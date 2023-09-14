https://sputniknews.com.tr/20230914/chp-myksi-kurultay-gundemi-ile-toplandi-kilicdaroglu-delege-dagilimina-iliskin-rapor-istedi-1075471122.html

CHP MYK’sı kurultay gündemi ile toplandı: Kılıçdaroğlu, delege dağılımına ilişkin rapor istedi

CHP MYK’sı kurultay gündemi ile toplandı: Kılıçdaroğlu, delege dağılımına ilişkin rapor istedi

Cumhuriyet Halk Parti MYK’sı dün olağanüstü şekilde bir araya gelerek kurultay sürecini ele aldı. Edinilen bilgiye göre CHP Genel Başkanı Kemal... 14.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-14T14:57+0300

2023-09-14T14:57+0300

2023-09-14T14:57+0300

politika

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

chp genel merkezi

chp kurultayı

kemal kılıçdaroğlu

chp pm

kurultay

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Cumhuriyet Halk Parti’sinde il kongreleri süreci başladı. Ekim ayının ortasına kadar il kongrelerinin tamamlanması bekleniyor. İlçe kongreleri sonucunda il kongrelerinde oy kullanacak olan delegeler belirlenmiş oldu. İlçe kongrelerinde belirli olan delegelerin değişim yanlısı ya da genel merkezi destekleyip destelemediği hesapları yapılıyor. Ankara, İstanbul ve İzmir’de tamamlanan ilçe kongrelerinde, hem Genel Merkez destekçileri, hem de değişim isteyenler delegelik elde etti. Edinilen bilgiye göre Genel Merkez, ezici bir üstünlükte olmasa da tüm ülkede delege sayısında önde olduğu belirtiliyor.CHP Genel Merkezi’nde de il kongreleri öncesinde delege hesapları gündemde. Pazartesi günü haftalık toplantısını gerçekleştiren CHP MYK’sı, Çarşamba günü olağanüstü olarak bir kez daha bir araya geldi.CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun kurmayları ile bir araya geldiği toplantının gündeminin kurultay süreci olduğu ifade edildi. Toplantıda CHP Liderinin kurmaylarından delege dağılımına ilişkin rapor istediği belirtildi. Kılıçdaroğlu’nun delege dağılımında doğru verilere ulaşmak istediğini belirttiği öğrenildi.Genel kurul için kasım ayı konuşuluyorCHP’nin genel kurulu için tarihler de konuşulmaya başlandı. İl kongreleri tamamlandıktan sonra Parti Meclisi’nde kurultay tarihi için karar verilecek. Genel Kurultay’ın kasım ayı başından yapılması görüşü partide öne çıkıyor.

https://sputniknews.com.tr/20230911/chp-sozcusu-oztrak-bize-yolunuz-acik-olsun-demek-duser-1075391735.html

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