğunu belirterek ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılmasını istedi.3 Eki̇m'e ertelendi̇Mütalaada cesedin taşınmasına ve delillerin yok edilmesine yardımcı olduğu gerekçesiyle 16 yaşındaki N.K.'nin da suçun işlenmesine ve delillerin yok edilmesine yardım etmek suçlamasıyla cezalandırılması talep edildi.Mahkeme heyeti, Sakhızadeh ve suça sürüklenen N.K.'nin tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı 3 Ekim'e erteledi.

https://sputniknews.com.tr/20230914/yunanistandaki-6-turkun-oldugu-cete-savasinda-gonderilen-mesaj-ortaya-cikti-1075462234.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

cinayet, fare zehri, mahkeme