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CHP Sözcüsü Öztrak: Bize 'Yolunuz açık olsun' demek düşer
CHP Sözcüsü Öztrak: Bize 'Yolunuz açık olsun' demek düşer
CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Bizim dışımızdaki bir parti 'Ben kendi adaylarımı göstereceğim' diyorsa, bize de ona 'Yolunuz açık olsun' demek düşer. Belediye... 11.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-11T19:55+0300
2023-09-11T19:55+0300
politika
faik öztrak
chp
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CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı.Toplantı devam ederken açıklamada bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Öztrak, hafta sonu partilerinin 100. kuruluş yıl dönümünü büyük coşkuyla kutladıklarını bildirdi.CHP'nin, Türk milletinin emperyalizme karşı verdiği en onurlu savaşın, Kurtuluş Savaşı'nın meydanlarında doğduğunu belirten Öztrak, "asrı yıla sığdıran" kurucu parti olduğunu, bu yönüyle tüm dünyada eşi benzeri bulunmadığını ifade etti.CHP'nin Mustafa Kemal Atatürk'ün iki büyük eserinden biri olduğunu ifade eden Öztrak, CHP'nin tarihinde emperyalizme karşı dik duranların, milliyetçiliği Kıbrıs topraklarına yazanların bulunduğunu aktardı.'Eğitim sistemindeki kaos bir türlü bitmiyor'Faik Öztrak, yeni eğitim-öğretim yılına, özellikle deprem bölgesinde, okulların fiziki durumundan öğretmenlerin barınmasına kadar pek çok sorunla başlandığını, okullarda yeni döneme doğru dürüst hazırlık bulunmadığını öne sürdü.Velilerin yapboza dönen eğitim sistemi ve artan masraflar yüzünden kara kara düşündüğünü, okulların fiziki durumu ve öğretmen atamalarının yetersiz olduğunu savunan Öztrak, hükümetin bu sorunlara odaklanmak yerine eğitim sistemini ideolojik vesayet altına almaya çabaladığını iddia etti.Öztrak, "Eğitim sistemi sürekli hallaç pamuğu gibi atılıyor. Önce sınıfta kalma kalkıyor, sonra geri geliyor, sınav konuyor, sınav kaldırılıyor. Eğitim sistemindeki kaos bir türlü bitmiyor" ifadesini kullandı.Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından geçen zamana rağmen sorunların çözülmediğini savunan Öztrak, şunları kaydetti:'Enflasyonu düşürme safsatası duvara tosluyor'Öztrak, dünyada Ukrayna-Rusya geriliminin başladığı dönemde zirveyi gören gıda fiyatlarının o günden beri yüzde 24 azaldığını, Türkiye'de ise aynı dönemde gıda fiyatlarının yüzde 110 arttığını, ülkede gıda fiyatlarının 36 aydır kesintisiz yükseldiğini söyledi.Çocukların okula aç gittiğini, ülkede sadece yoksulluğun değil, açlığın da konuşulduğunu dile getiren Öztrak, çalışanların çoğunun açlık sınırı altına düşen asgari ücrete talim ettiğini öne sürdü.Hükümetin ekonomide tüm dengeleri altüst ettiğini savunan Öztrak, şöyle devam etti:'Bunun adı gerçekçilik değil, iflasın ikrarıdır'Ekonomide bugüne kadar söylenenin tam tersinin yapıldığını öne süren Öztrak, "'Bu kardeşiniz iktidarda olduğu sürece devamlı düşecek.' dedikleri faizi seçimlerden sonra tam 17,5 puan artırdılar. Seçim öncesindeki seviyesinin üç katına çıkardılar." dedi.OVP'nin "iddiasızlıkla gerçekçiliği birbirine karıştıran" bir program olduğunu savunan Öztrak, "Programa göre bundan 12 yıl önce millete vadettikleri, 2023'te 2 trilyon dolar milli gelir, 25 bin dolar kişi başına gelir hedefine önümüzdeki üç yılda da ulaşılamıyor. İlk 10 ekonomi arasına girme hedefinin yanına bile yaklaşılamıyor. Dünya enflasyon sıralamasında ise 2026'ya kadar ilk beşte kalmaya devam ediyor. Bunun adı, gerçekçilik değil iflasın ikrarıdır." diye konuştu.OVP'de tutarsızlıklar bulunduğunu öne süren Öztrak, şunları kaydetti:Öztrak, OVP'de yer alan sıkı para politikasıyla enflasyonu tek haneli rakamlara düşürme vaadinin de gerçekçi olmadığını öne sürdü.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün "darbeci, katil" dedikleriyle bugün el sıkıştığını söyleyen Öztrak, "Havuz medyası diplomatik başarı başlıkları atsa da tükürdüğünü yalayarak ülke yönetilmiyor." dedi.'Tüm büyükşehir belediyelerini kazanmayı hedefliyoruz'CHP'nin halkın egemenliğini ilke olarak benimsediğini, bu temel ilke doğrultusunda parti içi tartışmaları yenilenmenin aracı olarak gördüğünü ifade eden Öztrak, şöyle konuştu:Öztrak, bir gazetecinin "(CHP Diyarbakır Milletvekili) Sezgin Tanrıkulu'nun Türk Silahlı Kuvvetleri hakkındaki açıklamalarına ilişkin partiniz herhangi bir yaptırım uygulayacak mı?" sorusuna karşılık, "Burada gerekli açıklamaları yaptık. Bu çerçevede devam edeceğiz" dedi.İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun CHP'nin İstanbul'da düzenlediği toplantılara davet edilip edilmediğine ilişkin soruya karşılık Öztrak, "Genel Başkanımız bir ile gittiğinde o ildeki tüm parti yetkililerinin, başta seçilmişler olmak üzere, programdan haberi olur. İl başkanlarımız da bunun koordinasyonunu sağlar. Ekrem Bey de bizim belediye başkanımızdır" ifadelerini kullandı.İmamoğlu'nun 100. Yıl Resepsiyonu'na katılmama nedenine ilişkin bilgisi olup olmadığı sorulan Öztrak, "Hafta sonunda üç gün boyunca belediye başkanlarımızın olduğu illerde de kutlama programları vardı, partimizin 100. yılıyla ilgili. Bir gün önceki resepsiyona katılmayan başkanlarımız, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu da dahil 9 Eylül sabahı Anıtkabir'deki programa katıldı." diye konuştu."CHP'nin 100. yıl tanıtım videosunda EOKA'lı teröristlerin görüntüsünün olması büyük tepki çekmişti. Bu videoya ilişkin o görüntülere ilişkin bir revize, değişiklik yapılacak mı? sorusu üzerine Öztrak, şunları söyledi:''Yolunuz açık olsun' demek düşer'Yerel seçimde ittifaka ilişkin soruya karşılık Faik Öztrak, "Ben geçen hafta durduğumuz yeri söyledim. Bu süreçle ilgili şehirlerde yapılacak olan işbirliklerine kapalı olmadığımızı da ifade ettim. Ama bizim dışımızdaki bir parti 'Ben kendi adaylarımı göstereceğim' diyorsa, bize de ona 'Yolunuz açık olsun' demek düşer. Bu arada şunu söyleyeyim, belediye seçimleri tek turlu seçimdir. Dolayısıyla belediye seçimlerinde, bundan önce örneklerini gördüğümüz gibi yüzde 25'le alındığı seçimlerin olduğunu da unutmamak gerekir" değerlendirmesini yaptı.
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faik öztrak, chp, cumhuriyet halk partisi (chp)
faik öztrak, chp, cumhuriyet halk partisi (chp)

CHP Sözcüsü Öztrak: Bize 'Yolunuz açık olsun' demek düşer

19:55 11.09.2023
© AA / Raşit AydoğanCHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak - Sputnik Türkiye, 1920, 11.09.2023
© AA / Raşit Aydoğan
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CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Bizim dışımızdaki bir parti 'Ben kendi adaylarımı göstereceğim' diyorsa, bize de ona 'Yolunuz açık olsun' demek düşer. Belediye seçimleri tek turlu seçimdir. Dolayısıyla belediye seçimlerinde, bundan önce örneklerini gördüğümüz gibi yüzde 25'le alındığı seçimlerin olduğunu da unutmamak gerekir" dedi.
CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı.
Toplantı devam ederken açıklamada bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Öztrak, hafta sonu partilerinin 100. kuruluş yıl dönümünü büyük coşkuyla kutladıklarını bildirdi.
CHP'nin, Türk milletinin emperyalizme karşı verdiği en onurlu savaşın, Kurtuluş Savaşı'nın meydanlarında doğduğunu belirten Öztrak, "asrı yıla sığdıran" kurucu parti olduğunu, bu yönüyle tüm dünyada eşi benzeri bulunmadığını ifade etti.
CHP'nin Mustafa Kemal Atatürk'ün iki büyük eserinden biri olduğunu ifade eden Öztrak, CHP'nin tarihinde emperyalizme karşı dik duranların, milliyetçiliği Kıbrıs topraklarına yazanların bulunduğunu aktardı.

'Eğitim sistemindeki kaos bir türlü bitmiyor'

Faik Öztrak, yeni eğitim-öğretim yılına, özellikle deprem bölgesinde, okulların fiziki durumundan öğretmenlerin barınmasına kadar pek çok sorunla başlandığını, okullarda yeni döneme doğru dürüst hazırlık bulunmadığını öne sürdü.
Velilerin yapboza dönen eğitim sistemi ve artan masraflar yüzünden kara kara düşündüğünü, okulların fiziki durumu ve öğretmen atamalarının yetersiz olduğunu savunan Öztrak, hükümetin bu sorunlara odaklanmak yerine eğitim sistemini ideolojik vesayet altına almaya çabaladığını iddia etti.
Öztrak, "Eğitim sistemi sürekli hallaç pamuğu gibi atılıyor. Önce sınıfta kalma kalkıyor, sonra geri geliyor, sınav konuyor, sınav kaldırılıyor. Eğitim sistemindeki kaos bir türlü bitmiyor" ifadesini kullandı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından geçen zamana rağmen sorunların çözülmediğini savunan Öztrak, şunları kaydetti:
"Biz hala deprem bölgesinde su sorunu konuşuyoruz. Hükümet oralı değil. Bölgede ciddi barınma sorunları var. Ama saray sorunu çözmenin değil, ihale dağıtmanın peşinde. TOKİ'nin sitesinde 108 bin konutluk ihale bilgileri yer alıyor. Basına yansıyan bilgilere göreyse 200 bin konutun inşaatına başlanmış. Buna karşın, Strateji ve Bütçe Başkanlığının deprem raporunda, bölgede acil yıkılacak, yıkık veya ağır hasarlı konut sayısının 518 bin olduğu söyleniyor. Yani yapımına başlanan, yıkılanın yarısı bile değil. Erdoğan, bir yıl içinde, altyapısıyla, sosyal ve ticari birimleriyle 319 bin konut, toplamda da 650 bin konut inşa etme sözü vermişti, fos çıktı."

'Enflasyonu düşürme safsatası duvara tosluyor'

Öztrak, dünyada Ukrayna-Rusya geriliminin başladığı dönemde zirveyi gören gıda fiyatlarının o günden beri yüzde 24 azaldığını, Türkiye'de ise aynı dönemde gıda fiyatlarının yüzde 110 arttığını, ülkede gıda fiyatlarının 36 aydır kesintisiz yükseldiğini söyledi.
Çocukların okula aç gittiğini, ülkede sadece yoksulluğun değil, açlığın da konuşulduğunu dile getiren Öztrak, çalışanların çoğunun açlık sınırı altına düşen asgari ücrete talim ettiğini öne sürdü.
Hükümetin ekonomide tüm dengeleri altüst ettiğini savunan Öztrak, şöyle devam etti:

"Hükümetin politikaları yüzünden Merkez Bankasının kasası bugün itibariyle tamtakır. Net döviz rezerv dengesi 67 milyar dolar ekside. Sadece Merkez Bankasının kasası değil, Hazinenin kasası da rekor açıklar veriyor. Geçen yıl ilk 7 ayda 30 milyar lira fazla veren bütçe bu yılın aynı döneminde 435 milyar lira açık verdi. Hükümet deprem harcamaları dese de bu açığın en önemli kısmı hükümetin seçim kazanmak için tüm tuşlara basmasından kaynaklanıyor. Nitekim, Hazine ve Maliye Bakanı bunu da itiraf ediyor.

Diğer taraftan bütçe açığına ciddi bir cari açık da eşlik ediyor. Bugün açıklanan temmuz rakamlarına göre tek aylık cari açık 5 milyar 466 milyon dolar, yıllık cari açık ise 58 milyar 517 milyon dolar. Yılın başından beri gerçekleşen 7 aylık cari açık ise 42 milyar doları aşmış. Daha yeni yayınlanan Orta Vadeli Program'da (OVP) bu yılın tamamı için öngörülen cari açık da bu kadardı. OVP'deki cari açık hedefinin tutması için yılın kalanında hiç cari açık vermemek gerekiyor. Bu tabii mümkün değil. Erdoğan'ın cari fazla vererek enflasyonu düşürme safsatası da sürekli duvara tosluyor."

'Bunun adı gerçekçilik değil, iflasın ikrarıdır'

Ekonomide bugüne kadar söylenenin tam tersinin yapıldığını öne süren Öztrak, "'Bu kardeşiniz iktidarda olduğu sürece devamlı düşecek.' dedikleri faizi seçimlerden sonra tam 17,5 puan artırdılar. Seçim öncesindeki seviyesinin üç katına çıkardılar." dedi.
OVP'nin "iddiasızlıkla gerçekçiliği birbirine karıştıran" bir program olduğunu savunan Öztrak, "Programa göre bundan 12 yıl önce millete vadettikleri, 2023'te 2 trilyon dolar milli gelir, 25 bin dolar kişi başına gelir hedefine önümüzdeki üç yılda da ulaşılamıyor. İlk 10 ekonomi arasına girme hedefinin yanına bile yaklaşılamıyor. Dünya enflasyon sıralamasında ise 2026'ya kadar ilk beşte kalmaya devam ediyor. Bunun adı, gerçekçilik değil iflasın ikrarıdır." diye konuştu.
OVP'de tutarsızlıklar bulunduğunu öne süren Öztrak, şunları kaydetti:
"Programda dikkat çeken iki de vaat var. Biri, millete mucize olarak sundukları, ekonomiyi kurtaracak büyük fikir olarak lanse ettikleri Kur Korumalı Mevduat'tan çıkış sözü. Ama ne zaman, nasıl bir takvimle, hangi araçları kullanarak? Bu yok. Belli ki saray hükümeti, KKM'nin millete çıkaracağı faturayı yerel seçimlerin sonrasına saklamaya niyetli."
Öztrak, OVP'de yer alan sıkı para politikasıyla enflasyonu tek haneli rakamlara düşürme vaadinin de gerçekçi olmadığını öne sürdü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün "darbeci, katil" dedikleriyle bugün el sıkıştığını söyleyen Öztrak, "Havuz medyası diplomatik başarı başlıkları atsa da tükürdüğünü yalayarak ülke yönetilmiyor." dedi.

'Tüm büyükşehir belediyelerini kazanmayı hedefliyoruz'

CHP'nin halkın egemenliğini ilke olarak benimsediğini, bu temel ilke doğrultusunda parti içi tartışmaları yenilenmenin aracı olarak gördüğünü ifade eden Öztrak, şöyle konuştu:
"Biz, etik ilkelere bağlı kalınarak yapılan tüm tartışmaların, mücadelemizi güçlendireceği kanaatindeyiz. Yenilenme sürecimiz hızla devam ediyor. İlçe ve il kongrelerimiz hızla tamamlanıyor. Bunların tamamlanmasının ardından kurultayımızla bu süreci taçlandıracağız. Bu yenilenme sürecini, tüzüğümüzden programımıza kadar, partimizin işleyişiyle ilgili dokümanları da yenileyerek destekliyoruz. Yenilenerek, güçlenerek yerel seçimlere gidiyoruz. Bu seçimde tüm büyükşehir belediyelerini kazanmayı hedefliyoruz. Bunu başarmak için yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı MYK'mızda gözden geçirdik."
Öztrak, bir gazetecinin "(CHP Diyarbakır Milletvekili) Sezgin Tanrıkulu'nun Türk Silahlı Kuvvetleri hakkındaki açıklamalarına ilişkin partiniz herhangi bir yaptırım uygulayacak mı?" sorusuna karşılık, "Burada gerekli açıklamaları yaptık. Bu çerçevede devam edeceğiz" dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun CHP'nin İstanbul'da düzenlediği toplantılara davet edilip edilmediğine ilişkin soruya karşılık Öztrak, "Genel Başkanımız bir ile gittiğinde o ildeki tüm parti yetkililerinin, başta seçilmişler olmak üzere, programdan haberi olur. İl başkanlarımız da bunun koordinasyonunu sağlar. Ekrem Bey de bizim belediye başkanımızdır" ifadelerini kullandı.
İmamoğlu'nun 100. Yıl Resepsiyonu'na katılmama nedenine ilişkin bilgisi olup olmadığı sorulan Öztrak, "Hafta sonunda üç gün boyunca belediye başkanlarımızın olduğu illerde de kutlama programları vardı, partimizin 100. yılıyla ilgili. Bir gün önceki resepsiyona katılmayan başkanlarımız, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu da dahil 9 Eylül sabahı Anıtkabir'deki programa katıldı." diye konuştu.
"CHP'nin 100. yıl tanıtım videosunda EOKA'lı teröristlerin görüntüsünün olması büyük tepki çekmişti. Bu videoya ilişkin o görüntülere ilişkin bir revize, değişiklik yapılacak mı? sorusu üzerine Öztrak, şunları söyledi:
"Arkadaşlar, o videolara baktığınız zaman, Kıbrıs'ın dağlarına nasıl bayrağı diktiğiniz anlatılıyor. Niye revize yapalım? Yani Kıbrıs'ın dağlarına milliyetçiliği yazdığımız videoyu gösteren ve bunun bir parçası olan görüntüleri neden revize edelim? Genel başkan yardımcısı arkadaşımız bununla ilgili açıklamaları zaten yaptı. Gerçekten bakıyorum, karşı tarafın sık sık kullandığı bu filmleri, bu resimleri bizim hazırlamış olduğumuz, çok da güzel, dört dörtlük videoda görünce herhalde büyük bir tepki oluştu. Yani bu niye bizim kullandığımızı bunlar da kullanıyorlar? Kıbrıs'ın dağlarına diktiğimiz o bayrağın, dikilen o bayrağın Cumhuriyet Halk Partisi'nin eseri olduğunu söylüyorlar diye herhalde kıskandılar."

''Yolunuz açık olsun' demek düşer'

Yerel seçimde ittifaka ilişkin soruya karşılık Faik Öztrak, "Ben geçen hafta durduğumuz yeri söyledim. Bu süreçle ilgili şehirlerde yapılacak olan işbirliklerine kapalı olmadığımızı da ifade ettim. Ama bizim dışımızdaki bir parti 'Ben kendi adaylarımı göstereceğim' diyorsa, bize de ona 'Yolunuz açık olsun' demek düşer. Bu arada şunu söyleyeyim, belediye seçimleri tek turlu seçimdir. Dolayısıyla belediye seçimlerinde, bundan önce örneklerini gördüğümüz gibi yüzde 25'le alındığı seçimlerin olduğunu da unutmamak gerekir" değerlendirmesini yaptı.
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