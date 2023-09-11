https://sputniknews.com.tr/20230911/chp-sozcusu-oztrak-bize-yolunuz-acik-olsun-demek-duser-1075391735.html

CHP Sözcüsü Öztrak: Bize 'Yolunuz açık olsun' demek düşer

CHP Sözcüsü Öztrak: Bize 'Yolunuz açık olsun' demek düşer

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Bizim dışımızdaki bir parti 'Ben kendi adaylarımı göstereceğim' diyorsa, bize de ona 'Yolunuz açık olsun' demek düşer. Belediye... 11.09.2023, Sputnik Türkiye

2023-09-11T19:55+0300

2023-09-11T19:55+0300

2023-09-11T19:55+0300

politika

faik öztrak

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

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CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı.Toplantı devam ederken açıklamada bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Öztrak, hafta sonu partilerinin 100. kuruluş yıl dönümünü büyük coşkuyla kutladıklarını bildirdi.CHP'nin, Türk milletinin emperyalizme karşı verdiği en onurlu savaşın, Kurtuluş Savaşı'nın meydanlarında doğduğunu belirten Öztrak, "asrı yıla sığdıran" kurucu parti olduğunu, bu yönüyle tüm dünyada eşi benzeri bulunmadığını ifade etti.CHP'nin Mustafa Kemal Atatürk'ün iki büyük eserinden biri olduğunu ifade eden Öztrak, CHP'nin tarihinde emperyalizme karşı dik duranların, milliyetçiliği Kıbrıs topraklarına yazanların bulunduğunu aktardı.'Eğitim sistemindeki kaos bir türlü bitmiyor'Faik Öztrak, yeni eğitim-öğretim yılına, özellikle deprem bölgesinde, okulların fiziki durumundan öğretmenlerin barınmasına kadar pek çok sorunla başlandığını, okullarda yeni döneme doğru dürüst hazırlık bulunmadığını öne sürdü.Velilerin yapboza dönen eğitim sistemi ve artan masraflar yüzünden kara kara düşündüğünü, okulların fiziki durumu ve öğretmen atamalarının yetersiz olduğunu savunan Öztrak, hükümetin bu sorunlara odaklanmak yerine eğitim sistemini ideolojik vesayet altına almaya çabaladığını iddia etti.Öztrak, "Eğitim sistemi sürekli hallaç pamuğu gibi atılıyor. Önce sınıfta kalma kalkıyor, sonra geri geliyor, sınav konuyor, sınav kaldırılıyor. Eğitim sistemindeki kaos bir türlü bitmiyor" ifadesini kullandı.Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından geçen zamana rağmen sorunların çözülmediğini savunan Öztrak, şunları kaydetti:'Enflasyonu düşürme safsatası duvara tosluyor'Öztrak, dünyada Ukrayna-Rusya geriliminin başladığı dönemde zirveyi gören gıda fiyatlarının o günden beri yüzde 24 azaldığını, Türkiye'de ise aynı dönemde gıda fiyatlarının yüzde 110 arttığını, ülkede gıda fiyatlarının 36 aydır kesintisiz yükseldiğini söyledi.Çocukların okula aç gittiğini, ülkede sadece yoksulluğun değil, açlığın da konuşulduğunu dile getiren Öztrak, çalışanların çoğunun açlık sınırı altına düşen asgari ücrete talim ettiğini öne sürdü.Hükümetin ekonomide tüm dengeleri altüst ettiğini savunan Öztrak, şöyle devam etti:'Bunun adı gerçekçilik değil, iflasın ikrarıdır'Ekonomide bugüne kadar söylenenin tam tersinin yapıldığını öne süren Öztrak, "'Bu kardeşiniz iktidarda olduğu sürece devamlı düşecek.' dedikleri faizi seçimlerden sonra tam 17,5 puan artırdılar. Seçim öncesindeki seviyesinin üç katına çıkardılar." dedi.OVP'nin "iddiasızlıkla gerçekçiliği birbirine karıştıran" bir program olduğunu savunan Öztrak, "Programa göre bundan 12 yıl önce millete vadettikleri, 2023'te 2 trilyon dolar milli gelir, 25 bin dolar kişi başına gelir hedefine önümüzdeki üç yılda da ulaşılamıyor. İlk 10 ekonomi arasına girme hedefinin yanına bile yaklaşılamıyor. Dünya enflasyon sıralamasında ise 2026'ya kadar ilk beşte kalmaya devam ediyor. Bunun adı, gerçekçilik değil iflasın ikrarıdır." diye konuştu.OVP'de tutarsızlıklar bulunduğunu öne süren Öztrak, şunları kaydetti:Öztrak, OVP'de yer alan sıkı para politikasıyla enflasyonu tek haneli rakamlara düşürme vaadinin de gerçekçi olmadığını öne sürdü.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün "darbeci, katil" dedikleriyle bugün el sıkıştığını söyleyen Öztrak, "Havuz medyası diplomatik başarı başlıkları atsa da tükürdüğünü yalayarak ülke yönetilmiyor." dedi.'Tüm büyükşehir belediyelerini kazanmayı hedefliyoruz'CHP'nin halkın egemenliğini ilke olarak benimsediğini, bu temel ilke doğrultusunda parti içi tartışmaları yenilenmenin aracı olarak gördüğünü ifade eden Öztrak, şöyle konuştu:Öztrak, bir gazetecinin "(CHP Diyarbakır Milletvekili) Sezgin Tanrıkulu'nun Türk Silahlı Kuvvetleri hakkındaki açıklamalarına ilişkin partiniz herhangi bir yaptırım uygulayacak mı?" sorusuna karşılık, "Burada gerekli açıklamaları yaptık. Bu çerçevede devam edeceğiz" dedi.İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun CHP'nin İstanbul'da düzenlediği toplantılara davet edilip edilmediğine ilişkin soruya karşılık Öztrak, "Genel Başkanımız bir ile gittiğinde o ildeki tüm parti yetkililerinin, başta seçilmişler olmak üzere, programdan haberi olur. İl başkanlarımız da bunun koordinasyonunu sağlar. Ekrem Bey de bizim belediye başkanımızdır" ifadelerini kullandı.İmamoğlu'nun 100. Yıl Resepsiyonu'na katılmama nedenine ilişkin bilgisi olup olmadığı sorulan Öztrak, "Hafta sonunda üç gün boyunca belediye başkanlarımızın olduğu illerde de kutlama programları vardı, partimizin 100. yılıyla ilgili. Bir gün önceki resepsiyona katılmayan başkanlarımız, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu da dahil 9 Eylül sabahı Anıtkabir'deki programa katıldı." diye konuştu."CHP'nin 100. yıl tanıtım videosunda EOKA'lı teröristlerin görüntüsünün olması büyük tepki çekmişti. Bu videoya ilişkin o görüntülere ilişkin bir revize, değişiklik yapılacak mı? sorusu üzerine Öztrak, şunları söyledi:''Yolunuz açık olsun' demek düşer'Yerel seçimde ittifaka ilişkin soruya karşılık Faik Öztrak, "Ben geçen hafta durduğumuz yeri söyledim. Bu süreçle ilgili şehirlerde yapılacak olan işbirliklerine kapalı olmadığımızı da ifade ettim. Ama bizim dışımızdaki bir parti 'Ben kendi adaylarımı göstereceğim' diyorsa, bize de ona 'Yolunuz açık olsun' demek düşer. Bu arada şunu söyleyeyim, belediye seçimleri tek turlu seçimdir. Dolayısıyla belediye seçimlerinde, bundan önce örneklerini gördüğümüz gibi yüzde 25'le alındığı seçimlerin olduğunu da unutmamak gerekir" değerlendirmesini yaptı.

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faik öztrak, chp, cumhuriyet halk partisi (chp)