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https://sputniknews.com.tr/20230914/yunanistandaki-6-turkun-oldugu-cete-savasinda-gonderilen-mesaj-ortaya-cikti-1075462234.html
Yunanistan'daki 6 Türk'ün öldüğü 'çete savaşında' gönderilen mesaj ortaya çıktı
Yunanistan'daki 6 Türk'ün öldüğü 'çete savaşında' gönderilen mesaj ortaya çıktı
Yunanistan’ın başkenti Atina yakınlarında pazartesi akşamı meydana gelen ve çete hesaplaşmasına dayandığı iddia edilen 6 kişinin öldürüldüğü olaydan 10 dakika... 14.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-14T07:51+0300
2023-09-14T07:51+0300
türkiye
yunanistan
çete
barış boyun
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Yunanistan’ın başkenti Atina yakınlarında pazartesi günü akşam saatlerinde 6 Türk’ün öldürüldüğü saldırıda 5 kişinin aynı karede yer alan fotoğrafları ortaya çıktı. Yakın tarihlerde çekildiği düşünülen fotoğraf karesinde yer alan 6. kişinin ise öldürülenlerden biri olabileceği sanılıyor. Çete hesaplaşmasına dayandığı iddia edilen olaydan 10 dakika önce maktullerden birinin cep telefonlarına SMS yoluyla “Bulunduğunuz yer deşifre oldu o evden hemen çıkın, sizi öldürecekler” yazan bir mesaj atıldığı belirlendi.Henüz güvenlik görüntüsü yok'Şifreli' mesajın kim ya da kimler tarafından gönderildiği araştırılırken, öldürülen çete üyelerinin cep telefonlarına gönderilen mesajın ‘tuzak’ olabileceği ifade ediliyor.Yunanistan’ın başkenti Atina yakınlarındaki sahil kasabası Doğu Attika’daki saldırıda ölen 6 çete mensubundan 5’inin üzerinde sahte Fransız pasaportu bulunurken, Atina polisinin yaptığı çalışmada, henüz saldırı anına ilişkin güvenlik kamera görüntüsü olmadığı, ancak silah seslerinin duyulduğu bir görüntüye ulaşıldığı öğrenildi.Diğer taraftan cinayeti çok yönlü olarak soruşturan Yunan polisi, saldırıdan birkaç saat sonra Atina’daki uluslararası havalimanında kritik bir operasyon düzenledi. Operasyonda cinayetle bağlantısı olabileceği değerlendirilen ve üzerinden Portekiz pasaportu çıkan Süleyman D.(32) adlı bir Türk’ün, “Midilli” adlı Yunan uçağına binmek üzereyken terminalde gözaltına alındığı öğrenildi. Atina Havalimanı'nda yakalanan bu kişinin valizinde yapılan aramalarda ise 9 mm çapında 4 mermi taşıdığının tespit edilmesinin ardından tutuklandığı kaydedildi. Üzerinden birden fazla sahte pasaport ve kimlik bulunan Süleyman D.’nin Yunanistan-Türkiye-Portekiz üçgenindeki bağlantıları araştırılıyor.Barış Boyun’un adamlarıAtina’da öldürülenlerden 3’nün uluslararası düzeyde Kırmızı Bülten’le aranan ve firari olarak İtalya’da yaşayan çete elebaşı Barış Boyun’un doğrudan adamı olduğu öğrenildi. Ölen kişiler hakkında Barış Boyun’un liderliğini yaptığı suç örgütüne üye olmaktan aranma ve yakalama kararı bulunduğu ortaya çıktı.Öldürülen kişilerden A.T.’nin 25 farklı suç, 16 aranma kaydı olduğu, B.T.‘nin ise çeşitli maddelerden 32 suç ve 6 aranma kaydının bulunduğu, O.K.T.’nin 13 suç kaydı, 2 aranması, D.E.B.‘nin 15 suç kaydı, 7 aranması, Ö.K.’nın da 6 suç dosyası ile 2 farklı nedenden dolayı yakalama kararı bulunduğu öğrenildi. Söz konusu kişilerin kabarık suç kayıtları arasında ‘yaralama’, ‘cinayet’, ‘silah kanuna muhalefet’ ve ‘hırsızlık‘ gibi çeşitli suçlar yer alıyor.
https://sputniknews.com.tr/20230913/atinada-cete-savasi-6-turk-oldu-baglanti-ortaya-cikti-1075433097.html
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yunanistan, çete, barış boyun
yunanistan, çete, barış boyun

Yunanistan'daki 6 Türk'ün öldüğü 'çete savaşında' gönderilen mesaj ortaya çıktı

07:51 14.09.2023
© İHAYunanistan çete
Yunanistan çete - Sputnik Türkiye, 1920, 14.09.2023
© İHA
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Yunanistan’ın başkenti Atina yakınlarında pazartesi akşamı meydana gelen ve çete hesaplaşmasına dayandığı iddia edilen 6 kişinin öldürüldüğü olaydan 10 dakika önce gelen ‘şifreli’ mesajın kim ya da kimler tarafından gönderildiği araştırılıyor.
Yunanistan’ın başkenti Atina yakınlarında pazartesi günü akşam saatlerinde 6 Türk’ün öldürüldüğü saldırıda 5 kişinin aynı karede yer alan fotoğrafları ortaya çıktı.
Yakın tarihlerde çekildiği düşünülen fotoğraf karesinde yer alan 6. kişinin ise öldürülenlerden biri olabileceği sanılıyor. Çete hesaplaşmasına dayandığı iddia edilen olaydan 10 dakika önce maktullerden birinin cep telefonlarına SMS yoluyla “Bulunduğunuz yer deşifre oldu o evden hemen çıkın, sizi öldürecekler” yazan bir mesaj atıldığı belirlendi.

Henüz güvenlik görüntüsü yok

'Şifreli' mesajın kim ya da kimler tarafından gönderildiği araştırılırken, öldürülen çete üyelerinin cep telefonlarına gönderilen mesajın ‘tuzak’ olabileceği ifade ediliyor.
Yunanistan’ın başkenti Atina yakınlarındaki sahil kasabası Doğu Attika’daki saldırıda ölen 6 çete mensubundan 5’inin üzerinde sahte Fransız pasaportu bulunurken, Atina polisinin yaptığı çalışmada, henüz saldırı anına ilişkin güvenlik kamera görüntüsü olmadığı, ancak silah seslerinin duyulduğu bir görüntüye ulaşıldığı öğrenildi.
Diğer taraftan cinayeti çok yönlü olarak soruşturan Yunan polisi, saldırıdan birkaç saat sonra Atina’daki uluslararası havalimanında kritik bir operasyon düzenledi. Operasyonda cinayetle bağlantısı olabileceği değerlendirilen ve üzerinden Portekiz pasaportu çıkan Süleyman D.(32) adlı bir Türk’ün, “Midilli” adlı Yunan uçağına binmek üzereyken terminalde gözaltına alındığı öğrenildi. Atina Havalimanı'nda yakalanan bu kişinin valizinde yapılan aramalarda ise 9 mm çapında 4 mermi taşıdığının tespit edilmesinin ardından tutuklandığı kaydedildi. Üzerinden birden fazla sahte pasaport ve kimlik bulunan Süleyman D.’nin Yunanistan-Türkiye-Portekiz üçgenindeki bağlantıları araştırılıyor.

Barış Boyun’un adamları

Atina’da öldürülenlerden 3’nün uluslararası düzeyde Kırmızı Bülten’le aranan ve firari olarak İtalya’da yaşayan çete elebaşı Barış Boyun’un doğrudan adamı olduğu öğrenildi. Ölen kişiler hakkında Barış Boyun’un liderliğini yaptığı suç örgütüne üye olmaktan aranma ve yakalama kararı bulunduğu ortaya çıktı.
Öldürülen kişilerden A.T.’nin 25 farklı suç, 16 aranma kaydı olduğu, B.T.‘nin ise çeşitli maddelerden 32 suç ve 6 aranma kaydının bulunduğu, O.K.T.’nin 13 suç kaydı, 2 aranması, D.E.B.‘nin 15 suç kaydı, 7 aranması, Ö.K.’nın da 6 suç dosyası ile 2 farklı nedenden dolayı yakalama kararı bulunduğu öğrenildi. Söz konusu kişilerin kabarık suç kayıtları arasında ‘yaralama’, ‘cinayet’, ‘silah kanuna muhalefet’ ve ‘hırsızlık‘ gibi çeşitli suçlar yer alıyor.
Yunanistan - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2023
TÜRKİYE
Atina'da çete savaşı: 6 Türk öldü, bağlantı ortaya çıktı
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