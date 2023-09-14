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CHP MYK’sı kurultay gündemi ile toplandı: Kılıçdaroğlu, delege dağılımına ilişkin rapor istedi
CHP MYK’sı kurultay gündemi ile toplandı: Kılıçdaroğlu, delege dağılımına ilişkin rapor istedi
Cumhuriyet Halk Parti MYK’sı dün olağanüstü şekilde bir araya gelerek kurultay sürecini ele aldı. Edinilen bilgiye göre CHP Genel Başkanı Kemal... 14.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-14T14:57+0300
2023-09-14T14:57+0300
politika
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cumhuriyet halk partisi (chp)
chp genel merkezi
chp kurultayı
kemal kılıçdaroğlu
chp pm
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Cumhuriyet Halk Parti’sinde il kongreleri süreci başladı. Ekim ayının ortasına kadar il kongrelerinin tamamlanması bekleniyor. İlçe kongreleri sonucunda il kongrelerinde oy kullanacak olan delegeler belirlenmiş oldu. İlçe kongrelerinde belirli olan delegelerin değişim yanlısı ya da genel merkezi destekleyip destelemediği hesapları yapılıyor. Ankara, İstanbul ve İzmir’de tamamlanan ilçe kongrelerinde, hem Genel Merkez destekçileri, hem de değişim isteyenler delegelik elde etti. Edinilen bilgiye göre Genel Merkez, ezici bir üstünlükte olmasa da tüm ülkede delege sayısında önde olduğu belirtiliyor.CHP Genel Merkezi’nde de il kongreleri öncesinde delege hesapları gündemde. Pazartesi günü haftalık toplantısını gerçekleştiren CHP MYK’sı, Çarşamba günü olağanüstü olarak bir kez daha bir araya geldi.CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun kurmayları ile bir araya geldiği toplantının gündeminin kurultay süreci olduğu ifade edildi. Toplantıda CHP Liderinin kurmaylarından delege dağılımına ilişkin rapor istediği belirtildi. Kılıçdaroğlu’nun delege dağılımında doğru verilere ulaşmak istediğini belirttiği öğrenildi.Genel kurul için kasım ayı konuşuluyorCHP’nin genel kurulu için tarihler de konuşulmaya başlandı. İl kongreleri tamamlandıktan sonra Parti Meclisi’nde kurultay tarihi için karar verilecek. Genel Kurultay’ın kasım ayı başından yapılması görüşü partide öne çıkıyor.
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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), chp genel merkezi, chp kurultayı, kemal kılıçdaroğlu, chp pm, kurultay
chp, cumhuriyet halk partisi (chp), chp genel merkezi, chp kurultayı, kemal kılıçdaroğlu, chp pm, kurultay

CHP MYK’sı kurultay gündemi ile toplandı: Kılıçdaroğlu, delege dağılımına ilişkin rapor istedi

14:57 14.09.2023
© AACHP Genel Merkezi
CHP Genel Merkezi - Sputnik Türkiye, 1920, 14.09.2023
© AA
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Özel
Cumhuriyet Halk Parti MYK’sı dün olağanüstü şekilde bir araya gelerek kurultay sürecini ele aldı. Edinilen bilgiye göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun delege seçimlerine ilişkin kurmaylarından rapor istediği ifade edildi.
Cumhuriyet Halk Parti’sinde il kongreleri süreci başladı. Ekim ayının ortasına kadar il kongrelerinin tamamlanması bekleniyor. İlçe kongreleri sonucunda il kongrelerinde oy kullanacak olan delegeler belirlenmiş oldu. İlçe kongrelerinde belirli olan delegelerin değişim yanlısı ya da genel merkezi destekleyip destelemediği hesapları yapılıyor.
Ankara, İstanbul ve İzmir’de tamamlanan ilçe kongrelerinde, hem Genel Merkez destekçileri, hem de değişim isteyenler delegelik elde etti. Edinilen bilgiye göre Genel Merkez, ezici bir üstünlükte olmasa da tüm ülkede delege sayısında önde olduğu belirtiliyor.
CHP Genel Merkezi’nde de il kongreleri öncesinde delege hesapları gündemde. Pazartesi günü haftalık toplantısını gerçekleştiren CHP MYK’sı, Çarşamba günü olağanüstü olarak bir kez daha bir araya geldi.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun kurmayları ile bir araya geldiği toplantının gündeminin kurultay süreci olduğu ifade edildi. Toplantıda CHP Liderinin kurmaylarından delege dağılımına ilişkin rapor istediği belirtildi. Kılıçdaroğlu’nun delege dağılımında doğru verilere ulaşmak istediğini belirttiği öğrenildi.

Genel kurul için kasım ayı konuşuluyor

CHP’nin genel kurulu için tarihler de konuşulmaya başlandı. İl kongreleri tamamlandıktan sonra Parti Meclisi’nde kurultay tarihi için karar verilecek. Genel Kurultay’ın kasım ayı başından yapılması görüşü partide öne çıkıyor.
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