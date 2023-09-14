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- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230914/donetsk-yonetimi-kiev-operasyonun-basindan-bu-yana-500-bin-askerini-kaybetti-1075471842.html
Donetsk yönetimi: Kiev operasyonun başından bu yana 500 bin askerini kaybetti
Donetsk yönetimi: Kiev operasyonun başından bu yana 500 bin askerini kaybetti
Donetsk Halk Cumhuriyeti lideri Puşilin’in danışmanı Gagin, özel askeri operasyonun başından bu yana Kiev’in yaklaşık olarak 500 bin askerini kalıcı olarak... 14.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-14T14:50+0300
2023-09-14T14:50+0300
ukrayna krizi
nato genel sekreteri jens stoltenberg
ukrayna
ukrayna krizi
saldırı
savunma
denis puşilin
donetsk halk cumhuriyeti (dhc) halk milisi
gsm operatörleri
kayıp
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Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) lideri Denis Puşilin’in danışmanı Yan Gagin, Sputnik’e demecinde Ukrayna'nın Rus operasyonunun başından bu yana yaklaşık olarak 500 bin askerini kalıcı olarak kaybettiğini söyledi.“Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin kayıplarından bahsedecek olursak, gözle görülür birkaç sızıntı oldu. Yani bu kayıpları Ukrayna'daki kaynaklarımızdan aldığımız istihbaratlardan biliyoruz, bir de kamuya açık kaynaklar var. Örneğin sadece bir hafta önce, belki daha da önce, Ukrayna'da gsm operatörlerinden biri (MTS-Ukrayna), yaklaşık 400 bin abonenin bir daha asla telefonunu açmayacağına dair çevrimiçi bir video yayınladı” diyen Gagin, söz konusu videoda bir daha asla telefon edemeyecek ya da çağrılara yanıt veremeyecek olan Ukraynalı askerlerin siluetlerinin yer aldığını ifade etti.400 bin rakamının Ukrayna’daki gsm operatörlerinden sadece bir tanesinin vermiş olduğu rakam olduğuna dikkat çeken Gagin, videonun yayınlanır yayınlanmaz ‘kilitlendiğini’ ve her yerden kaldırıldığını, ‘dolayısıyla bu rakamların gerçekçi olabileceğini’ vurguladı.Gagin, “Şöyle bir şey de oldu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Avrupa Parlamentosu toplantısında Ukrayna'da 500 binden fazla askeri personelin öldüğünün doğru olup olmadığı sorulduğunda yanıt vermedi, ancak bunun kolay olacağına dair söz vermediklerini söyledi. Yani bu rakamı suskunluğuyla doğruladı. Dolayısıyla bu çatışmada askeri personel olarak hayatını kaybeden yaklaşık yarım milyon Ukraynalı rakamının gerçeğe yakın olduğunu düşünüyorum” vurgusunu yaptı.Bu verilerin yaralı kayıplarını kapsamadığını dile getiren Gagin, yaralıların arasında hem iyileşip göreve dönebilecek, hem de sakat kalıp çatışmalara katılamayacak kişiler olduğunun altını çizdi.Kayıp olarak kayıtlara geçenlerin sayısının da küçümsenemeyecek kadar çok olduğuna dikkat çeken Gagin, bu nedenle Ukrayna'nın artık bir ‘zorunlu askeri kaynak krizinden’ çok ‘demografik çöküş’ riskiyle karşı karşıya olduğunu vurguladı.
https://sputniknews.com.tr/20230914/ukraynadan-yeni-saldiri-girisimleri-karadenizde-5-insansiz-hucumbot-kirimda-11-iha-imha-edildi-1075466551.html
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nato genel sekreteri jens stoltenberg, ukrayna, ukrayna krizi, saldırı, savunma, denis puşilin, donetsk halk cumhuriyeti (dhc) halk milisi, gsm operatörleri, kayıp, ölüm
nato genel sekreteri jens stoltenberg, ukrayna, ukrayna krizi, saldırı, savunma, denis puşilin, donetsk halk cumhuriyeti (dhc) halk milisi, gsm operatörleri, kayıp, ölüm

Donetsk yönetimi: Kiev operasyonun başından bu yana 500 bin askerini kaybetti

14:50 14.09.2023
© AFP 2023 / ANATOLII STEPANOVUkrayna askeri
Ukrayna askeri - Sputnik Türkiye, 1920, 14.09.2023
© AFP 2023 / ANATOLII STEPANOV
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Donetsk Halk Cumhuriyeti lideri Puşilin’in danışmanı Gagin, özel askeri operasyonun başından bu yana Kiev’in yaklaşık olarak 500 bin askerini kalıcı olarak kaybettiğini belirtti.
Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) lideri Denis Puşilin’in danışmanı Yan Gagin, Sputnik’e demecinde Ukrayna'nın Rus operasyonunun başından bu yana yaklaşık olarak 500 bin askerini kalıcı olarak kaybettiğini söyledi.
“Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin kayıplarından bahsedecek olursak, gözle görülür birkaç sızıntı oldu. Yani bu kayıpları Ukrayna'daki kaynaklarımızdan aldığımız istihbaratlardan biliyoruz, bir de kamuya açık kaynaklar var. Örneğin sadece bir hafta önce, belki daha da önce, Ukrayna'da gsm operatörlerinden biri (MTS-Ukrayna), yaklaşık 400 bin abonenin bir daha asla telefonunu açmayacağına dair çevrimiçi bir video yayınladı” diyen Gagin, söz konusu videoda bir daha asla telefon edemeyecek ya da çağrılara yanıt veremeyecek olan Ukraynalı askerlerin siluetlerinin yer aldığını ifade etti.
400 bin rakamının Ukrayna’daki gsm operatörlerinden sadece bir tanesinin vermiş olduğu rakam olduğuna dikkat çeken Gagin, videonun yayınlanır yayınlanmaz ‘kilitlendiğini’ ve her yerden kaldırıldığını, ‘dolayısıyla bu rakamların gerçekçi olabileceğini’ vurguladı.
Gagin, “Şöyle bir şey de oldu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Avrupa Parlamentosu toplantısında Ukrayna'da 500 binden fazla askeri personelin öldüğünün doğru olup olmadığı sorulduğunda yanıt vermedi, ancak bunun kolay olacağına dair söz vermediklerini söyledi. Yani bu rakamı suskunluğuyla doğruladı. Dolayısıyla bu çatışmada askeri personel olarak hayatını kaybeden yaklaşık yarım milyon Ukraynalı rakamının gerçeğe yakın olduğunu düşünüyorum” vurgusunu yaptı.
Bu verilerin yaralı kayıplarını kapsamadığını dile getiren Gagin, yaralıların arasında hem iyileşip göreve dönebilecek, hem de sakat kalıp çatışmalara katılamayacak kişiler olduğunun altını çizdi.
Kayıp olarak kayıtlara geçenlerin sayısının da küçümsenemeyecek kadar çok olduğuna dikkat çeken Gagin, bu nedenle Ukrayna'nın artık bir ‘zorunlu askeri kaynak krizinden’ çok ‘demografik çöküş’ riskiyle karşı karşıya olduğunu vurguladı.
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